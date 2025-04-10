Горючий камень: как в годы войны делали бензин твердым, а скипидар добывали из смоляных пней

Во время Великой Отечественной войны снабжение горюче-смазочными материалами подчас требовало изобретательности и нестандартных подходов . Такими решениями, к примеру, стала прокладка временных трубопроводов или перевозка жидкого топлива в отвержденном состоянии . Вместе с тем горючее для военной и гражданской техники порой получали из нетрадиционных источников . Например, партизаны из смолы хвойных деревьев производили скипидар, который иногда мог применяться для заправки топливных баков . Подробнее — в материале «Известий».

Как доставляли ГСМ в условиях войны

Своевременное снабжение горюче-смазочными материалами — один из залогов победы. Однако в период Великой Отечественной войны советские войска сталкивались с дефицитом горючего . Зачастую эти проблемы решали нестандартными методами.

— К 1940 году в стране построили 12 новых заводов для переработки нефти, но они только выходили на запроектированные мощности . Поэтому к началу войны порядка 85% всех нефтепродуктов производили на Кавказе . Отсюда ГСМ ко всем потребителям, включая военных, доставляли ж/д транспортом, танкерами Каспийского и Волжского пароходств, а также на автомобилях, — рассказал «Известиям» историк Юрий Минкевич.

Фото: из личного архива Василия Гоголева

Летом 1942 года, добавил он, в ходе немецкого наступления на Сталинград и Кавказ стали невозможны поставки нефтепродуктов традиционными маршрутами . Для решения проблемы в кратчайшие сроки были построены железные дороги из Дагестана в Астрахань, а также на левобережье Волги .

Кроме того, ж/д цистерны буксировали на плаву через Каспий. Причем с сентября 1942-го по март 1943 года этот путь был единственным. По Каспийскому морю доставляли до Красноводска (сейчас это Туркменбаши, Туркменистан), а далее кружным путем через Ашхабад, Ташкент, Кзыл-Орду, Актюбинск везли на Урал и Волгу для обеспечения Сталинградского фронта. Протяженность маршрута возросла почти на 3 тыс. км . Эшелоны с горючим доходили до фронтов через 30–40 суток.

Как получали авиатопливо и экономили горючее в тылу

Как рассказал историк, существовала проблема и с авиатопливом. Так, накануне войны до 85% всей нефти на отечественных НПЗ перерабатывалось методом прямой гонки, а технологии повышения качества горючего находились на низком уровне . Из одной тонны нефти получали только 35 кг востребованных авиацией марок высокооктановых бензинов и всего лишь 3 кг авиационных масел .

— К началу войны нефтепром СССР выпускал 10 видов авиабензинов. Основными были марки Б-70 и Б-74. Лучшими антидетонационными свойствами характеризовался Б-78, однако его доля в производстве составляла всего 7,8%. Проблему решали путем добавки присадок на основе этиловой жидкости , — пояснил Юрий Минкевич.

Доставка ГСМ на авиатрассе Уэлькаль – Красноярск Фото: из личного архива Василия Гоголева

Вместе с тем, сообщил он, поступавшие по ленд-лизу американские истребители P-39 «Аэрокобра» и английские «Спитфайеры» потребляли только высокооктановые бензины. Их поставляли из США и английского НПЗ в Иране . Также по ленд-лизу были закуплены четыре комплекта установок для нефтеперерабатывающих заводов . Их использовали при строительстве НПЗ в Куйбышеве, Гурьеве, Орске и Красноводске. Первый 100-октановый отечественный бензин начали выпускать на Куйбышевском НПЗ с сентября 1945 года.

Как рассказал историк авиации Якутии Василий Гоголев, альтернативные способы получения авиатоплива прорабатывали в управлении авиационной трассой Уэлькаль – Красноярск — одном из основных путей поставки самолетов и техники из США . Здесь предложили добывать горючее из богхеда — угля из водорослей, — залежи которого обнаружили вблизи реки Оленек . Автор идеи — якутский ученый Константин Кондаков. Из богхеда вытапливали смолу и разделяли по фракциям. Однако во время войны эту идею не реализовали. Экспериментальное производство запустили уже после ее окончания , но из-за высокой себестоимости проект закрыли.

