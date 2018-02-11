Все находившиеся на борту рухнувшего под Москвой Ан-148 погибли. Об этом заявила транспортная прокуратура.

Ранее МЧС заявило об обнаружении тел двух погибших в районе крушения воздушного судна.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 потерял связь с диспетчерами спустя несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово» 11 февраля. Воздушное судно, на борту которого находился 71 человек, следовало по маршруту Москва — Орск. По факту крушения возбуждено уголовное дело.