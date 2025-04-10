Парад Победы в 2025 году: кто приедет в Москву на 9 Мая

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). На Красной площади в Москве пройдет юбилейный парад Победы. На мероприятие в столицу России приглашены многие лидеры и официальные представители стран мира . Кто приедет на 9 Мая в Москву — рассказывают «Известия».

Кроме того, по случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи издания времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве. Также создан виртуальный музей к 80-летию Победы, где представлены фотографии военных лет и герои войны. Теперь увидеть их можно в том числе на медиафасадах в разных городах России.

Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву в привязке ко Дню Победы 9 мая. Об этом 10 февраля сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов.

«Это тоже такая добрая традиция в наших отношениях. Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин посетит Китай к дате 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа – начале сентября , объявил глава МИД России Сергей Лавров 19 февраля.

Премьер Индии Нарендра Моди

Россия ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 8 апреля сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«[Вопрос] прорабатывается, в этом году должен быть. У него есть приглашение», — отметил Руденко, его слова передает ТАСС.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии 29 марта подтвердил, что планирует приехать на празднование Дня Победы. Об этом Луис Инасиу Лула да Силва заявил во время пресс-конференции, которая транслировалась в социальной сети Х.

«Я планирую приехать в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы во Второй мировой войне», — рассказал он.

Также Лула да Силва отметил, что во время своего визита он планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Бразильский лидер подчеркнул, что намерен обсудить вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине.

Президент Сербии Александр Вучич

Лидер Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы.

Кроме того, он направит подразделение для участия в параде, сообщает пресс-служба Кремля.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Словацкий премьер одним из первых принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина посетить празднование Дня Победы.

Как он заявил в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в России), народы бывшего СССР сыграли незаменимую роль в разгроме фашизма и победе во Второй мировой войне.

«Граждане Словацкой Республики с уважением и почтением отмечают все годовщины и события, связанные с освобождением нашей территории Красной армией в 1944–1945 годах, а также с помощью, оказанной бывшим Советским Союзом СНП (Словацкой национальной партии. — Ред.)», — сказал словацкий премьер.

Он указал, что правительство Словакии ценит наследие борьбы с фашизмом и нацизмом, историческую правду о Второй мировой войне и роли, которую сыграла в ней Красная армия.

«Я с удовольствием принимаю официальное приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю», — заявил Фицо.

Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик

На парад Победы 9 мая в Москву приедет президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик . Как уточнил спикер парламента республики Ненад Стевандич, сербы и русские связаны общей культурой, историей и борьбой против фашизма.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко по традиции приедет в Россию на 9 Мая. Кроме того, белорусские воинские формирования можно будет увидеть на брусчатке Красной площади.

Как заявил Владимир Путин, он рассчитывает, что белорусские артисты примут участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Планы посетить Москву в честь 80-й годовщины Победы подтвердил и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова, сотни тысяч представителей народов Азербайджана героически принимали участие во всех значимых операциях Великой Отечественной войны, примерно половина из них не вернулась с фронта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Российская сторона ждет приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву по случаю празднования Дня Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 апреля.

«Действительно, год особый, юбилейный во многих отношениях. Ждем Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, президента республики Казахстан, на торжествах по случаю 80-летия нашей общей Победы», — заявил он ТАСС.

До этого Токаев во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что планирует приехать в Москву на 9 Мая и надеется на встречу с Путиным в ходе визита.

Президент Киргизии Садыр Жапаров

Подтвердил свое присутствие на праздновании 9 Мая и президент Киргизии Садыр Жапаров. В связи с этим в республике праздничные мероприятия даже перенесут на день раньше — на 8 мая.

На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тыс. человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них — дважды. В республике День Победы является государственным праздником.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Министерство иностранных дел Узбекистана 7 апреля подтвердило информацию о визите президента страны Шавката Мирзиеева в Москву на 9 Мая.

