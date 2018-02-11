Трагедия в Подмосковье

В воскресенье, 11 февраля, потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148. Его обломки обнаружены в Раменском районе Московской области. На месте катастрофы также найдены фрагменты тел. По предварительным данным, на борту находилось около 70 человек, никто не выжил. Подробности — в материале портала iz.ru.

Что случилось?

Пассажирский самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» вылетел из аэропорта Домодедово около 15:00. Борт направлялся в город Орск. Вскоре после взлета он исчез с радаров. Почти сразу от экстренных служб в СМИ поступило сообщение о крушении.

самолет Фото: ТАСС/Марина Лысцева

По предварительной информации, на борту находился 71 человек, из них 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Почти все они являлись жителями Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы губернатора области Сергей Шермецинский.

Вскоре в Раменском районе Подмосковья между населенными пунктами Степановское и Заворово были обнаружены обломки самолета. Рядом найдены фрагменты тел. По предварительным данным, все, кто был на борту, погибли. По сообщению источника в экстренных службах, шансов выжить у них не было.

Возможные причины катастрофы

В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося: сложные погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор. Также, по предварительным данным, борт «Саратовских авиалиний» мог столкнуться с вертолетом «Почты России», об этом сообщил неназванный источник агентства «Интерфакс». В то же время в самой «Почте России» информацию о столкновении опровергли.

сам Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

«У нас нет вертолетов. Я не знаю, откуда вообще берется эта информация», — заявил представитель компании телеканалу РЕН ТВ.

Один из жителей Раменского района, где упал самолет, также рассказал телеканалу, что в самом Раменском видели падающий самолет, при этом его падение не сопровождалось звуком, напоминающим хлопок или взрыв.

«Город весь на ушах стоит. Самолет пролетел немножко по касательной и упал в Раменском районе, в районе Бронниц», — приводит РЕН ТВ его слова.

В погодном центре «Фобос» «РИА Новости» также сообщили, что метеорологические условия на момент взлета самолета были в норме, а значит, погодный фактор, по мнению специалистов центра, не мог стать причиной авиакатастрофы. В авиакомпании «Саратовские авиалинии» утверждают, что Ан-148 был новым, 2010 года выпуска, и находился в хорошем техническом состоянии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря компании Елену Воронову.

Что происходит сейчас?

К месту падения оперативно выдвинулись подразделения МЧС, бригады скорой помощи и бойцы Росгвардии. В Домодедово развернут локальный оперативный штаб, в составе которого работают в том числе представители аэропорта и «Саратовских авиалиний».

Всего в поисково-спасательной операции задействовано более 150 человек. Сообщается, что обломки разбросаны в радиусе нескольких километров, поисковые работы на месте крушения осложняют сильный ветер и снегопад. В МЧС пообещали, что поисково-спасательная операция будет вестись круглосуточно. Для поисков «черных ящиков» разбившегося судна планируется задействовать беспилотную авиацию.

мчс Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Еще два оперативных штаба созданы в Саратове, где находится штаб-квартира авиакомпании, и в Орске, куда направлялся упавший самолет. В Орске с родственниками пассажиров и экипажа разбившегося самолета сейчас работают психологи, туда также вылетел губернатор Оренбургской области Юрий Берг для организации помощи родственникам погибших.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета — по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Ее слова приводит ТАСС. Расследование дела о катастрофе поручено Главному следственному управлению СК. В следственную группу вошли эксперты и криминалисты, имеющие опыт расследования авиакатастроф.

Кроме того, комиссию по расследованию обстоятельств крушения уже создал Международный авиационный комитет (МАК).

Реакция властей

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и дал поручения соответствующим ведомствам по проведению всех необходимых работ на месте катастрофы.

путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, с письмом к близким погибших и к России в целом обратился генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, пишет «РИА Новости».

Вскоре после появления сообщений о катастрофе на место падения самолета выехал глава Минтранса России Максим Соколов. Об этом сообщила советник министра Жанна Терехова.

«Министр провел экстренные переговоры с главой МЧС Владимиром Пучковым, с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, с руководителем Росавиации Александром Нерадько. Они выдвигаются на место», —приводит слова Тереховой RT.

На месте крушения также побывали глава СК РФ Александр Бастрыкин и руководители Ространснадзора.

Известно, что министр транспорта Максим Соколов возглавит комиссию по ликвидации последствий авиакатастрофы, созданную по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Что такое «Саратовские авиалинии»?

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» работает с мая 1994 года — компания обслуживает как внутренние, так и международные чартерные рейсы. Сейчас ее парк включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.

Известно, что в августе 2017-го Росавиация проводила внеплановую проверку деятельности авиакомпании, осенью прошлого года стало известно, что она покинула десятку «самых пунктуальных авиакомпаний», а в декабре 2017-го «Саратовские авиалинии» обвинили в нарушении законодательства о промышленной безопасности.

В то же время в январе 2018-го авиакомпания вошла в двадцатку крупнейших в России, обслужив на 56% пассажиров больше, чем в 2016-м, пишет авиационный портал ATO.

скорая Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Тогда же региональные СМИ сообщили, что самолет «Саратовских авиалиний», возможно, участвовал в аварийной ситуации в небе над Ростовом, где в ночь на 23 января якобы чуть не столкнулись два пассажирских самолета. Но в авиакомпании участие своего самолета в этом инциденте опровергли, пишет FreeNews-Volga.

Вскоре после крушения на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение о том, что ведомство намерено провести проверку авиакомпании, а также всех технических служб.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в ходе осуществления технического обслуживания воздушного судна, работы диспетчерских служб», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

В свою очередь, о планах провести внеплановую проверку «Саратовских авиалиний» уже сообщили в Ространснадзоре, пишет RT.

В самих «Саратовских авиалиниях» заявили, что приносят соболезнования родным и близким погибших в катастрофе Ан-148.

В настоящий момент открыта «горячая линия» МЧС, всю информацию можно получить по телефону: 8-800-775-17-17.