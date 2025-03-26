Лавров сообщил о подготовке к визиту президента Кубы в Москву на 9 Мая

В Москве идет подготовка к предстоящему визиту президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Об этом 26 марта сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебаном Ласо.

«Активно готовимся к визиту президента Республики Куба товарища Диас-Канеля. Ценим, что он принял приглашение президента России [Владимира] Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы», — сказал Лавров.

Он отметил, что визит Диас-Канеля практически совпадает по времени с 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений между РФ и Кубой. Министр также подчеркнул, что сейчас наступает период интенсивных контактов двух государств.

По словам Лаврова, в скором времени состоится заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

«Хотим и добьемся того, чтобы все эти контакты и визиты увенчались договоренностью по дальнейшему углублению нашего стратегического партнерства во всех областях», — заключил глава МИД РФ.

Накануне сообщалось, что делегация партии социалистов Молдавии и президент Палестины Махмуд Аббас также планируют посетить Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В 2025 году 9 Мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.

По случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи «Известий» времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве.