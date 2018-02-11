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Трагедия в Подмосковье

Что известно о падении самолета «Саратовских авиалиний»
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Трагедия в Подмосковье
2018-02-11 18:02:23">
2018-02-11 18:02:23
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В воскресенье, 11 февраля, потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148. Его обломки обнаружены в Раменском районе Московской области. На месте катастрофы также найдены фрагменты тел. По предварительным данным, на борту находилось около 70 человек, никто не выжил. Подробности — в материале портала iz.ru.

Что случилось?

Пассажирский самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» вылетел из аэропорта Домодедово около 15:00. Борт направлялся в город Орск. Вскоре после взлета он исчез с радаров. Почти сразу от экстренных служб в СМИ поступило сообщение о крушении.

самолет
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Все находившиеся на борту рухнувшего под Москвой Ан-148 погибли

По предварительной информации, на борту находился 71 человек, из них 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Почти все они являлись жителями Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы губернатора области Сергей Шермецинский.

Вскоре в Раменском районе Подмосковья между населенными пунктами Степановское и Заворово были обнаружены обломки самолета. Рядом найдены фрагменты тел. По предварительным данным, все, кто был на борту, погибли. По сообщению источника в экстренных службах, шансов выжить у них не было.

Возможные причины катастрофы

В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося: сложные погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор. Также, по предварительным данным, борт «Саратовских авиалиний» мог столкнуться с вертолетом «Почты России», об этом сообщил неназванный источник агентства «Интерфакс». В то же время в самой «Почте России» информацию о столкновении опровергли.

сам
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

«У нас нет вертолетов. Я не знаю, откуда вообще берется эта информация», — заявил представитель компании телеканалу РЕН ТВ.

Версия: самолет Ан-148 мог развалиться в воздухе

Один из жителей Раменского района, где упал самолет, также рассказал телеканалу, что в самом Раменском видели падающий самолет, при этом его падение не сопровождалось звуком, напоминающим хлопок или взрыв.

«Город весь на ушах стоит. Самолет пролетел немножко по касательной и упал в Раменском районе, в районе Бронниц», — приводит РЕН ТВ его слова.

В погодном центре «Фобос» «РИА Новости» также сообщили, что метеорологические условия на момент взлета самолета были в норме, а значит, погодный фактор, по мнению специалистов центра, не мог стать причиной авиакатастрофы. В авиакомпании «Саратовские авиалинии» утверждают, что Ан-148 был новым, 2010 года выпуска, и находился в хорошем техническом состоянии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря компании Елену Воронову.

Что происходит сейчас?

К месту падения оперативно выдвинулись подразделения МЧС, бригады скорой помощи и бойцы Росгвардии. В Домодедово развернут локальный оперативный штаб, в составе которого работают в том числе представители аэропорта и «Саратовских авиалиний».

Всего в поисково-спасательной операции задействовано более 150 человек. Сообщается, что обломки разбросаны в радиусе нескольких километров, поисковые работы на месте крушения осложняют сильный ветер и снегопад. В МЧС пообещали, что поисково-спасательная операция будет вестись круглосуточно. Для поисков «черных ящиков» разбившегося судна планируется задействовать беспилотную авиацию.

мчс
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Еще два оперативных штаба созданы в Саратове, где находится штаб-квартира авиакомпании, и в Орске, куда направлялся упавший самолет. В Орске с родственниками пассажиров и экипажа разбившегося самолета сейчас работают психологи, туда также вылетел губернатор Оренбургской области Юрий Берг для организации помощи родственникам погибших.

МАК сформировал комиссию для расследования крушения Ан-148 в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета — по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Ее слова приводит ТАСС. Расследование дела о катастрофе поручено Главному следственному управлению СК. В следственную группу вошли эксперты и криминалисты, имеющие опыт расследования авиакатастроф.

Кроме того, комиссию по расследованию обстоятельств крушения уже создал Международный авиационный комитет (МАК).

Реакция властей

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и дал поручения соответствующим ведомствам по проведению всех необходимых работ на месте катастрофы.

путин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.  Кроме того, с письмом к близким погибших и к России в целом обратился генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, пишет «РИА Новости».

Самолет Ан-148 рухнул через 4 минуты после вылета из Домодедово

Вскоре после появления сообщений о катастрофе на место падения самолета выехал глава Минтранса России Максим Соколов. Об этом сообщила советник министра Жанна Терехова.

«Министр провел экстренные переговоры с главой МЧС Владимиром Пучковым, с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, с руководителем Росавиации Александром Нерадько. Они выдвигаются на место», —приводит слова Тереховой RT.

На месте крушения также побывали глава СК РФ Александр Бастрыкин и руководители Ространснадзора.

Известно, что министр транспорта Максим Соколов возглавит комиссию по ликвидации последствий авиакатастрофы, созданную по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Что такое «Саратовские авиалинии»?

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» работает с мая 1994 года — компания обслуживает как внутренние, так и международные чартерные рейсы. Сейчас ее парк включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.

Известно, что в августе 2017-го Росавиация проводила внеплановую проверку деятельности авиакомпании, осенью прошлого года стало известно, что она покинула десятку «самых пунктуальных авиакомпаний», а в декабре 2017-го «Саратовские авиалинии» обвинили в нарушении законодательства о промышленной безопасности.

Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Цветы около расписания авиарейсов в аэропорту «Домодедово»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Сотрудники психологической службы МЧС РФ в аэропорту «Домодедово»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Обломки самолета разбросаны в радиусе километра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Глава МЧС РФ Владимир Пучков поручил организовать транспортный коридор к месту крушения пассажирского самолета Ан-148
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Пассажирский самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение в воскресенье в Раменском районе Московской области
Фото: REUTERS
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Борт направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск, связь с диспетчерами была потеряна спустя несколько минут после вылета
Фото: REUTERS
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли
Фото: REUTERS
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Обломки самолета были обнаружены между населенными пунктами Степановское и Заворово
Фото: IZ.RU
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
В поисково-спасательной операции на месте падения задействовано более 150 человек
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Обломки лайнера разбросаны в радиусе нескольких километров, поисковые работы осложняют сильный ветер и снегопад
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
В авиакомпании «Саратовские авиалинии» сообщили, что Ан-148 был новым, 2010 года выпуска, и находился в хорошем техническом состоянии
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося: сложные погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Поисковые работы на месте крушения Ан-148 будут вестись круглосуточно
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Вокруг места крушения выставлено оцепление радиусом 2 км
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В то же время в январе 2018-го авиакомпания вошла в двадцатку крупнейших в России, обслужив на 56% пассажиров больше, чем в 2016-м, пишет авиационный портал ATO.

скорая
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
МЧС открыло «горячую линию» в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье

Тогда же региональные СМИ сообщили, что самолет «Саратовских авиалиний», возможно, участвовал в аварийной ситуации в небе над Ростовом, где в ночь на 23 января якобы чуть не столкнулись два пассажирских самолета. Но в авиакомпании участие своего самолета в этом инциденте опровергли, пишет FreeNews-Volga.

Вскоре после крушения на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение о том, что ведомство намерено провести проверку авиакомпании, а также всех технических служб.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в ходе осуществления технического обслуживания воздушного судна, работы диспетчерских служб», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

В свою очередь, о планах провести внеплановую проверку «Саратовских авиалиний» уже сообщили в Ространснадзоре, пишет RT.

В самих «Саратовских авиалиниях» заявили, что приносят соболезнования родным и близким погибших в катастрофе Ан-148.

В настоящий момент открыта «горячая линия» МЧС, всю информацию можно получить по телефону: 8-800-775-17-17.

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