Парад Победы – 2025 в Москве: во сколько начало, смотреть онлайн

День Победы — один из самых важных праздников в истории. Знаменательная дата посвящена подвигу советских солдат, которые с июня 1941-го по май 1945 года достойно сражались с немецко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны (ВОВ). Ежегодно в память об этом событии на Красной площади Москвы проходит парад Победы. Истоки традиции, во сколько будет и как попасть на парад Победы в 2025 году — в материале «Известий».

9 мая: сколько лет Победе в 2025 году

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны. В Европе праздник Победы отмечается 8 мая из-за разницы во времени. Вторая мировая война продолжалась до капитуляции Японии, до 2 сентября 1945 года.

По случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи издания времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве. Также создан виртуальный музей к 80-летию Победы, где представлены фотографии военных лет и герои войны. Теперь увидеть их можно в том числе на медиафасадах в разных городах России.

Парад Победы в Москве – 2025: дата и время

Парад Победы на центральной площади столицы считается одним из ключевых символов ВОВ. Однако традиция не соблюдалась непрерывно, с 1946 по 1947 год парад не проводили, а в 1948-м шествие вообще отменили на 20 лет. Возобновили традицию только в 1965-м, следующие мероприятия в честь Победы проводились в 1985 и 1990 годах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В 2025 году парад Победы на столичной площади пройдет 9 мая, шествие стартует в 10 утра и продлится до 12 часов дня. Подготовка к юбилейному празднованию стартовала в начале апреля, а еще раньше, в конце февраля, на подмосковную репетицию шествия прибыл подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». На параде Победы ежегодно демонстрируется военная техника, в шествии принимают участие все виды войск ВС РФ, представители силовых ведомств, курсанты военных училищ. Всего в параде примут участие более 10 тыс. человек.

В этом году ожидается, что юбилейный парад посетят лидеры 20 иностранных государств.

В честь праздника Победы россияне будут отдыхать от работы с 8 по 11 мая.

Репетиция парада Победы – 2025 в Москве: расписание, когда генеральная

Очередные репетиции парада ожидаются 29 апреля и 3 мая с 16:00 до 19:00. В связи с этим в центре города будет перекрыто движение.

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади состоится за два дня до события — 7 мая 2025 года, с 5:00 до 8:00 утра. Репетиция в точности повторит праздничную программу. Традиционно колонны выдвинутся в сторону Красной площади от улицы Нижние Мневники.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Программа парада Победы на Красной площади включает в себя:

— вынос на площадь флага РФ и Знамени Победы;

— речь главы государства и последующую минуту молчания;

— торжественный марш почетных караулов, военнослужащих и оркестра;

— парад военной техники разных эпох;

— парад воздушных сил.

Парад Победы в Москве 9 мая 2025-го: где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию

Онлайн-трансляцию парада Победы на Красной площади можно будет увидеть на главных телеканалах России: Первый канал, «Россия 1», РЕН ТВ и др. Кроме того, прямой эфир шествия будет демонстрироваться на множестве интернет-ресурсов. В прошлом году «Известия» также транслировали парад Победы, посмотреть трансляцию можно будет и 9 мая 2025-го. Начало прямого эфира совпадает со стартом шествия Победы — 10 утра мск.

Выступление Владимира Путина 9 мая 2025 года

Ежегодно глава государства Владимир Путин берет слово на параде Победы. В 2022 году выступление президента началось спустя 15 минут после официального старта шествия. В своей речи президент обычно подчеркивает подвиг ветеранов Великой Отечественной войны и вклад тружеников тыла. Отмечает важность сохранения памяти о тех, кто сокрушил нацизм, и гордость поколением победителей.

Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

Как попасть на парад Победы на Красную площадь: продают ли билеты

Билеты на парад 9 Мая не продаются, попасть на событие можно только по индивидуальному приглашению. Они выдаются ветеранам и семьям ветеранов, высокопоставленным лицам, членам правительства, главам других государств и иным почетным гостям. Трибуны Красной площади рассчитаны на 1,5–2 тыс. человек, технически установить большее количество мест невозможно.

Хотя попасть на парад Победы обычному горожанину невозможно, многие люди наблюдают за шествием во время репетиций. Первые вечерние репетиции начнутся в Москве в 20-х числах апреля около 6 часов вечера. Утренние прогоны стартуют в начале мая в 6 часов утра.

Из-за шествия Победы множество улиц Москвы начиная с 7 мая перекроют. Улицы, которых коснутся перекрытия движения:

— Садовое кольцо;

— Марксистская улица;

— Волгоградский проспект;

— Садово-Спасская, Садово-Кудринская, Садово-Черногрязская, Садово-Каретная, Садово-Триумфальная улицы;

— улица Земляной Вал;

— Самотечная эстакада;

— Оружейный переулок;

— Маяковский тоннель;

— Таганская площадь.

Популярные точки для наблюдения за репетицией парада среди горожан: улица Мневники, Новый Арбат, терраса высотки на Кудринской площади.

Парад Победы в 1945 году: когда прошел, кто принимал участие и командовал, видео

Парад в честь победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня 1945 года. Погода в день первого Парада Победы была довольно пасмурной, шел сильный дождь. Ровно в 10 утра на Красную площадь из ворот Спасской башни вышел маршал Советского Союза и трижды Герой Советского Союза Георгий Жуков, его сопровождал генерал-майор Петр Зеленский. В центре площади они встретились с Героем Союза Константином Рокоссовским и его адъютантом полковником Клыковым. Под гром аплодисментов полководцы начали объезд войск. Жуков приветствовал бойцов каждого полка и поздравлял их с победой над Германией. Парад Победы в 1945 году открыл полк Карельского фронта, его возглавлял маршал Советского Союза Кирилл Мерецков.

Парад Победы на Красной площади: интересные факты

Второй парад Победы в СССР прошел в 1965 году, шествие возродил генсек СССР Леонид Брежнев, позднее парады проводились в 1985 и 1990 годах. В 2000 году, спустя 55 лет после Победы, в параде приняли участие 5 тыс. ветеранов, тогда же они последний раз прошли пешим строем. В 2005 году они ехали на грузовиках, а с 2010 года принимали участие лишь в качестве зрителей.

Парад Победы в мае 1965 года Фото: РИА Новости/Давид Шоломович

На первом шествии 1945 года к подножию Мавзолея было брошено более 200 знамен немецких войск, их бросали на специальный помост, чтобы не было соприкосновения с покрытием Красной площади. Бойцы касались знамен исключительно в перчатках, демонстрируя свое отвращение к вражеским артефактам.

Самым волнующим моментом второго парада Победы в 1965 году считается вынос Знамени Победы. В том же году парад впервые транслировался по телевидению. И тогда же по Красной площади провезли межконтинентальные ракеты 8К713, 8К96 и 8К99 — новинку тех лет. Дальность их полета 40 тыс. км — длина экватора. Традиция показывать тяжелую военную технику закрепилась только в 2008 году. До этого ее демонстрировали только в юбилейные даты.