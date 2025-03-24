В посольстве Израиля заявили об участии страны в праздновании 9 Мая в Москве

Израиль всегда будет праздновать День Победы и однозначно будет представлен на параде в Москве 9 мая. Об этом 24 марта заявил исполняющий обязанности посла страны Александр Бен Цви в интервью ТАСС.

«Надо не забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы одно из немногих государств помимо стран СНГ, где 9 мая — это День Победы. <…> У нас это очень четко», — сказал он.

Он отметил, что в еврейском государстве, где живет множество ветеранов Великой Отечественной войны, активно проводятся парады и акция «Бессмертный полк». Почитание Дня Победы в Израиле носит беспрецедентный характер среди стран за пределами бывшего СССР, подчеркнул Бен Цви.

Помимо этого, как указывает «Газета.Ru», дипломат сообщил, что Тель-Авив на параде Победы будет представлять посол Израиля в России Симона Гальперин.

Ранее, 23 марта, в посольстве РФ в Венесуэле заявили «Известиям», что Россия будет рада принять президента южноамериканской страны Николаса Мадуро на праздновании 80-летия Победы в Москве. В диппредставительстве отметили, что глава Боливарианской республики не раз высказывал желание отдать дань уважения подвигу советского народа в борьбе с фашизмом.