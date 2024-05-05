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Акция «Бессмертный полк» прошла в Анкаре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В столице Турции Анкаре прошла акция «Бессмертный полк», приуроченная к Дню Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), в которой приняли участие россияне, находящиеся за рубежом. Кадры 5 мая публикуют «Известий».

На акцию, проходившую при поддержке посольства России, люди вышли с фотографиями родственников, георгиевскими ленточками и шарами. Один из участников шествия поделился, что в его семье на фронт ушли 12 человек, а вернулись только трое.

«Для меня это святой день. Эмоции переполняют, и есть надежда на то, что это никогда не повторится», — отметил мужчина.

Другая участница акции сказала, что ее дедушки по обеим линиям — мамы и папы — воевали, и таким образом она хочет почтить их память.

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Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

Ранее, 4 мая, в Нью-Йорке десятки людей почтили память ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн, пройдя шествием с фотографиями своих родственников-героев по Бруклинскому мосту. Мероприятие в память о фронтовиках организовала «Русская молодежь Америки».

В этот же день в Австрии российские дипломаты с семьями почтили память узников концлагеря Маутхаузен и возложили венки. Делегацию возглавлял посол России Дмитрий Любинский.

В австралийском Сиднее тогда же более 100 человек приняли участие в марше «Бессмертного полка». Под звуки «Прощания славянки» люди пронесли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также флаги Красной армии и Австралии.

3 мая в Ханое отметили акциями «Бессмертный полк» и «Сад памяти» три исторически важные для России и Вьетнама даты: 79-летие победы в Великой Отечественной войне, 49-ю годовщину освобождения Вьетнама и объединения страны и 70-летие победы в битве при Дьенбьенфу. Как заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко, эти даты напоминают о переломных моментах в истории обеих стран.

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