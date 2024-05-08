Песни и танки: на Поклонной горе с размахом отпразднуют День Победы

В честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне Музей Победы и парк Победы на Поклонной горе подготовили для посетителей насыщенную программу. Зрителей ждут театральный фестиваль, концерты, выставки и кинопоказы. Мероприятия бесплатные. На некоторые понадобится предварительная регистрация. «Известия» оценили размах празднования Дня Победы.

Парад Победы

В кинозалах Музея Победы можно будет посмотреть одно из главных событий страны на большом экране. Кинотеатр «Поклонка» покажет прямую трансляцию парада Победы на Красной площади. Место проведения: кинозалы Музея Победы

10:00, кинотеатр «Поклонка»

Концерты

Выступление оркестра под управлением Валерия Гергиева

Фото: Московский Пасхальный фестиваль

Музыканты объединенного оркестра Мариинского и Большого театров вернутся из турне Пасхального фестиваля в столицу на один день, чтобы дать сразу два концерта. Днем на Поклонной горе пройдет общедоступное выступление. А вечером оркестр выступит на сцене Большого зала Московской консерватории.

13:00, Поклонная гора, главная аллея

«Победа одна на всех!»

Фото: пресс-служба Театра Олега Табакова

Театр Олега Табакова представит литературно-музыкальную композицию. В основе концертной программы известные военные песни и литературные произведения о героическом подвиге наших предков. В концерте примут участие артисты труппы ТОТ Яна Сексте, Павел Шевандо, Алексей Усольцев, Владислав Миллер, Анастасия Тимушкова, Игорь Петров, Севастьян Смышников и другие. Со сцены прозвучат отрывки из поэмы Роберта Рождественского «Реквием», патриотические военные песни «Катюша», «Журавли», «Как молоды мы были», «Смуглянка», «Алёша», «Вечный огонь» и многие другие известные произведения. Выступление пройдет под аккомпанемент оркестра под управлением Алексея Ёлкина.

14:00, зал Полководцев

Концерт в Музее под открытым небом Г.О.Р.А.

Фото: Музей Победы

Перед зрителями выступят музыкальные и хореографические коллективы — участники всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». Также в концерте примут участие исполнители из клуба авторской военной песни «Ветер Победы», артисты Государственной капеллы Москвы им. В. Судакова.

с 11:00 до 20:30, Музей под открытым небом Г.О.Р.А.

Большой праздничный концерт «Песни о Победе»

Фото: Музей Победы

Завершится праздничная программа большим концертом. В нем примут участие победители проекта «Главные детские песни» Екатерина Линковская, Марко Долаш, Олеся Казаченко, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Ивайло Филиппов, Ксения Павлова, Александр Волкодав. Со сцены прозвучат известные и всеми горячо любимые советские и современные песни о Родине, Победе и семье.

17:00, зал Полководцев

Выставки

Выставка трофейного вооружения и военной техники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В парке Победы на Поклонной горе открылась выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченной российскими военными в ходе спецоперации. Посетители смогут увидеть лучшие образцы европейского и американского военпрома: БМП Marder, Bradley американские танки «Абрамс» и немецкий «Леопард», а еще десятки типов западного вооружения и техники.

с 10:00 до 20:00, Поклонная гора

«Лоик. Скульптуры войны и мира»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Семен Андреевич Лоик ушел на фронт добровольцем в 1941 году. Служил фельдшером. Вместе со своей частью попал в окружение, оказался в немецком плену. В концлагере он встретил именитого скульптора Павла Баландина и там же получил первые уроки ваяния и резьбы по дереву. В 1943 году вместе с другими узниками бежал из концлагеря. И опять оказался на фронте. В выставку вошли подлинные работы скульптора. Это произведения, посвященные Великой Отечественной войне, а также анималистические композиции.

с 10:00 до 20:00, балконы 3-го этажа

«Вернисаж Музея Победы»

Фото: Музей Победы

Выставочный проект представляет диалог молодого и старшего поколений, памяти и современности. Повествуя о подвигах прошлого, художники в своих живописных произведениях отражают тему Великой Отечественной войны — героизм, самопожертвование, любовь к Родине. Все произведения относятся к разным стилям и жанрам, но объединены одной вечной темой, неподдельной искренностью и высоким художественным мастерством.

с 10:00 до 20:00, 2-й этаж Музея Победы, выставочные балконы

«Города-герои. Путь к Победе»

Фото: Музей Победы

В экспозицию войдут предметы из школьных музеев городов-героев Москвы и Новороссийска. Среди уникальных раритетов — атлас «Города-герои Великой Отечественной войны» из личной библиотеки Евгения Халдея, подлинная литография «Высадка (Новороссийский десант)» участника войны, заслуженного художника РСФСР Павла Кирпичева, открытка «Новороссийск. Мемориальный знак «143. Здесь проходил передний край обороны Малой Земли» из личного архива ветерана, художника-оформителя, скульптора Николая Божененко.

Вход в музей 9 мая будет бесплатным, за исключением экспозиций «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!», которые можно посетить в составе экскурсий.

с 10:00 до 20:00, «Школьный музей Победы»

Спектакли

«Дорога на Берлин»

На сцене под открытым небом состоится премьера спектакля «Дорога на Берлин». Он рассказывает о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. В каждой семье хранятся фотографии военных лет. Они словно двери, за которыми оживают воспоминания наших бабушек и дедушек. Артисты будут танцевать и петь об этих воспоминаниях, о молодости и любви, о страшной войне и Великой Победе.

