В Киргизии волонтеры «Бессмертного полка» взошли на пик имени Путина

Перед Днем Победы, 6 мая, группа общественных деятелей и альпинистов совершила подъем на пик имени президента РФ Владимира Путина в Киргизии, чтобы отдать дань уважения бессмертному подвигу бойцов, участвовавших в Великой Отечественной Войне. Об этом говорится в релизе, который есть в распоряжении «Известий» во вторник, 7 мая.

Перед выходом в поход группа получила Знамя Победы из рук сотрудников Музея блокады Ленинграда в Бишкеке. В церемонии участвовали председатель Киргизского общества блокадников Марат Кутанов и ветераны Великой Отечественной войны, среди которых было четыре блокадника.

В рамках акции «Бессмертный полк» все участники пронесли с собой портреты родственников, участвовавших в войне.

Поход волонтеры начали 5 мая, он занял два дня. Сначала активисты верхом на конях преодолели Аксайское ущелье, а после ночевки в лагере начали восхождение на вершину.

Подъем начался утром 6 мая, спустя 10 часов прохождения сложного маршрута флаги России и Киргизии, а также переданное ветеранами Знамя Победы были установлены на высоте 4446 м. После восхождения участники акции исполнили военные песни и запустили праздничный салют.

Общественники приурочили восхождение ко дню инаугурации президента России.

Пик Путина — самая высокая точка, на которой когда-либо проходила акция «Бессмертного полка». Вершина находится в горной системе Тянь-Шань.

Ранее, 5 мая, в столице Испании состоялось шествие движения «Бессмертный полк», в котором приняли участие сотни местных жителей. Участники шествия во главе с послом России в Испании Юрием Корчагиным прошли с цветами и флагами РФ и Красной армии от вокзала Аточа до Вечного огня, расположенного на одной из центральных площадей.

Акция в этот день прошла и во Франкфурте-на-Майне в Германии. В шествии приняло участие около 500 человек, среди которых были представители немецких обществ.

Накануне, 4 мая, в Нью-Йорке почтили память ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн. Десятки людей прошли с фотографиями своих родственников-героев по Бруклинскому мосту.