Последний бастион: как над Кенигсбергом было поднято знамя Победы

9 апреля 1945 года комендант Кенигсберга Отто фон Ляш подписал капитуляцию. Германия лишилась главного форпоста на Балтике — старинного города, превращенного в мощную крепость. Как это было, вспоминали «Известия».

«Бастион немецкого духа»

Гитлеровские генералы сотни раз говорили о неприступности столицы Восточной Пруссии. Об этом же в своей взвинченной эмоциональной манере сообщал немецкому народу в радиовыступлениях министр пропаганды Йозеф Геббельс.

200-тонный колпак немецкого дота в Восточной Пруссии Фото: РИА Новости/Николай Максимов

Немцы помнили, что в августе 1914 года, в начале Первой мировой, Восточная Пруссия стала ловушкой и могилой для 2-й русской армии. На эту историческую аналогию напирал и Геббельс.

Кенигсберг был окружен оборонительными рубежами по 6–7 траншей. Размещенная в старинных фортах артиллерия была связана в единую огневую систему, позволявшую фон Ляшу чувствовать себя достаточно надежно. Между фортами располагались десятки дотов и дзотов.

Разбитая немецкая военная техника в районе разгрома Восточно-прусской группировки немецких войск в районе Кенигсберга Фото: РИА Новости/Эммануил Евзерихин

В крепости имелись обширные склады продовольствия и боеприпасов. Город был готов к длительной обороне. Гитлер называл его неприступным гарнизоном немецкого духа.

Кенигсберг защищали подразделения вермахта и фольксштурма общей численностью от 100 тыс. до 130 тыс. человек. У них было около 4 тыс. орудий и минометов, 120 танков и 170 самолетов.

План маршала Василевского

Прибалтику освобождал 3-й Белорусский фронт. После смерти генерала армии Ивана Черняховского его возглавил один из самых талантливых полководцев Второй мировой войны, маршал Советского Союза Александр Василевский. Он имел колоссальный опыт штабной работы, был разработчиком крупнейших операций Великой Отечественной, координировал действия фронтов, а теперь сам возглавил наступательный кулак.

И Василевский подготовился к наступлению крайне основательно. Создавались штурмовые группы, проходившие через многодневные тренировки. В них входили и стрелки, и, конечно, саперы с опытом разведывательных действий. Василевский уделял должное внимание связи. Вслед за штурмовыми группами шли огнеметчики.

Минометный расчет готовится к огню по противнику. На снаряде надпись: «По Кенигсбергу огонь» Фото: РИА Новости/Сергей Баранов

2 апреля начался интенсивный обстрел Кенигсберга — всех трех его линий обороны. Василевский сделал ставку на обстрел тяжелыми орудиями и одновременную бомбардировку с воздуха. Превосходство в авиации у войск Василевского было значительное — и он использовал его полностью. Советским артиллеристам удалось сосредоточить такие силы на подступах к Кенигсбергу (в том числе на высотах) скрытно от врага. К столь интенсивному огню гитлеровцы были не готовы, они дрогнули. Их система обороны уже не выглядела столь неуязвимой.

Фото: РИА Новости/Эммануил Евзерихин Бойцы 3-го Белорусского фронта на территории форта № 4 «Гнейзенау» в Кенигсберге

А в полдень штурмовые части двинулись в атаку. Идти на смерть, когда победа уже казалась близкой, нелегко. Но в Красной армии в апреле 1945 года малодушие было не в чести. Подразделения фронта работали как отлаженный механизм. Саперы, подрывники и огнеметчики окружали форты — каждый из них был маленькой крепостью с гарнизоном в 200–400 человек — и начинали их осаду. Тем временем основные силы, обходя форты, штурмовали дзоты и продвигались к центру города, рассекая немецкий гарнизон на три части, которые теряли между собой сообщение.

Решающие часы штурма

«В самом центре Кенигсберга находилась старинная цитадель, вмещавшая несколько тысяч человек. Этот внутренний гарнизон был укомплектован наиболее оголтелыми фашистами», — вспоминал маршал Василевский. Но и этот шестигранный форт не устоял перед доблестью воинов Красной армии. После фантастически быстрого прорыва красноармейцев в Шарлоттенбург — крепость, которую считали первоклассной, — 7 апреля немцы попытались переломить ситуацию. Они сражались в Кенигсберге (как, впрочем, и во всей Восточной Пруссии) упорно, с фанатизмом. Этот город и эту землю они считали арийской святыней. Гитлеровцы бросили в бой резервы, организовали несколько контратак.

Фото: РИА Новости/Александр Устинов Расчет крупнокалиберной гаубицы Б-4 ведет огонь по фортам Кенигсберга

Но Василевский заранее просчитал подобные действия — и атакующие войска Красной армии тоже получили подкрепление. К вечеру 7 апреля, несмотря на отчаянное сопротивление немцев, воины-освободители почти по всей линии фронта продвинулись еще на 3 км. В ночь на 8 апреля немецкие солдаты, теряя веру в свое командование, начали сдаваться в плен, хотя специальные отряды эсэсовцев стреляли в спины дрогнувших солдат.

По замыслу Василевского, частям 3-го Белорусского фронта удалось отрезать Кенигсберг от сильной группировки вермахта на Земландском полуострове, которая еще сравнительно долго сопротивлялась, но уже не могла оказывать существенной помощи городу.