Режиссер постановки Полина Меньших погибла в Донбассе 19 ноября 2023 года. Она была не только постановщиком, но еще актрисой и хореографом. Полина приехала в ДНР в качестве волонтера, чтобы поддержать боевой дух защитников Родины. В память о коллеге и друге Ксения Сафи подготовила свою редакцию спектакля.

14:30, Музей Г.О.Р.А.

«Поклонимся великим тем годам…»

Музыкальный спектакль Учебного театра и духового оркестра колледжа музыкально-театрального искусства № 61 им. Г.П. Вишневской. Постановка посвящена Великой Отечественной войне. Зрители услышат популярные песни довоенных лет на музыку Исаака Дунаевского — «Марш веселых ребят», «Песня о веселом ветре», «Молодежная», «Как много девушек хороших», а также советские песни военного периода. Среди них — «Прощание» композитора Тихона Хренникова, «Три танкиста» на музыку Дмитрия Покрасса, «В землянке» (музыка Константина Листова), «Темная ночь» (музыка Никиты Богословского).

12:00, Большой киноконцертный зал «Жуков»

Театральный марафон

Участники программы «Школьный музей Победы» подготовили четыре спектакля, созданные детскими театральными коллективами:

«В списках не значился»

Спектакль повествует о первых, самых страшных днях ВОВ. Защитники Брестской крепости до последнего вздоха обороняли родную землю. И, как всегда, даже во время войны жила любовь и дружба, благодаря которой тяготы войны переносились чуть легче.

12:00, зал Долгих

«Алла»

Спектакль о двух девочках, выживающих в оккупации во времена Великой Отечественной войны. Спасение приходит к каждому по-разному. Как оно приходит к маленькой шестилетней Алле, записывающей свои стихи на стенах памяти? Без еды, крова и родных. Путешествие в страшные события через призму детского восприятия.

13:30, зал Долгих

«Молодая гвардия»

Спектакль написан по мотивам пьесы Ярослава Стельмаха «Спроси когда-нибудь у трав». Это размышление автора о героях молодогвардейцах по мотивам романа Александра Фадеева. Пять месяцев юные подпольщики боролись с фашистским злом в Краснодоне. Это поиск ответов на вопросы: что такое честь, достоинство и как рождается героизм?

15:00, зал Долгих

«Маленькие герои блокады»

Спектакль приурочен к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Литературной основой для сценической композиции послужили стихи Ольги Берггольц, Юрия Воронова, Осипа Мандельштама и воспоминания детей блокадного города. Музыкальное оформление составили из произведений Дмитрия Шостаковича, Вадима Егорова, Исаака Шварца.

16:30, зал Долгих

Кино

III Международный фестиваль правильного кино

Фото: Музей Победы

До 10 мая в кинотеатре «Поклонка» проходит ежегодный Международный фестиваль правильного кино. 9 мая в музее пройдут бесплатные показы отечественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. На все показы необходима предварительная регистрация.

«Суворовец 1944», режиссер Денис Казанцев

Фото: студия игрового кино «Краски»

Спустя год обучения в Суворовском училище 13-летний Вовка Куликов возвращается в родную сибирскую деревню. Мальчик узнаёт, что его отец, председатель колхоза, ушел на фронт, а на деревню тем временем обрушиваются проблемы: банда таинственных грабителей терроризирует местных жителей и ставит под угрозу своевременный сбор урожая. Вовка решает встать на защиту своей семьи и друзей и вступает в противостояние с бандитами.

14:00, зал «Василевский»

«Блокадный футбол», режиссер Вагенак Балаян

Фото: киностудия «КиноМельница»

Документальный фильм. 31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде состоялся первый футбольный матч. Мероприятие завершало спортивно-физкультурный праздник, проходивший весь день. Это уникальное событие в истории, продемонстрировавшее всему миру мужество, стойкость и патриотизм защитников города на Неве, которое до сих пор не нашло достойного отражения в кинематографе.

15:00, зал «Жуков».

«Блиндаж», режиссер Марк Горобец

Фото: Legio Felix

Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг немец Пауль раньше перегонял машины из Германии в Россию — так они и познакомились. У Пауля есть еще одно увлечение — антиквариат. Он — «черный» копатель: ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продает их за внушительные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год.

16:00, зал «Василевский»

«В небе «ночные ведьмы», режиссер Евгений Жигуленко

Фото: Киностудия им. М. Горького

Фильм 1981 года. Киноповесть о героических подвигах бесстрашных летчиц, крушивших во время Великой Отечественной войны вражеские аэродромы на ночных бомбардировщиках и прозванных нацистами ночными ведьмами. Прообразом части, где служат героини фильма, стал 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк, сформированный по предложению Марины Расковой.

Фильм посвящен женщинам, взявшим на себя ответственность за судьбу страны в тяжелое военное время.

17:00, зал «Конев».

Стена Памяти

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Каждый желающий сможет почтить память своих родственников, участников Великой Отечественной войны, разместив их портреты на мемориальной стене. Можно принести готовое фото, размер не важен. А также будет возможность распечатать снимок на месте. Организаторы установят принтер и помогут всем желающим.

с 11:00 до 19:00, Музей Г.О.Р.А., площадка «Авиационная»