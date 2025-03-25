Президент Палестины Аббас посетит Москву 9 мая
Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы в Москве. Об этом 25 марта заявил палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль.
«Президент Аббас будет 9 мая. Он приедет», — сказал он «РИА Новости».
По словам Нофаля, палестинская сторона направила официальное письмо в Кремль с уведомлением о намерении Аббаса участвовать в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
В ноябре прошлого года президент Палестины получил приглашение посетить Россию на 80-летие празднования Дня Победы в 2025 году. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин добавил, что Россия будет рада видеть в Москве Аббаса по случаю юбилея Победы.