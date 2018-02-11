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Версия: самолет Ан-148 мог развалиться в воздухе

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Фото: IZ.RU
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По одной из версий, самолет, потерпевший катастрофу в Московской области, развалился в воздухе. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс Москва–Орск, потерял связь с диспетчерами спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту воздушного судна находился 71 человек. 

Сотрудники МЧС обнаружили обломки лайнера близ поселка Степановское в Раменском районе области. Корреспондент РЕН ТВ, который работает на месте крушения, передает, что на поле разбросаны маленькие обломки, что может говорить в пользу того, что самолет развалился в воздухе. 

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