Бой на окраине Кенигсберга Фото: РИА Новости

8 апреля бои шли уже на старинных узких улочках города — в его историческом центре. Василевский обратился к коменданту Кенигсберга с предложением о капитуляции. Фон Ляш отверг это предложение. Из Берлина он получил по-гитлеровски истеричный приказ сражаться до конца, при любых обстоятельствах. До поры до времени он выполнял это предписание. Геббельс по радио уверял, что «орды большевиков» не оставят от города и камня, а всех его жителей уничтожат — в знак мести за разрушенные советские города, за сожженные деревни... Многие немцы еще оставались под гипнозом его речей. Но красноармейцы воевали, не забывая об основах гуманизма. Никаких расправ над мирными жителями в столице Восточной Пруссии не было, а с пленными обращались в лучших традициях русской армии.

Тысячи жителей города, скрывавшиеся в подвалах, мечтали об одном — об окончании битвы. Вера в незыблемость Третьего рейха их уже не сплачивала. В окнах домов появились белые флаги. Старинные форты, начиненные современным оружием, многие из которых целы до сих пор, не помогли немцам удержать город. Часть гарнизонных войск попыталась отступить на запад — но путь им преградили части 43-й армии генерал-полковника Афанасия Белобородова.

Самоходные орудия 3-го Белорусского фронта во время боев в Кенигсберге Фото: РИА Новости/Николай Максимов

А бойцы продолжали продвигаться всё дальше, отвоевывая каждый метр гранатами и пулеметными очередями. В руках красноармейцев уже находились железнодорожный вокзал и порт, а также самые важные коммуникационные объекты города. К концу дня 9 апреля немцы продолжали сопротивление, по существу, только на нескольких перекрестках города. В самом центре и на востоке старого Кенигсберга.

Новый ультиматум маршала Василевского фон Ляш получил 9 апреля в 21:00. Гитлеровский комендант подписал приказ: прекратить сопротивление. Темнело в те дни поздно — и многие увидели, как в десятках мест в Кенигсберге поднялись на мачтах красные знамена Победы, а там, где это было возможно, занимали позиции советские танки.

Герои наступления

Вспомним некоторых героев Кенигсберга. Во время битвы за старинный 5-й форт, который не собирался сдаваться, рядовой Иван Дворский первым преодолел противотанковый ров, наполненный водой, и сумел незаметно для врага установить свой станковый пулемет под самым носом у немцев. Дворский вел непрерывный огонь, поселив панику в рядах защитников форта, и дал возможность своей роте наладить переправу и пересечь ров. Гарнизон форта был практически уничтожен.

Артиллеристы 3-го Белорусского фронта во время ведения огня по позициям противника в Кенигсберге Фото: ТАСС/Эммануил Евзерихин

Отличился в боях за Кенигсберг и брат первой женщины — Героя Советского Союза Великой Отечественной. Во главе батареи самоходок ИСУ-152 гвардии старший лейтенант Александр Космодемьянский подошел под стены одного из фортов Кенигсберга — он назывался «Королева Луиза» — и точным огнем пробил его стену. После такого удара 550 немецких солдат и офицеров сдались в плен, а красноармейцы получили форт со складами и девять новеньких танков. Александр Космодемьянский погибнет через несколько дней после капитуляции Кенигсберга — 13 апреля.

Войска Василевского совершили невозможное: взяли за четыре дня город, который был готов к многомесячной обороне. Сражались по-суворовски, опережая противника и идеями, и действием. 70 тыс. немцев сдались в плен прямо на улицах Кенигсберга. Редчайший случай: в такой рискованной наступательной операции против отборных сил противника потерь в войсках Василевского было меньше, чем у фон Ляша. Около 4 тыс. человек против 30–40 тыс. гитлеровцев. Защитив свою страну, фронтовики шли к Берлину, чтобы принести Европе мир. И погибали, открывая дорогу к гитлеровскому логову.

Город Кенигсберг после штурма Фото: РИА Новости/Марк Марков-Гринберг

Когда Гитлер в Берлине узнал о капитуляции Кенигсберга, он (разумеется, заочно) приговорил бывшего коменданта к смертной казни. В тюрьме оказались более десяти его родственников. Сам генерал фон Ляш в СССР получил 25 лет, из которых он отсидел 10.

Победа из учебника

В ту же ночь без промедления в честь взятия Кенигсберга в Москве прогремел салют высшей категории. 324 орудия дали 24 артиллерийских залпа. 216 солдат и офицеров за тот беспримерный штурм были удостоены золотых звезд Героя Советского Союза. На этом завершилась немецкая история Восточной Пруссии — земли, на которой в древности жили славяне и балты. А город Кенигсберг вскоре получил новое название — Калининград. Уже после Победы, 9 июня 1941 года, была учреждена медаль «За взятие Кенигсберга». Единственная советская медаль времен Великой Отечественной, в названии которой фигурировал нестоличный город. Ведь это был первый крупный немецкий город-крепость, который Красная армия освободила от гитлеровцев. Каждый фронтовик осознавал важность этой четырехдневной битвы.

Бойцы Красной армии у памятника императору кайзеру Вильгельму возле башни Королевского замка во взятом Кенигсберге Фото: РИА Новости/Эммануил Евзерихин

Операция, которую провели войска маршала Василевского, сейчас описана во всех учебниках боевой тактики. В истории она осталась как одна из самых блистательных побед Великой Отечественной. Пожалуй, самое важное в этом успехе Василевского — то, что ему удалось поставить в тупик немецкое командование, которое рассчитывало, что вокруг столицы Восточной Пруссии Красная армия завязнет надолго. Случилось иначе. Быстрое взятие «суперкрепости» Кенигсберг как минимум на несколько недель приблизило взятие Берлина и капитуляцию гитлеровской Германии.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»