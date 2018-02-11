Появилось видео встречи директора аэропорта Орска с родными пассажиров Ан-148

Директор Орского аэропорта Сергей Сухарев встретился с родственниками пассажиров разбившегося самолета Ан-148. Он объяснил, что тем, кто пришел встречать 703-й рейс, в медпункте аэропорта можно получить помощь психологов и врачей. В ближайшее время в аэропорту вывесят списки с именами погибших в авиакатастрофе людей, добавил Сухарев.

В понедельник, добавил Сухарев, в Москву отправляется самолет с родными пассажиров разбившегося рейса. Для ожидающих вылета организована бесплатная гостиница, круглосуточно работает столовая.

Самолет Ан-148 потерпел крушение днем в воскресенье через несколько минут после вылета из Домодедово. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело, проверку начала и прокуратура, МАК сформировал комиссию.

Сейчас рассматриваются различные версии крушения самолета, в числе которых погодные условия и человеческий фактор.

Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Большинство пассажиров были жителями Оренбургской области.