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Все находившиеся на борту рухнувшего под Москвой Ан-148 погибли

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Все находившиеся на борту рухнувшего под Москвой Ан-148 погибли. Об этом заявила транспортная прокуратура. 

Ранее МЧС заявило об обнаружении тел двух погибших в районе крушения воздушного судна. 

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 потерял связь с диспетчерами спустя несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово» 11 февраля. Воздушное судно, на борту которого находился 71 человек, следовало по маршруту Москва — Орск. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

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