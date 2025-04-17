Переписанному не верить: в ЕС готовят новую антироссийскую резолюцию ко Дню Победы

Европарламент готовит к 8 мая резолюцию, посвященную окончанию Второй мировой войны. Об этом «Известиям» сообщил ряд собеседников в ЕП. Прошлые резолюции носили антироссийский и антисоветский характер. Сейчас, по мнению евродепутатов, ситуация будет аналогичной: возможен пересмотр роли СССР во Второй мировой войне, осуждение репрессий и пакта Молотова — Риббентропа. При этом среди депутатов ЕП есть и те, кто считает, что историческая память не должна быть предметом манипуляций в угоду геополитическим интересам. Но официальный Брюссель занял вполне определенную позицию в отношении 9 мая: глава евродипломатии Кая Каллас уже пригрозила политикам санкциями в случае их визита в Москву в День Победы. О новых попытках еврочиновников переписать историю — в материале «Известий».

Евродепутаты готовят оценку событий Второй мировой войны

В ЕП готовится резолюция, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Ожидается, что она будет принята к 8 мая, рассказал «Известиям» чешский евродепутат Томаш Здеховский. При этом, по его словам, на сегодня нет официального подтверждения того, что на пленарную сессию, которая пройдет с 5 по 8 мая, будет вынесена резолюция, специально посвященная роли СССР.

— Однако в предыдущие годы Европейский парламент подчеркивал двойственность роли Советского Союза. С одной стороны, как военной силы, способствовавшей разгрому нацистской Германии, а с другой — как режима, ответственного за грубые нарушения прав человека как во время, так и после войны, особенно в Центральной и Восточной Европе, — добавил он.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Томаш Здеховский считает, что резолюция, посвященная роли СССР, должна «представлять собой сбалансированный и исторически ответственный» документ.

— Необходимо признать неоспоримые жертвы, принесенные советским народом в ходе военных действий, но в то же время признать страдания, которые последовали за ними в условиях сталинских репрессий и продолжавшейся десятилетиями оккупации многих европейских стран. Историческая память должна оставаться честной и всеохватывающей, а не быть предметом манипуляций в угоду текущим геополитическим интересам, — указал он.

В предварительном расписании пленарной сессии на 8 мая зафиксировано празднование 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе, но резолюция там не упоминается. Как объяснил «Известиям» помощник болгарского евродепутата Петра Волгина, о принятии на сессии такого документа может стать известно за неделю до начала встречи.

В свою очередь, французский евродепутат Тьерри Мариани дал понять в беседе с «Известиями», что в резолюции, скорее всего, будет подчеркнута роль США и европейских союзников в освобождении Европы.

— На данном этапе Европейский парламент запланировал на 8 мая дебаты, посвященные 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Политические группы могут потребовать на открытии пленарной сессии, чтобы дебаты сопровождались принятием резолюции. Пока неизвестно, как будет отражена роль СССР, если такая резолюция будет внесена, — говорит политик.

Французский евродепутат Тьерри Мариани Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Между тем позицию официального Брюсселя в отношении празднования 80-летия Победы ярко продемонстрировала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. 14 апреля она пригрозила «последствиями» тем европейским лидерам, которые решат посетить 9 мая Москву.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо не испугался угроз Каллас и подтвердил свои планы приехать на парад Победы, чтобы «отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, погибшим при освобождении Словакии. И миллионам других жертв зверств нацизма». Он подчеркнул в соцсетях, что «сейчас 2025 год, а не 1939-й». По его словам, предостережение госпожи Каллас лишь подтверждает, что «ЕС необходима серьезная дискуссия о сущности демократии».

15 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по случаю 80-летия Победы в Москве ожидают более 20 глав государств и правительств. Кроме Роберта Фицо о намерении приехать в Москву ранее сообщал и сербский президент Александр Вучич. При этом, по информации СМИ, европейские чиновники предупредили его, что посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне может помешать вступлению Сербии в Евросоюз.

Кроме того, на параде Победы хотят присутствовать председатель Китая Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, а также президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Бразилии — Луис Инасиу Лула да Силва и Кубы — Мигель Диас-Канель.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Новая резолюция станет еще одной попыткой «задним числом довоевать с Советским Союзом», уверен историк и политолог Владимир Симиндей.

