Маленькие, но злые: для чего Литва вводит санкции против россиян

В Литве новая «пятиминутка ненависти» к россиянам. Сейм страны ограничил граждан РФ в получении виз, вида на жительство, покупке недвижимости и даже перевозке через границу украинских гривен. Депутаты также собирались ввести запрет на получение литовского гражданства, но потом эту часть закона смягчили. «Известия» разбирались в том, для чего Вильнюс вводит санкции.

Какие ввели санкции

Сейм Литвы одобрил законопроект, который устанавливает ряд ограничений для россиян и белорусов. Инициативу поддержали 76 депутатов, 13 проголосовали против, еще 34 воздержались. Срок действия санкций — один год. Если правительство захочет, то следующей весной его продлит.

Закон запрещает россиянам и их юрлицам покупать в Литве недвижимость . Исключение составляют граждане РФ с временным или постоянным видом на жительство, а также случаи, когда жилье передается по наследству. Председатель комитета сейма по обороне Лауринас Кащюнас заявил, что в 2022 году россияне купили в Литве 699 объектов. И это якобы создало риски для национальной безопасности.

Фото: ТАSS/EPA/Andrzej Lange

Россияне также не смогут подавать документы на визу. Исключение — особый запрос МИД Литвы. Останавливается также прием заявлений россиян на получение временного вида на жительство, аннулируются электронные подписи и электронные ID граждан РФ. Самая странная мера — запрет на ввоз и вывоз россиянами и белорусами украинских гривен.

Еще одно ограничение — россияне при въезде в Литву будут подвергаться «индивидуальным тщательным проверкам» . Подробности и критерии проверок не разглашаются. При этом въезд в страну российским туристам был запрещен еще в сентябре прошлого года, Вильнюс тогда предлагал принять соответствующее решение на уровне всего Евросоюза. Литовские политики называли въезд в ЕС «не правом, а привилегией».

Сейчас законодатели собирались также ввести запрет на предоставление россиянам литовского гражданства, позже эту норму из документа убрали. Гражданство по-прежнему смогут получать те, кто отвечает требованиям закона о натурализации, то есть знает литовский язык, не менее десяти лет прожил в стране, знает конституцию страны.

Закон о санкциях для россиян теперь должен подписать президент Литвы Гитанас Науседа. Его советник Ридас Ясюленис говорит, что у главы государства могут возникнуть вопросы. По его словам, президент на всех международных площадках убеждает партнеров, что Россия и Белоруссия являются «одинаковыми агрессорами» . «Такой же принцип должен соблюдаться и в национальном законодательстве», — подчеркивает Ясюленис.

Президент Литвы Гитанас Науседа Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko

Осевшие в Литве российские оппозиционеры раскритиковали инициативу. Так, Любовь Соболь (признана СМИ-иноагентом) написала открытое письмо лидерам фракций сейма с призывом отказаться от закона. По ее словам, россияне, которые связывают свою жизнь с Литвой, выступают против военной операции на Украине, а значит, угрозы не представляют. Ответа Соболь, впрочем, не получила.

Что происходит в Литве

Литва уверенно удерживает звание одного из самых антироссийских государств мира. После начала СВО Вильнюс понизил уровень дипломатических отношений . Республика отозвала своего посла из Москвы и предписала уехать российскому послу. Кроме того, было закрыто российское консульство в Клайпеде, в ответ в Санкт-Петербурге закрыли литовское консульство.

В мае прошлого года сейм назвал Россию террористическим государством. Вильнюс также постоянно лоббирует всё новые пакеты антироссийских и антибелорусских санкций. Последнее предложение — ограничение работы «Росатома» и российской ядерной отрасли. «Необходимы как можно более жесткие санкции. Есть некоторое беспокойство в связи с попытками их ослабить под предлогом продовольственной безопасности. Этого не должно произойти», — говорил Науседа.

Фото: commons.wikimedia.org Bofors L70

Литва также активно вооружает Украину. После начала СВО были переданы противотанковые средства, боеприпасы, гранаты, стрелковое оружие, несколько десятков бронетранспортеров М113 и М577 и зенитных орудий Bofors L70. Вильнюс направлял на Украину своих инструкторов, которые учили военнослужащих обращению с западным оружием.

Литва укрепляет свою армию. На 2023 год в республике принят рекордный военный бюджет. На оборонные нужды предполагается потратить 3% ВВП (год назад было 2%). В частности, Вильнюс заключил контракт на закупку восьми РСЗО HIMARS, а также боеприпасов к ним, в том числе ракет ATACMS, которые бьют на расстояние до 300 км. Сумма сделки — $495 млн. Кроме того, Вильнюс купит американские дроны-камикадзе Switchblade 600, которые предназначены для уничтожения бронетехники.

При этом Литва несет значительные убытки из-за своей политики. По итогам 2022 года инфляция в республике составила 21%, продовольственная инфляция — 34%. Молодежная безработица достигла 11%. Бюджет на нынешний год сверстан с дефицитом в размере 4,9% ВВП. Пятой части грузов лишился Клайпедский порт. Санкции привели к закрытию ряда предприятий. Так, остановился завод по производству удобрений Lifosa, тысяча сотрудников оказалась на улице.

Сложной остается демографическая ситуация. В целом за последние 30 лет численность населения снизилась почти на миллион и составляет сейчас 2,8 млн человек. Средний возраст населения вырос на 12 лет и достигает 44 года, доля детей и молодежи — только 17% от общего числа населения. Для примера, в феврале нынешнего года число рождений оказалось на 5% меньше, чем в феврале прошлого года, число браков снизилось на 23%. Согласно прогнозам, население продолжит сокращаться. Ожидается, что к 2045 году в республике останется 2 млн жителей.

РСЗО HIMARS Фото: REUTERS/Ints Kalnins

На этом фоне не утихают внутриполитические скандалы. Так, в начале марта вышла книга «Стукач и президент», в которой рассказывается о предвыборной кампании нынешнего главы государства Гитанаса Науседы. Утверждается, что его финансировал шведский банк SEB, сотрудников и клиентов банка уговаривали стать сторонниками Науседы. Кроме того, кандидатуру политика поддерживали белорусские компании, которые отгружали удобрения в Клайпедском порту. В благодарность Науседа потом якобы пытался заблокировать санкции против этих компаний.

Еще один скандал вызвала публикация журналиста Довидаса Панцероваса. Он обнародовал архивные документы, свидетельствующие, что Науседа в июне 1988 года стал членом КПСС. Более того, во время президентской кампании 2019 года скрыл этот факт, заявляя о членстве в националистической общественно-политической организации «Саюдис». Сам политик назвал коммунистическое прошлое ошибкой молодости.

Что говорят эксперты

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич отмечает, что Литва видит себя большим геополитическим игроком.

— Вильнюс подчинил себя глобальным задачам — сдерживанию России, поддержке США. Играет роль антироссийского тарана в Евросоюзе. Похожим образом позиционируют себя соседние республики. В Латвии на полном серьезе обсуждают массовую депортацию граждан России. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу называет свою страну собакой на страже интересов Европы. Мне кажется, тут уже предмет изучения для медиков, а не специалистов по международным отношениям, — считает собеседник «Известий».

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко говорит, что население Литвы настроено на диалог с Россией.