Ранее в тот же день о визите президента Узбекистана в РФ на 9 Мая сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов. По его словам, эта поездка обсуждалась на встрече Мирзиеева со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил участие в мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. При этом известно, что российские воинские формирования примут участие в праздновании Дня Победы в Таджикистане.

Лидеры Туркменистана Гурбангулы и Сердар Бердымухамедовы

Россия традиционно ожидает на 9 Мая визиты национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента страны Сердара Бердымухамедова.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

В России ожидают и визит главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

« Во время беседы по видеосвязи президентов России и Венесуэлы 14 марта 2025 года Владимир Путин лично пригласил Николаса Мадуро посетить мероприятия в честь Великой Победы в Москве. Президент Мадуро в свою очередь не раз высказывал желание отдать дань уважения великому подвигу советского народа в борьбе с фашизмом и нацизмом . В Москве, разумеется, будут рады принять венесуэльскую делегацию на праздничных мероприятиях», — заявили в российском диппредставительстве.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял приглашение российского лидера Владимира Путина к участию в праздновании 9 Мая в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Активно готовимся к визиту президента Республики Куба товарища Диас-Канеля. Ценим, что он принял приглашение президента России Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы», — сказал Лавров.

Российский дипломат отметил, что визит Диас-Канеля практически совпадает по времени с другой юбилейной датой — 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре также принял приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву на празднование Дня Победы. Об этом 3 апреля сообщил Сергей Лавров на встрече с коллегой из Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре.

«Признательны президенту Траоре за его согласие принять приглашение президента Путина участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Лавров.

Генсек Компартии Вьетнама То Лам

В апреле стало известно, что генсек Компартии Вьетнама То Лам посетит Москву на празднование 80-летия Победы по приглашению Владимира Путина.

Он не только примет участие в памятных мероприятиях, но и обсудит ключевые направления двустороннего сотрудничества. Об этом заявил заместитель премьер-министра, глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух

В Москве рассчитывают, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в праздновании 80-годовщины победы в ВОВ. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Улан-Баторе Алексей Евсиков.

« Рассчитываем увидеть главу монгольского государства 9 мая 2025 года на Красной площади в Москве среди почетных гостей . Также надеемся на продолжение славной традиции по направлению „коробки“ монгольскихвоенных для участия в праздничном параде», — сказал дипломат.

Он напомнил, что Монголия внесла заметный вклад в разгром врага. В частности, монгольские граждане формировали составы помощи красноармейцам . Среди них были и те, кто добровольно вступал в ряды Красной армии для борьбы с захватчиками.

Президент Палестины Махмуд Аббас

Президент Палестины Махмуд Аббас в марте подтвердил, что посетит Россию на 80-летие празднования Дня Победы . Впервые о своем намерении он заявлял еще в октябре прошлого года.

«Махмуд Аббас выразил надежду, что приедет в Россию», — приводились тогда слова палестинского посла в Москве Абделя Хафиза Новаля.

Посол Израиля Симона Гальперин

Израиль на праздничных мероприятиях 9 Мая будет представлять посол в России Симона Гальперин . Об этом заявил исполняющий обязанности посла страны Александр Бен Цви в интервью ТАСС.

«Надо не забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы одно из немногих государств помимо стран СНГ, где 9 мая — это День Победы. <...> У нас это очень четко», — сказал он.

Александр Бен Цви отметил, что в еврейском государстве, где живет множество ветеранов Великой Отечественной войны, активно проводятся парады и акция «Бессмертный полк».

Будет ли президент США Дональд Трамп на параде Победы в Москве?

Пока неизвестно, приедет ли президент США Дональд Трамп в Москву на празднование Дня победы в Великой Отечественной войне. Об этом 13 февраля сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и американский лидер затрагивали эту тему, но пока конкретного понимания на этот счет нет.

Ранее стало известно, что страны СНГ вместе отпразднуют 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом в октябре 2024 года сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Содружества Независимых Государств.

«В 2025 году мы совместно отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В странах Содружества это будет Год мира и единства в борьбе с нацизмом», — заявил глава государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что в столице будут рады всем, кто захочет приехать на празднование.