— И это будет еще одним поводов выплеснуть обвинения в адрес Москвы, резолюция будет переполнена антироссийским инвективами. Это будет политический памфлет русофобии и антисоветизма, — сказал собеседник «Известий».

По мнению эксперта, с помощью таких резолюций страны Европы пытаются мобилизовать население, чтобы внешнего врага, коим для ЕС остается Россия, представить в виде врага исторического и тем самым оправдать и военные расходы, и само существование евробюрократии.

Какие резолюции о Второй мировой войне принимались ранее

Учитывая, что за последние 20 лет антироссийская риторика в странах ЕС лишь усилилась, вполне можно ожидать, что формулировки возможной резолюции станут еще жестче. Так в резолюции Европарламента, принятой по случаю 60-летия окончания Второй мировой войны, особая дань уважения выражалась Соединенным Штатам, Великобритании и лишь потом СССР, несмотря на то, что потери последнего кратно превышали потери союзников в конфликте. Так, по данным Минобороны РФ, во Второй мировой войне погибло порядка 26,6 млн советских граждан, тогда как США потеряли 407,3 тыс. военнослужащих и около 6 тыс. гражданских лиц. Потери же Великобритании составили 382,6 тыс. военнослужащих и 67,1 тыс. гражданских лиц.

Фото: РИА Новости



В резолюции 2005 года было отдельно подчеркнуто, что «для некоторых народов окончание Второй мировой войны означало возобновление тирании, навязанной сталинским Советским Союзом». Еще более антисоветской стала резолюция ЕП, приуроченная к 80-летней годовщине начала Второй мировой войны. В ней фактически уравнивались гитлеровская Германия и Советский Союз.

По версии авторов документа, Вторая мировая началась якобы в результате подписания пакта Молотова — Риббентропа в августе 1939 года и его секретных протоколов, согласно которым «два тоталитарных режима, которые объединяла цель мировых завоеваний, разделили Европу на две сферы влияния». В резолюции страны сообщества призывали дать «однозначную и принципиальную оценку преступлениям и актам агрессии, за которыми стояли тоталитарные коммунистический режим и нацистский режим».

Тогда российский президент Владимир Путин напомнил, что такое уравнивание противоречит очевидным историческим фактам, поскольку именно гитлеровская Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года. «Можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в чем-то это будут заслуженные упреки, безусловно <...>. Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма», — сказал российский лидер 19 декабря 2019 года.

Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

Комментируя пакт Молотова — Риббентропа, Владимир Путин напомнил, что это соглашение стало последним в череде документов о ненападении, которые принимались в преддверии Второй мировой войны. По его мнению, у руководства СССР в этой ситуации не было другого выбора. При этом Сталин единственный не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, тогда как лидеры Франции и Великобритании встречались с фюрером.

Современная европейская историография стоит на позиции принижения роли СССР в годы Второй мировой войны, подтверждает Владимир Симиндей.

— Это и попытка навязать СССР роль соучастника в развязывании войны, выпячивая роль США и Великобритании, а также преувеличивая роль Франции. В целом же ряде стран есть и попытки оправдания нацизма. Утверждение, что самым главным врагом был коммунизм и враг находился на востоке, помогает оправдать факты коллаборационизма в ряде стран Центральной и Восточной Европы, — указал эксперт.

Фото: РИА Новости/Яков Рюмкин

По мнению историка, даже в самой ФРГ всё терпимее относятся к попыткам оправдать нападение гитлеровской Германии на СССР тем, что это было предопределено историческим противоборством Запада и Востока.

К слову, в начале апреля Berliner Zeitung написала, что немецкий МИД рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия в честь годовщины окончания войны в ФРГ. В статье также говорилось, что если российские и белорусские представители придут сами, то их могут выдворить. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что если факты выдворения будут иметь место, то это нельзя будет назвать иначе как «возрождение нацизма». 16 апреля стало известно, что послы РФ и Белоруссии не приглашены на мероприятие, которое состоится 8 мая в немецком бундестаге.