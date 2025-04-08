В МИД РФ сообщили о вероятном визите премьера Индии Моди в Москву на 9 Мая
Россия ожидает визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 8 апреля сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
«Прорабатывается, в этом году должен быть. У него есть приглашение», — отметил Руденко, его слова передает ТАСС.
Накануне министерство иностранных дел Узбекистана подтвердило информацию о визите президента страны Шавката Мирзиеева Москву на 9 Мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров 3 апреля сообщил, что лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре также принял приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву на празднование Дня Победы.
В 2025 году 9 Мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 0:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.
По случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи «Известий» времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве.