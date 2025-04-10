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- Горючий камень: как в годы войны делали бензин твердым, а скипидар добывали из смоляных пней
Горючий камень: как в годы войны делали бензин твердым, а скипидар добывали из смоляных пней
Во время Великой Отечественной войны снабжение горюче-смазочными материалами подчас требовало изобретательности и нестандартных подходов. Такими решениями, к примеру, стала прокладка временных трубопроводов или перевозка жидкого топлива в отвержденном состоянии. Вместе с тем горючее для военной и гражданской техники порой получали из нетрадиционных источников. Например, партизаны из смолы хвойных деревьев производили скипидар, который иногда мог применяться для заправки топливных баков. Подробнее — в материале «Известий».
Как доставляли ГСМ в условиях войны
Своевременное снабжение горюче-смазочными материалами — один из залогов победы. Однако в период Великой Отечественной войны советские войска сталкивались с дефицитом горючего. Зачастую эти проблемы решали нестандартными методами.
— К 1940 году в стране построили 12 новых заводов для переработки нефти, но они только выходили на запроектированные мощности. Поэтому к началу войны порядка 85% всех нефтепродуктов производили на Кавказе. Отсюда ГСМ ко всем потребителям, включая военных, доставляли ж/д транспортом, танкерами Каспийского и Волжского пароходств, а также на автомобилях, — рассказал «Известиям» историк Юрий Минкевич.
Летом 1942 года, добавил он, в ходе немецкого наступления на Сталинград и Кавказ стали невозможны поставки нефтепродуктов традиционными маршрутами. Для решения проблемы в кратчайшие сроки были построены железные дороги из Дагестана в Астрахань, а также на левобережье Волги.
Кроме того, ж/д цистерны буксировали на плаву через Каспий. Причем с сентября 1942-го по март 1943 года этот путь был единственным. По Каспийскому морю доставляли до Красноводска (сейчас это Туркменбаши, Туркменистан), а далее кружным путем через Ашхабад, Ташкент, Кзыл-Орду, Актюбинск везли на Урал и Волгу для обеспечения Сталинградского фронта. Протяженность маршрута возросла почти на 3 тыс. км. Эшелоны с горючим доходили до фронтов через 30–40 суток.
Как получали авиатопливо и экономили горючее в тылу
Как рассказал историк, существовала проблема и с авиатопливом. Так, накануне войны до 85% всей нефти на отечественных НПЗ перерабатывалось методом прямой гонки, а технологии повышения качества горючего находились на низком уровне. Из одной тонны нефти получали только 35 кг востребованных авиацией марок высокооктановых бензинов и всего лишь 3 кг авиационных масел.
— К началу войны нефтепром СССР выпускал 10 видов авиабензинов. Основными были марки Б-70 и Б-74. Лучшими антидетонационными свойствами характеризовался Б-78, однако его доля в производстве составляла всего 7,8%. Проблему решали путем добавки присадок на основе этиловой жидкости, — пояснил Юрий Минкевич.
Доставка ГСМ на авиатрассе Уэлькаль – Красноярск
Вместе с тем, сообщил он, поступавшие по ленд-лизу американские истребители P-39 «Аэрокобра» и английские «Спитфайеры» потребляли только высокооктановые бензины. Их поставляли из США и английского НПЗ в Иране. Также по ленд-лизу были закуплены четыре комплекта установок для нефтеперерабатывающих заводов. Их использовали при строительстве НПЗ в Куйбышеве, Гурьеве, Орске и Красноводске. Первый 100-октановый отечественный бензин начали выпускать на Куйбышевском НПЗ с сентября 1945 года.
Как рассказал историк авиации Якутии Василий Гоголев, альтернативные способы получения авиатоплива прорабатывали в управлении авиационной трассой Уэлькаль – Красноярск — одном из основных путей поставки самолетов и техники из США. Здесь предложили добывать горючее из богхеда — угля из водорослей, — залежи которого обнаружили вблизи реки Оленек. Автор идеи — якутский ученый Константин Кондаков. Из богхеда вытапливали смолу и разделяли по фракциям. Однако во время войны эту идею не реализовали. Экспериментальное производство запустили уже после ее окончания, но из-за высокой себестоимости проект закрыли.
