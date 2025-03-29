Президент Бразилии подтвердил планы приехать на празднование Дня Победы в Москве
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что планирует приехать на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом он заявил 29 марта во время пресс-конференции, которая транслировалась в социальной сети Х (бывш. Twitter).
«Я планирую приехать в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы во Второй мировой войне», — рассказал он.
Также Лула да Силва отметил, что во время своего визита он планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Бразильский лидер подчеркнул, что намерен обсудить вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине.
Ранее, 24 марта, исполняющий обязанности посла Израиля Александр Бен Цви подтвердил, что представители еврейского государства будут участвовать в праздновании 9 Мая в Москве. Страну на параде Победы будет представлять израильский посол в России Симона Гальперин.