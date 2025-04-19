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Покусились на святое: в ЕС шантажируют гостей юбилейного парада в Москве

Кая Каллас пригрозила «последствиями» европейским политикам и дипломатам
Фото: Global Look Press/IMAGO/S. Ziese
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас пригрозила европейским дипломатам и политикам, что те столкнутся с «последствиями» в случае посещения России для участия в праздновании 80-летия Победы. Однако европейских лидеров, которые собирались в Москву, такой шантаж не отпугнул. Подробности — в материале «Известий».

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«На встрече министров было очень четко заявлено различными государствами-членами, что любого участия в параде или торжествах по случаю 9 Мая в Москве, скорее всего, не будет с европейской стороны», — сообщила главный дипломат Евросоюза, эстонка Кая Каллас. Заявление было сделано на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге 14 апреля.

Она также предупредила, что европейские чиновники, которые поедут в Москву 9 мая, столкнутся с «последствиями». Каллас особенно подчеркнула, что участие стран-кандидатов в ЕС в параде Победы также нежелательно. По ее словам, предупреждение доведено до этих государств.

Со схожим предупреждением обратилась и глава МИД Латвии Байба Браже. Собрав на ужин коллег из балканских стран, которые хотят стать членами Евросоюза (формально к таковым относятся Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Черногория и Сербия), она заявила, что участие государств — кандидатов в ЕС в параде Победы на Красной площади «не соответствует политике европейских ценностей».

браже

Глава МИД Латвии Байба Браже

Фото: Global Look Press/IMAGO/M. Popo

9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. На мероприятие в столицу России приглашены многие лидеры и официальные представители стран мира. Всего на параде в честь 80-летия Победы ожидается участие более 20 глав государств и правительств.

Среди них президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель Китая Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Бразилии — Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы — Мигель Диас-Канель и премьер Армении Никол Пашинян.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Каллас не имеет права грозить европейским чиновникам «последствиями» за посещение Москвы в честь празднования 80-летия победы над фашизмом. Он также подчеркнул, что необходимо проявить уважение к тому факту, что исторически самый большой вклад в разгром гитлеровской Германии внесли народы Советского Союза.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Global Look Press/IMAGO/Ton Molina

Президент Сербии Александр Вучич также заявил, что не откажется от поездки на парад Победы в Москву 9 мая, несмотря на политическое давление Евросоюза. Он также распорядился, чтобы в шествии на Красной площади 9 мая участвовали сербские военнослужащие.

«Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову от давления из-за поездки в Москву. <...> Я не знаю, что решат другие, но я не изменил своего решения», — сказал Вучич.

Он добавил, что Сербия внесла значительный вклад в борьбу с фашизмом, чем и гордится Белград, «в отличие от многих стран, которые пытаются переписать историю на глобальном, континентальном, региональном и даже местном уровнях».

ЕС превращается в тиранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, что в Кремле считают заявление главы Каллас неправильным, а ее слова — весьма жесткими.

«Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает», — заявил официальный представитель Кремля. По его оценкам, в Европе есть страны, которые не приемлют риторику Каи Каллас.

Песков добавил, что дата 9 мая — очень важная для России. «Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм и когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно»,— пояснил пресс-секретарь президента РФ.

День Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза. Глава МИДа подчеркнул, что в Прибалтике, Польше и в ряде других стран ЕС происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.

А директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин считает, что страны Евросоюза пытаются переписать историю ХХ века, чтобы «подрастающее поколение считало, что Россия не была победительницей нацизма во Второй мировой войне».

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«Методички» гендиректората предусматривают вколачивание в умы и сердца европейцев идеи о том, что Россия — «второсортная держава, не имеющая права диктовать Европе свои условия». В соответствии с этой установкой, предполагается переписать историю XX века», — приводятся его слова на сайте СВР.

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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Нарышкин отметил, что страны ЕС взяли на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя якобы существующей «российской угрозой». Для этого, по словам директора СВР, планируется в ручном режиме управлять ведущими СМИ стран объединения для того, чтобы обеспечивать «правильную подачу русского вопроса».

Раскритиковали поведение Брюсселя и обвинили Каллас в шантаже и в Европе. «Европейский союз с каждым днем всё больше превращается в тиранию!», — написал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за повторение антироссийской «мантры». В своем выступлении на YouTube-канале бывшего американского полковника Дэниела Дэвиса он отметил, что политик не оставляет попыток продвигать свою точку зрения, несмотря на множество проблем, с которыми сталкиваются страны ЕС.

«Один из самых агрессивных и русофобных политиков Евросоюза — Кая Каллас — будет продолжать свою вечную мантру о борьбе до конца», — сообщил Боуз. Он добавил, что основные вызовы Европы связаны с миграцией и экономикой. При этом он добавил, что «никто в ЕС не хочет обсуждать проблемы и рассеивать иллюзии».

Русофобы пришли к власти

Профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с «Известиями» отмечает, что к власти в ЕС приходят те, кто «занимал изначально откровенно русофобскую» позицию. По ее мнению, они дают распоряжения, которые недопустимы ни с законодательной, ни с политико-правовой точек зрения.

— То, что они себе позволяли делать внутри собственного государства — всячески ограничивать, притеснять, дискриминировать наших русскоязычных соотечественников, — такие же принципы они принесли и в систему управления в Брюсселе, — подчеркнула специалист.

Она добавила, что такая практика оказалась возможна из-за того, что «русофобские инструменты стали откровенно использоваться на уровне интернациональной элиты». Правовые нормы и стандарты последовательно нарушали, в частности, страны Прибалтики.

Европейский парламент
Фото: Global Look Press/European Union/XinHua

Руководитель сектора региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев в беседе с «Известиями» подчеркнул, что сложившаяся ситуация «ярко показывает, что текущий конфликт на Украине носит для ЕС не только военно-политический, но и ценностный характер».

— Глава дипломатии ЕС тем самым стремится показать, что в условиях текущего конфликта поездки лидеров европейских стран в Россию не соответствуют принципам политики ЕС — в том понимании, какое есть у Каллас с учетом исторических травм и специфического нарратива эстонской политической элиты, — считает эксперт.

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Заместитель главы администрации президента Белоруссии Владимир Перцов считает, что «на Западе всё отчетливее заметны реваншистские настроения». По его мнению, «в некоторых европейских странах к власти приходят потомки тех самых фашистов, которые руководили странами Европы в 30–40-х годах прошлого века».

евросоюз
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa

«Они снова поднимают свои транспаранты, снова пытаются организовать какой-то поход на Восток. И здесь нам нужно помнить историю, рассказывать детям историческую правду, не стесняться повторять, что мы наследники народа-победителя», — подчеркнул Перцов.

Он призвал не поддаваться на манипуляции европейских политиков, которые «пытаются стереть память о том, кто на самом деле одержал победу в той войне и освободил Европу от фашизма».

«Мы же понимаем, что эти наследнички фашистов просто ждали удобного момента, когда уйдут из жизни ветераны — те, кто помнят войну и могут рассказать о чудовищных испытаниях и потерях. Рассказать о тех зверствах, которые творили фашисты на нашей земле. <...> К счастью, на Западе хватает разумных и образованных людей, которые изучали историю и на подобные провокации не поддадутся», — сказал Перцов.

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