Доставка ГСМ на авиатрассе Уэлькаль – Красноярск
— В первую очередь качественными ГСМ обеспечивали фронт и стратегические объекты. В тылу зачастую прибегали к альтернативным источникам энергии. В частности, в Сибири и на Дальнем Востоке на лесозаготовках и других объектах широко применяли газогенераторные автомобили. Они в качестве топлива использовали древесину, — рассказал заведующий филиалом «Солдаты Отечества» Музея истории города Иркутска Сергей Трофименко.
Газогенераторный автомобиль (Верхоянск)
Специалист объяснил, что газогенераторная установка представляла собой металлическую колонну, которую размещали на грузовом автомобиле сбоку или в кузове. В ней древесное топливо в условиях недостатка кислорода и высоких температур разлагалось медленно. Полученная газовая смесь очищалась от примесей и подавалась в двигатель. Преимущество такого оборудования заключалось в дешевизне топлива, но при этом мощность силовой установки падала на 30–50%.
Как партизаны получали скипидар из хвойных деревьев
Скипидарные мастерские в партизанских отрядах Белоруссии и на Брянщине — еще один пример получения ГСМ из местных ресурсов, рассказала заведующая отделом экспозиционно-выставочной и научно-просветительской работы мемориального комплекса «Партизанская поляна» Елена Михайлова.
— Летом 1942 года только на вооружении Южного Брянского партизанского края находилось около 30 танков и бронемашин, как отечественных, так и трофейных, — отметила она. — Для этой техники партизаны изготавливали горючее в кустарных условиях. Это был скипидар, который получали путем перегонки смоляных пней. Такие установки получили название «минские реторты» — по их условному месту происхождения.
Экспозиция «Минская реторта»
Специалист пояснила, что в аппаратах сырье нагревали до 200 °C в течение 12–18 часов. При этом из смолы выделялась парогазовая смесь, которая проходила через фильтры, очищалась и охлаждалась. В результате газ конденсировался и превращался в жидкость — готовый скипидар. Процесс длился порядка четырех суток.
В трудных условиях лесной жизни скипидар использовали для смазки оружия и техники, как антисептик и лекарство для лечения радикулита и ревматизма, добавила она. По некоторым свидетельствам, его применяли и для заправки автомобилей. На территории комплекса «Партизанская поляна» расположена часть минской реторты, которая принадлежала отряду «Смерть немецким оккупантам».
Как изготавливали «твердый бензин»
Для транспортировки горючего также применяли нестандартные решения, рассказал историк Юрий Минкевич. В частности, бензин перевозили в отвержденном состоянии. То есть в виде брикетов с мелкими ячейками, стенки ячеек состояли из высокопрочного вещества. Через них не могло просочиться находящееся внутри горючее.
Форма брикетов могла быть любой, обычно они весили от 10 до 20 кг. Содержание бензина в них составляло 93–96%. Топливо в таком виде можно было хранить в штабелях на любых площадках и даже под водой. При перевозке потери топлива составляли менее 0,05%.
— Чтобы применить горючее, его возвращали в жидкое состояние разрушая твердую оболочку. В частности, в Академии механизации и моторизации РККА для полевых условий разработали прибор, который приводился в действие мускульной силой человека. Он имел производительность 30 л/ч и был предназначен для десантных частей и партизанских отрядов, — объяснил историк.
Широкое производство «твердого бензина» не наладили, хотя после освобождения Кавказа в 1943 году в Грозном начал строиться завод производительностью 20 тыс. т «твердого бензина» в год, добавил он.
Вместе с тем, отметил Юрий Минкевич, в период войны для доставки ГСМ впервые широко применили трубопроводы. Один из первых опытов был получен при обеспечении бензином частей 52-й армии на плацдарме у реки Волхов в марте – апреле 1942 года.
Затем, в июне – июле 1942-го, по дну Ладожского озера был впервые в истории военного дела проложен трубопровод большой протяженности. На его сооружение затратили всего 43 дня. Длина (включая сухопутные участки) составила 29 км, а пропускная способность — до 350 т горючего в сутки. Эта инфраструктура работала в течение 20 месяцев до снятия блокады Ленинграда в 1944 году. Всего по трубопроводу в осажденный город подали более 40 тыс. т светлых нефтепродуктов.