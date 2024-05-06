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Сотни жителей Мадрида приняли участие в акции «Бессмертный полк»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В столице Испании состоялось шествие движения «Бессмертный полк», в котором приняли участие сотни местных жителей, сообщает 5 мая газета La Jornada.

По данным организаторов шествия, в мероприятии приняло участие до 2 тыс. человек. Акция состоялась на бульваре Пасео-дель-Прадо в центре столицы: участники шествия во главе с послом России в Испании Юрием Корчагиным прошли с цветами и флагами РФ и Красной армии от вокзала Аточа до Вечного огня, расположенного на одной из центральных площадей.

По информации Sputnik Mundo, памятное шествие «Бессмертного полка» прошло в Испании в девятый раз.

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Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

Кроме того, акция «Бессмертный полк» состоялась в этот день во Франкфурте-на-Майне в Германии. В шествии приняло участие около 500 человек, среди которых были представители немецких обществ.

Также 5 мая в столице Турции Анкаре прошла аналогичная акция.

Накануне, 4 мая, в Нью-Йорке почтили память ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн. Десятки людей прошли с фотографиями своих родственников-героев по Бруклинскому мосту.

Тогда же в австралийском Сиднее более 100 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Под звуки «Прощания славянки» люди пронесли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также флаги Красной армии и Австралии.

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