Версия: самолет Ан-148 мог развалиться в воздухе

По одной из версий, самолет, потерпевший катастрофу в Московской области, развалился в воздухе. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс Москва–Орск, потерял связь с диспетчерами спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту воздушного судна находился 71 человек.

Сотрудники МЧС обнаружили обломки лайнера близ поселка Степановское в Раменском районе области. Корреспондент РЕН ТВ, который работает на месте крушения, передает, что на поле разбросаны маленькие обломки, что может говорить в пользу того, что самолет развалился в воздухе.