«Помнить об их подвиге — это наша святая обязанность»

По всей стране 9 мая прошли торжества по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно на Красной площади состоялся парад, перед его началом президент Владимир Путин обратился к россиянам. Основным местом притяжения в столице в этом году стала Поклонная гора — туда пришли тысячи людей, чтобы отпраздновать, поздравить ветеранов и взглянуть на трофейную технику. Масштабные акции и мероприятия прошли и в других регионах, включая новые субъекты страны. О том, как в России и за ее пределами почтили память тех, без кого не было бы этого мира, — в репортаже «Известий».

«Когда поют солдаты, спокойно дети спят»

Погоду в Москве 9 мая с большой натяжкой можно было назвать весенней — снег лежал на только что распустившихся листьях деревьев, а промозглый ветер заставлял прохожих кутаться в шарфы и надевать капюшоны. Но это не остановило тысячи людей, желавших в праздник посетить один из главных символов воинской славы России — Поклонную гору.

На выходе со станции метро «Парк Победы», которая ведет к Поклонной горе, посетители мемориального комплекса с гордостью взирали на Триумфальные ворота, возведенные в честь победы над Наполеоном в 1812 году, а на входе в парк их встречал уже ставший родным памятник героям Первой мировой войны. Монумент пехотинца в этом году смотрит на новые трофеи российской армии. Напротив него, опустив стволы к земле, стоит западная военная техника, привезенная с полей специальной военной операции. К этой части комплекса выстроилась огромная очередь.

Ветеран Геннадий Моргунов с семьей празднуют 79-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

У одного из экспонатов собралось особенно много людей — рядом со шведской боевой машиной пехоты (БМП) CV90 стоял воин-десантник и рассказывал собравшимся о технических особенностях этой техники. При каждом шаге и жесте на его груди звенели многочисленные боевые награды.

Однако большая часть посетителей все же спешила успеть на трансляцию парада Победы. Здесь его проецировали на экране на одной из аллей парка, а военные марши были слышны на территории всего комплекса.

— Нужно, чтобы наши дети и внуки знали о великой Победе и понимали, за что наши ребята сейчас воюют, — рассказал «Известиям» ветеран афганской кампании (1979–1989 годы) Сергей Филатов, пришедший на Поклонную гору с семьей. — Этот праздник касается всех семей в России. У моей супруги дед пришел с войны, а мой пропал в 1942 году без вести. Поэтому помнить об их подвиге — это наша святая обязанность.

Среди грома военных маршей, раздающихся из колонок, можно было расслышать и текст старой фронтовой песни: «Когда поют солдаты, спокойно дети спят…», — ее исполнял небольшой хор из десяти молодых ребят. Послушать их собрались сотни. Они выступали около часа, а под конец вместе со зрителями исполнили «Катюшу».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Собираемся здесь уже третий год с друзьями, — с улыбкой рассказал один из участников хора Илья. — А погода не пугает, потому что песня греет душу, особенно когда есть такая отдача от публики. Большая часть из нас служила в ансамбле Александрова, но есть и непрофессиональные певцы.

Илья также рассказал, что выступлением на Поклонной горе их День Победы не закончится и они разъедутся по другим праздничным площадкам.

«Так мы и спаслись»

Многие приехали в Москву на 9 Мая издалека. Так, Ирина из Сочи рассказала, что каждый год возлагает здесь цветы к монументам воинов.

— Для меня это святой праздник, мои прадеды остались в той войне. Каждый год мы организовываем в Сочи памятные автопробеги, а сюда сегодня я пришла с детьми, — рассказала она «Известиям».

Уже несколько десятков лет одной из традиционных площадок для празднования Дня Победы становится Театральная площадь. Первыми сюда около полудня пришли участники клуба фронтовой песни «Поиск».

— Нам сегодня 78 лет, — рассказала «Известиям» Валентина Васильевна. — Именно 78 лет назад учитель привел сюда мальчишек, они каждый год приходили сюда, а потом эта традиция перешла и нам.

