Не одна на всех: как на Западе отмечают День Победы без России

Отдельные страны бывшего СССР пытаются удалить из праздничных мероприятий «российские символы Победы». И пока где-то законодательно борются с георгиевскими лентами, Латвия и Эстония и вовсе прямо запрещают публичные акции в честь Дня Победы. Российское посольство в Польше отменило ряд запланированных мероприятий из-за опасений провокаций, в Литве намеченные акции пройдут на территории дипмиссии из тех же соображений, сообщили в диппредставительствах. Тем не менее Россотрудничество организует свои события, приуроченные ко Дню Победы, по всему миру. Как в разных странах празднуют 9 мая — в материале «Известий».

Борьба с символом

Приближающийся праздник в этом году не удастся отметить по крайней мере открыто жителям Латвии. 20 апреля сейм принял в двух чтениях закон «О запрете проведения определенных публичных мероприятий 9 мая», который предполагает табу на все акции, не связанные с Днем Европы. До утра 10 мая будет действовать запрет на использование любых видов пиротехники.

Тем не менее люди все равно придут к братским могилам, остающимся на территории этой страны, считает латвийский общественный деятель, историк Янис Кузинс.

— Мы планируем посетить братские кладбища. У нас не будет таких официальных ритуалов, как минута молчания или что-то подобное. Обычно у нас приходят музыканты, гармонисты, дети, внуки, правнуки погибших воинов и поют советские песни. В этот раз будем действовать каждый сам по себе, — рассказал он.

Напомнил Кузинс и о том, что в Латвии законодательно запрещены символы, связанные с Россией, — георгиевские ленты и Красная Звезда. При этом активист подчеркнул, что устраивать пикеты по этому поводу бессмысленно: они не дают результатов, а в современных условиях, когда борьба за свои права уходит в интернет-пространство, нужно применять более интеллектуальные методы.

Аналогичные рекомендации по использованию определенной символики есть и в Эстонии. Недавно руководитель Ида-Харьюского отделения департамента полиции и погранохраны Рогер Кумм заявил, что любые символы, связанные с Великой Отечественной войной, на территории республики запрещены.

— На кладбище можно склонять головы и возлагать цветы, но этот день не должен использоваться для разжигания конфликта и вражды, — сказал он, предупредив, что 9 мая полиция в Эстонии будет работать в усиленном режиме.

Таллин отказался от официальных мероприятий. Более того, эстонская полиция в период с 5 по 9 мая запретила любые мероприятия с использованием российской или советской символики в трех уездах — Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа — здесь проживает значительная доля русскоязычного населения.

— Традиционных мероприятий в этом году не будет, как, впрочем, и в прошлом. Прежде у нас кое-где проходил «Бессмертный полк». Народу было очень много — люди возлагали цветы. В этом году «Бессмертного полка не будет точно, никто не просил разрешения на его проведение. А насчет цветов посмотрим. Я думаю, народу будет сильно меньше, чем в прошлые годы, — сказала депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.

В Литве, где с 1 мая вступил в силу закон «О запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий», преследующий цель «десоветизации» общественных пространств, георгиевская лента и другие символы, связанные с Великой Отечественной войной, также под запретом. Вместе с тем литовцы все равно продолжают отмечать День Победы.

— За всю Литву говорить не могу, но в Клайпеде и Вильнюсе традиционно жители празднуют День Победы, невзирая на всякого рода запреты. До 2018–2020 годов в городах проходили концерты, торжественные митинги, проводился «Бессмертный полк», — рассказал экс-депутат сейма Литвы Вячеслав Титов. — На сегодня в Литве снесены памятники советским воинам, которые освободили нас и принесли мир. Правящий режим взял курс на реабилитацию нацистских преступлений. Но, несмотря на это, люди, по крайней мере в этих двух городах, 9 мая несут цветы к могилам советских солдат, а празднуют уже дома.

Тем не менее российское посольство в Литве решило провести часть запланированных на 9 мая мероприятий на своей территории. «Среди них — «Бессмертный полк», «Сад памяти», — говорится в ответе диппредставительства в Вильнюсе.

Кроме того, там напомнили, что за демонстрацию символов, связанных с Россией, среди которых помимо георгиевской ленты Знамя Победы, Красная Звезда и т.д., предусмотрен штраф от €300 до €1,5 тыс.

Ждет штраф за аналогичные действия и молдаван. По словам премьер-министра страны Дорина Речана, Кишинев прорабатывает регламент о том, как будут «документировать» и наказывать тех, кто нарушает закон. Тех, кто все же решит прикрепить к одежде георгиевскую ленточку, ждет штраф от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от ≈19,9 тыс. до ≈39,7 тыс. рублей) или 30–60 часов общественных работ.



Позже, правда, появилось уточнение, что если георгиевская ленточка — часть наград, то ее демонстрация в составе самого ордена или медали не будет расцениваться молдавскими полицией как правонарушение.

Победа на Западе

В Европе и США День Победы отмечают 8 мая. Дело в том, что советский маршал Георгий Жуков принял общую капитуляцию 9 мая в 00.43 по московскому времени, когда календарно в европейских странах было еще 8 мая. Поэтому в СССР и Европе этот праздник отмечали в разные даты.