Доставка ГСМ на авиатрассе Уэлькаль – Красноярск Фото: из личного архива Василия Гоголева

— В первую очередь качественными ГСМ обеспечивали фронт и стратегические объекты. В тылу зачастую прибегали к альтернативным источникам энергии. В частности, в Сибири и на Дальнем Востоке на лесозаготовках и других объектах широко применяли газогенераторные автомобили . Они в качестве топлива использовали древесину, — рассказал заведующий филиалом «Солдаты Отечества» Музея истории города Иркутска Сергей Трофименко.

Газогенераторный автомобиль (Верхоянск) Фото: из личного архива Василия Гоголева

Специалист объяснил, что газогенераторная установка представляла собой металлическую колонну, которую размещали на грузовом автомобиле сбоку или в кузове. В ней древесное топливо в условиях недостатка кислорода и высоких температур разлагалось медленно. Полученная газовая смесь очищалась от примесей и подавалась в двигатель. Преимущество такого оборудования заключалось в дешевизне топлива, но при этом мощность силовой установки падала на 30–50% .

Как партизаны получали скипидар из хвойных деревьев

Скипидарные мастерские в партизанских отрядах Белоруссии и на Брянщине — еще один пример получения ГСМ из местных ресурсов , рассказала заведующая отделом экспозиционно-выставочной и научно-просветительской работы мемориального комплекса «Партизанская поляна» Елена Михайлова.

— Летом 1942 года только на вооружении Южного Брянского партизанского края находилось около 30 танков и бронемашин, как отечественных, так и трофейных , — отметила она. — Для этой техники партизаны изготавливали горючее в кустарных условиях. Это был скипидар, который получали путем перегонки смоляных пней. Такие установки получили название «минские реторты» — по их условному месту происхождения .

Экспозиция «Минская реторта» Фото: предоставлено мемориальным комплексом «Партизанская поляна»

Специалист пояснила, что в аппаратах сырье нагревали до 200 °C в течение 12–18 часов. При этом из смолы выделялась парогазовая смесь, которая проходила через фильтры, очищалась и охлаждалась. В результате газ конденсировался и превращался в жидкость — готовый скипидар . Процесс длился порядка четырех суток.

В трудных условиях лесной жизни скипидар использовали для смазки оружия и техники, как антисептик и лекарство для лечения радикулита и ревматизма , добавила она. По некоторым свидетельствам, его применяли и для заправки автомобилей . На территории комплекса «Партизанская поляна» расположена часть минской реторты, которая принадлежала отряду «Смерть немецким оккупантам».

Как изготавливали «твердый бензин»

Для транспортировки горючего также применяли нестандартные решения, рассказал историк Юрий Минкевич. В частности, бензин перевозили в отвержденном состоянии. То есть в виде брикетов с мелкими ячейками, стенки ячеек состояли из высокопрочного вещества . Через них не могло просочиться находящееся внутри горючее.

Форма брикетов могла быть любой, обычно они весили от 10 до 20 кг. Содержание бензина в них составляло 93–96%. Топливо в таком виде можно было хранить в штабелях на любых площадках и даже под водой. При перевозке потери топлива составляли менее 0,05% .

Фото: из личного архива Юрия Минкевича Отвержденное топливо

— Чтобы применить горючее, его возвращали в жидкое состояние разрушая твердую оболочку. В частности, в Академии механизации и моторизации РККА для полевых условий разработали прибор, который приводился в действие мускульной силой человека. Он имел производительность 30 л/ч и был предназначен для десантных частей и партизанских отрядов , — объяснил историк.

Широкое производство «твердого бензина» не наладили, хотя после освобождения Кавказа в 1943 году в Грозном начал строиться завод производительностью 20 тыс. т «твердого бензина» в год , добавил он.

Фото: из личного архива Юрия Минкевича Отвержденное топливо

Вместе с тем, отметил Юрий Минкевич, в период войны для доставки ГСМ впервые широко применили трубопроводы. Один из первых опытов был получен при обеспечении бензином частей 52-й армии на плацдарме у реки Волхов в марте – апреле 1942 года .