Президент Буркина-Фасо принял приглашение приехать в РФ на празднование Дня Победы

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву на празднование Дня Победы. Об этом 3 апреля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре.

«Признательны президенту Траоре за его согласие принять приглашение президента Путина участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Лавров.

Лавров отметил, что в последние годы взаимодействие двух стран приобрело новое «мощное измерение», а лидеры государств поддерживают регулярный контакт.

Ранее, 2 апреля, Лавров сообщил о приглашении в Москву генерального секретаря Компартии Вьетнама То Лама на празднование Дня Победы 9 мая. Он отметил, что Россия будет рада видеть вьетнамского руководителя на этих торжественных мероприятиях.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 29 марта подтвердил, что планирует приехать на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Также он отметил, что во время своего визита планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Исполняющий обязанности посла Израиля Александр Бен Цви 24 марта подтвердил, что представители еврейского государства будут участвовать в праздновании 9 Мая в Москве. Страну на параде Победы будет представлять израильский посол в России Симона Гальперин.