Изначально на ступенях у Большого театра стояли около двух десятков человек и пели фронтовые песни, но ближе к часу дня собралось уже порядка 200 человек. Люди подпевали и кружились в вальсах под песни военных лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Я поздравляю всех с этим великим праздником мира, — сказал Владимир Бураков, в этом году ему исполнилось 90 лет. — Я помню, как в первые дни войны на нас налетели самолеты и начали бомбить. Мне было тогда семь лет, и нас девочки семнадцатилетние еще загнали в подвалы и накрыли матрасами. Так мы и спаслись.

Несмотря на то, что в этом году акция «Бессмертный полк» не проводится на улицах, многие пришедшие к скверу у театра держали в руках фотографии своих близких, участвовавших в войне.

Но одна женщина из них выделялась, на ее фото был выпускной класс 1939-1940 годов. С черно-белой карточки смотрели улыбающиеся молодые парни, девушки и их учителя — около 40 небольших портретов.

— Это выпускной класс моей мамы — это то поколение, которое попало в самое пекло, — рассказала «Известиям» Татьяна Викторовна. — Почти все эти ребята поступили в военное училище, и в 1941 году они пошли на фронт. Мало кто из них вернулся.

Среди тех, кто пришел на Театральную площадь, были и иностранцы. Так, с цветами к театру подошли около 20 студентов из Венесуэлы.

— Эта дата памятна не только для российского народа, но и для всего мира, — сказал руководитель группы студентов Мартинес.

Как отметили День Победы в других регионах и странах

Масштабно праздник отметили и в других регионах России. Жители Донецкой и Луганской народных республик провели автопробег в честь Дня Победы. Участники украсили свои машины флагами России, СССР и Знаменем Победы, а в их салонах играли песни военных лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Также в Луганске и Донецке руководство республик и местные жители возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, поздравили ветеранов и почтили минутой молчания память погибших в годы Второй мировой.

Широко День Победы отпраздновали и в городе-герое Волгограде, где с 17 июня 1942-го по 2 февраля 1943 года прошла Сталинградская битва. В 10 утра здесь также был военный парад. В городе почтили память погибших и возложили венки и цветы к памятным местам и мемориалам.

В Псковской области в честь праздника устроили музыкальные концерты и спектакли, выставки, мастер-классы и другие мероприятия. Ветеранов практически весь день поздравляет коллектив «Голубые молнии» с военнослужащими 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

В Санкт-Петербурге, в городе, который попал в годы Великой Отечественной в блокаду на 872 дня, и во всей Ленинградской области сегодня тоже отмечают 79-ю годовщину со дня Победы над нацизмом. Утром 9 мая на Дворцовой площади состоялся парад. В нем приняли участие порядка 4 тыс. военнослужащих различных военных училищ. Парад начался с приветствия ветеранов. Их провезли по площади в открытых автомобилях. Затем вынесли Государственный флаг России и Знамя Победы. После этого перед зданием Эрмитажа проехал легендарный танк Т-34 и другие образцы военной техники, как времен Великой Отечественной войны, так и современные. Парад закрыли песней «День Победы» в исполнении военного хора. А вечером в Санкт-Петербурге будет дан 10-минутный артиллерийский салют. Выстрелы прозвучат с Большого пляжа Петропавловской крепости.

Парад Победы в Санкт-Петербурге

В Красноярске тоже состоялся парад в честь праздника. Его посетили ветераны Великой Отечественной, блокадники, дети войны, труженики тыла и участники СВО. Все желающие могли возложить сегодня цветы и венки к Вечному огню. Кроме того, в городе весь день проходят тематические концерты и выставки.

Международные конфликты во время Второй мировой войны распространились и на Антарктиду, хотя там не было боевых действий. В честь Дня Победы на станции «Восток» полноценно прошел «Бессмертный полк». В российских городах в этом году акцию устроили в виртуальном формате.

Этот значимый для всего мира день празднуют и в других странах. Так, Венесуэла поздравила Россию и Белоруссию с Днем Победы. Во многих государствах бывшего СССР 9 Мая отмечают официально. И несмотря на то, что в странах той же Прибалтики отказываются от празднования Победы над нацизмом, их граждане и российские диппредставители чтут память погибших солдат времен Великой Отечественной войны. Сотрудники посольства России в Латвии возложили к братским могилам героев цветы и венки. А сотни россиян, живущих в Германии, невзирая на запреты местных властей, собрались 9 мая у мемориала, установленного в память о воинах Красной армии в берлинском Трептов-парке.