В МИД Узбекистана подтвердили визит Мирзиёева в Москву на 9 Мая
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Информацию о его визите подтвердило Министерство иностранных дел республики в комментарии «Известиям» 7 апреля.
«Да, подтверждаем», — заявили в ведомстве, отвечая на вопрос о возможной участии Мирзиёева в памятных мероприятиях на День Победы в Москве.
Ранее в тот же день о визите президента Узбекистана в РФ на 9 Мая сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов. По его словам, эта поездка обсуждалась на встрече Мирзиёева со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
3 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву на празднование Дня Победы. Он отметил, что в последние годы взаимодействие двух стран приобрело новое «мощное измерение», а лидеры государств поддерживают регулярный контакт.
29 марта президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также подтвердил, что планирует приехать на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Также он отметил, что во время своего визита планирует провести переговоры с Путиным.