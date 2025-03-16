Солдат над спасенной Веной: как Красная армия открыла путь на Берлин

16 марта 1945 года началась Венская стратегическая операция Красной армии. Наступление, которое стало генеральной репетицией битвы за Берлин. Как это было, вспоминали «Известия».

С берегов Балатона

Красная армия отбила попытку немецкого контрнаступления на берегах озера Балатон, готова была перейти в контратаку — и Генеральный штаб утвердил новую стратегическую наступательную операцию, к которой приступать следовало без промедления, развивая успех. Для нашей армии это был шанс разбить сравнительно свежие дивизии вермахта, которые базировались в Австрии и могли сыграть немаловажную роль в защите Берлина. Но Генштаб принял решение уничтожить их под Веной.

Главную роль в операции должны были сыграть войска 3-го Украинского фронта, которым командовал маршал Советского Союза Федор Толбухин. Содействие его войскам оказывали части 2-го Украинского фронта маршала Родиона Малиновского. Помогала советским войскам и недавно сформированная антифашистская 1-я Болгарская армия. В операции принимала участие и прославленная Дунайская флотилия контр-адмирала Георгия Холостякова, в которой было немало десантников, прошедших Сталинград. В операции принимали участие около 1300 танков и самоходок и тысяча боевых самолетов, которые достаточно быстро захватили инициативу в небе.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Венская стратегическая наступательная операция Фото: РИА Новости/Семен Раскин

Им противостояли германские и венгерские войска, которых в общей сложности было более 410 тыс. Танков у них было почти в два раза меньше — 700. Самолетов тоже 700. У частей Красной армии имелось преимущество и в численности войск, и в технике — примерно в полтора раза. Учитывая атакующий характер операции, такого превосходства явно недостаточно, чтобы вести атаки с позиций силы. Нужно было переиграть противника. Потребовались быстрые, продуманные действия.

Время быстрых маневров

Погода в Австрии и Венгрии стояла туманная. Плохая видимость заставила на несколько часов отложить артподготовку. Советские пушки загремели только во второй половине дня, когда немного прояснело. Днем 16 марта 1945 года началось масштабное наступление Красной армии сразу с нескольких направлений. Первые оборонительные линии и в Австрии, и в Венгрии удалось проломить за несколько дней, несмотря на отчаянное сопротивление. Скорее всего, гитлеровцы не ждали столь масштабного наступления и не избежали паники. На протяжении всей операции немцы ни разу не смогли заставить красноармейцев переходить к затяжной обороне. Опытнейшие гитлеровские генералы, такие как Отто Велер и Лотар Рендулич, на этот раз просто не поспевали за маневрами советских армий.

Хватило двух недель, чтобы танковые и стрелковые части РККА подошли к Вене — к столице Австрии, которую немцы попытались превратить в неприступную крепость. Но уже 4 апреля бои шли в предместьях Вены. Серьезным препятствием для прорыва к городу была полноводная, широкая река — Дунай. Он прикрывал австрийскую столицу с севера и востока. А тут еще и укрепления, созданные по последнему слову военно-инженерной науки.

Фото: РИА Новости/Ольга Ландер

«В Венской операции... направление главного удара было выбрано довольно тяжелое — ...главный удар наносился севернее Секешфехервара в условиях горно-лесистой местности. Но это направление, несмотря на трудности местности, давало возможность окружить группировку противника», — вспоминал маршал Толбухин.

Он предпринял наступление на австрийскую столицу одновременно с нескольких направлений. Сил на это у Красной армии хватило. Город оказался в кольце, которое медленно сжималось. Толбухин оставил для венского гарнизона небольшую щель на западном направлении — и десятки тысяч немецких вояк беспорядочно бежали из «котла», бросая танки и пушки.

В битве за Вену участвовало 400 танков. Удачный обходной маневр 6-й гвардейской танковой армии позволил ударить по Вене с запада, дезорганизовав защитные порядки гитлеровцев.

13 апреля над Веной развевалось знамя победы. Последние очаги сопротивления удалось подавить. Хорошо сработала разведка: нашей армии удалось сохранить исторический европейский город. Даже танки, ездившие по улицам Вены, не нанесли городу существенного ущерба. А австрийская группировка гитлеровцев перестала существовать. Только в плен сдалось около трети войск.