В европейских странах и США не принято отмечать День Победы с размахом. Так, в Германии 8 мая называют днем освобождения. Официальных мероприятий не проводится, представители власти ограничиваются возложением венков к памятникам советским воинам в Трептов-парке и парке Тиргартен. Вместе с тем в Берлине проходят митинги и шествия, в парках собираются люди и поют песни военных лет.

Тем не менее в 2022 году около 500 человек прошли «Бессмертным полком» по германской столице. Хотя некоторые препоны были: помимо георгиевской ленты, советской военной формы и военных песен под ограничения попали российский и украинский флаги, чтобы избежать возможных провокаций.

В Великобритании День Победы и вовсе не значится в перечне государственных праздников, хотя и здесь возлагают венки, собираются ветераны, политики и общественные деятели.

Во Франции 8 мая — государственный выходной. Официальная часть предусматривает возложение президентом цветов к памятнику Шарлю де Голлю и обзор войск на Елисейских полях.

— До 2022 года посла России ежегодно приглашали принять участие в торжественной церемонии, — сообщили в представительстве Россотрудничества во Франции. — С прошлого года российских дипломатов не приглашают посетить официальные мероприятия в честь Дня Победы.

В Польше 8 мая именуется Днем Победы, власти традиционно устраивают праздничные мероприятия, а жители возлагают цветы к памятникам советских солдат и Могиле Неизвестного Солдата.

Обычно российские дипломаты организуют различные акции, в которых могут принимать участие русскоговорящие граждане и россияне, проживающие в тех или иных странах. В этом году российское посольство в Польше отказалось от «Бессмертного полка», чтобы избежать возможных провокаций со стороны местных жителей.

— Поскольку у посольства нет уверенности в том, что польская полиция сможет обеспечить безопасность российских граждан при проведении «Бессмертного полка», мы были вынуждены отказаться от этого мероприятия. Законодательство этой страны не запрещает гражданам России или русскоговорящим жителям Польши проводить памятные мероприятия. Однако не исключаем, что власти в нынешней ситуации попытаются воспрепятствовать акциям по случаю Дня Победы под предлогом того, что они-де проводятся «в поддержку российской агрессии», — уточнили в посольстве РФ в Польше.

В США День Победы отмечается, хотя национальным праздником здесь все же считается 2 сентября — день капитуляции милитаристской Японии.

Тем не менее ранее День Победы широко отмечался ветеранами ВОВ, проживающими в Соединенных Штатах, рассказал Грег Вайнер, политолог российского происхождения, эмигрировавший в Нью-Йорк.

— Главным носителем памяти о Победе остается Брайтон-Бич, где проживало огромное количество ветеранов. Сейчас их, к сожалению, осталось очень мало. В 1980–1990-е годы 9 мая отмечалось очень активно. Были совместные парады американских и советских ветеранов Второй мировой. Солидарность была всегда. Проходили парады прямо по Брайтон-Бич-авеню. Все рестораны, синагоги Бруклина всегда отмечали этот праздник, — подчеркнул он.

Сегодня, продолжает Вайнер, оставшиеся в живых ветераны и их потомки стараются отмечать праздник дома, по-семейному, и в этот день по традиции смотрят программы российского телевидения.

В США также отдельно выделяется 25 апреля — день встречи на Эльбе, которая стала символическим предвестником Победы над нацистской Германией.

— Последние три года официальный Вашингтон запрещает проведение этой церемонии — сначала из-за пандемии, потом из-за событий на Украине. Однако в рамках народной дипломатии последние несколько лет активисты в Вашингтоне и Москве проводят телемосты. Так было и в этом году, — отметил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Десятки стран

Несмотря на попытки отдельных стран запретить или воспрепятствовать проведению мероприятий по линии российских представительств, Россотрудничество организует акции в самых разных государствах мира. Так, согласно его данным, акция «Диктант Победы» в 2023 году проводится в 46 странах. «Сад памяти» — ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о погибших воинах, проходит в этом году в Абхазии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Израиле, Киргизии, Узбекистане и других государствах.

Акция «Огонь памяти» организована в 10 странах, среди которых помимо участниц бывшего СССР Аргентина, Шри-Ланка, Кипр, Израиль, Чили. В 26 государствах проходит «Георгиевская ленточка», в том числе в Индии, Германии, Египте, Венгрии, Канаде, Испании, Китае, Ливане, Сингапуре, Малайзии и других.

Отдельно в Россотрудничестве отметили, что попытка поджога Российского центра науки и культуры в Никосии (Кипр) 26 апреля, накануне проведения там «Диктанта Победы», «не остановила потенциальных участников».

День Победы широко отмечается и в остальных частях мира, в том числе в африканских государствах. В частности, памятные акции по случаю 9 Мая ожидаются в столице Анголы Луанде, сообщил посол РФ в этой стране Владимир Тараров. «Масштабно, с военным парадом и концертом военной песни», — отметил он, добавив, что в параде примут участие российские консультанты. Кроме того, в Зимбабве строится музей Африканского освобождения, на территории которого будет установлен памятник победе СССР в Великой Отечественной войне.