Подвиги на все времена

Герои Вены знали, что победа близка, что до нее всего лишь несколько рывков. Тут уж «не до ордена, была бы Родина». Эти слова вспоминаются, когда мы узнаем о подвиге старшего сержанта Андрея Кульнева. Вместе с тремя саперами он прорвался в тыл к гитлеровцам. Через Дунай, то по воде, то на плотах, он вышел к венскому Имперскому мосту. Его тщательно охраняли немцы. В любой момент красноармейцы могли попасть под шквальный огонь.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Венская стратегическая наступательная операция Красной армии Фото: РИА Новости/Евгений Халдей

Но опытные саперы-разведчики сумели остаться незамеченными. Немцы собирались взорвать этот мост. Красноармейцы с воды добрались до его ферм, нашли провода — и перерезали их. Они спасли для Австрии архитектурный сюжет. А Красной армии обеспечили форсирование Дуная. По мосту пошли танки и самоходки. За этот подвиг старший сержант Кульнев был удостоен «Золотой Звезды» Героя Советского Союза.

Не забудется подвиг младшего сержанта Алексея Пономарева. Он выполнял боевое задание — разведать позиции противника. Вплотную подполз к вражеским траншеям. Немцы обнаружили его, бросились в рукопашный бой. Сержант Пономарев сражался доблестно, уничтожил троих противников. Тяжелораненого, немцы взяли его в плен. Пытали, сдавливали горло петлей. Пытались выведать информацию о наших частях. Гвардеец молчал. В бессильной ярости гитлеровцы облили его бензином, подожгли и выбросили из траншеи. Он не дожил до победы нескольких недель.

Задачей Красной армии было не только захватить Вену и разгромить гитлеровскую группировку, которая обосновалась в Австрии, но и сохранить уникальный город, его архитектурный ансамбль. Немцы планировали в случае отступления разрушить город, взорвав основные исторические здания, ставшие символами Вены: и мосты, и собор Святого Стефана, и ратушу. Такова была логика Гитлера: если Австрия не способна удержать прорыв Красной армии — она недостойна существования.

Фото: РИА Новости/Ольга Ландер

Советской разведке и нашим саперам удалось сорвать этот план и спасти великий город. Много лет венцы хорошо помнили об этом, знали, что именно Советская армия спасла их столицу от уничтожения. Помнят ли они об этом сегодня?

Русская каша для венцев

9 апреля, когда еще не завершились бои за Вену, Совет народных комиссаров сделал заявление: «Советское правительство не преследует цели приобретения какой-либо части австрийской территории или изменения социального строя Австрии. Советское правительство стоит на точке зрения Московской декларации союзников о независимости Австрии». Этого принципа Москва придерживалась до конца. В Австрию красноармейцы пришли как освободители. А главной целью наших войск было проложить путь к логову фюрера.

Очень важно было доказать австрийцам, а в особенности венцам, что к ним пришли не поработители и не мстители. Большинство граждан Австрии даже в марте–апреле 1945 года оставались под гипнозом пропаганды Йозефа Геббельса. А он по несколько раз в день кричал, что дикие орды большевиков идут с востока, чтобы уничтожить истинных арийцев, изнасиловать их жен и дочерей, а мужчин — без исключения — расстрелять.

Фото: РИА Новости/Семен Раскин

Гипноз спал, когда австрийцы увидели красноармейцев-победителей, которые и не думали о возмездии в духе «око за око», а кормили кашей с мясом мирных жителей. В Красной армии царила железная дисциплина, не допускавшая жестокости по отношению к местному населению. А красавица Вена полюбилась многим советским офицерам и солдатам, которые с удовольствием фотографировались на фоне оперного театра, соборов и мостов.

Дорога на Берлин

Запад Венгрии и восточные области Австрии были промышленным районом, важным для немецкой военной экономики. С этого времени они перестали работать на рейх. И это была еще одна важнейшая победа Красной армии.

Освобождение Австрии стало сильнейшим ударом не только по военной инфраструктуре и мощи рейха, но и по его идеологии. Гитлер считал единство немцев и австрийцев основой своего государства. И тех и других нацистская идеология считала истинными арийцами, которым суждено править миром. Вести из Австрии повергли Гитлера в глубокую депрессию, из которой он уже не вышел.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Венская стратегическая наступательная операция. Советская пехота в атаке под прикрытием танков Фото: РИА Новости/Ольга Ландер

На подступах к Вене и на улицах города пали смертью храбрых 17 тыс. солдат и офицеров Красной армии. Уже в августе 1945 года по инициативе генерал-майора Дмитрия Шепилова (в будущем он станет министром иностранных дел СССР) на площади Шварценбергплац открыли замечательный памятник советским бойцам. Создал памятник бывший студент Художественного института имени Сурикова, командир стрелково-пулеметного взвода Интезарьян. Руководили установкой памятника опытные военные инженеры, участники Венской операции. На высокой стеле на фоне колоннады возвышается красноармеец со знаменем. На груди у него автомат ППШ, вместо щита герб Советского Союза. На пьедестале начертаны слова Верховного главнокомандующего: «Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами». Памятник сохранился. Он и сегодня возвышается над спасенной Веной.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»