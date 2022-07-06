Выстрел в ногу: Литва может добиться жесткого ответа со стороны России

Россия рассматривает возможность полного запрета на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию. С таким заявлением выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Это мера может серьезно ударить по экономике Литвы, в середине июня ограничившей транзит российской продукции из санкционного списка ЕС в Калининградскую область и из нее. Вильнюс по-прежнему отказывается идти на уступки. При этом западные СМИ сообщают, что Брюссель в ближайшее время, несмотря на недовольство литовских властей, разрешит России транзит. Подробности — в материале «Известий».

Жесткие меры

«Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России, за исключением Калининграда» , — прокомментировал губернатор области Антон Алиханов один из возможных шагов Москвы в ответ на ограничения по транзиту в Калининградскую область. При этом еще некоторое время назад политик говорил, что есть шанс «на положительное разрешение ситуации с транзитом».

Губернатор подчеркнул, что это крайняя мера, поскольку для литовской экономики чрезвычайно важна работа портов и последствия российского решения «будут иметь более серьезный эффект». «Например, транзитные грузы, которые следовали из Азии через Российскую Федерацию в порты прибалтийские, или, наоборот, какие-то другие международные грузы, которые прибывали в порты Прибалтики и потом двигались либо в Россию, либо через нашу страну в другие государства транзитом» , — пояснил Алиханов.

Алиханов отметил, что «Москва может сделать так, что половины экономики Литвы не будет». «Если не хочешь разбираться со старшим братом — не трогай малыша», — заявил губернатор.

Выстрел в ногу Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Впрочем, по словам политика, в регионе изучают возможность введения и других ответных мер. «Вариантов достаточно много» , — добавил он.

Ранее он сообщал, что вопрос с транзитом можно решить еще двумя способами. Согласно первому, с помощью Министерства иностранных дел России можно добиться исключений в санкционном пакете для Калининградской области. Второй вариант предполагает перевод транспортного потока на море. Алиханов отметил, что на это потребуются дополнительные средства из регионального и федерального бюджетов.

Алиханов также заявил, что в будущем при согласии Вильнюса можно построить выделенные железную и автомобильную дороги с основной территории России в Калининград — без возможности свернуть в Литву. По мнению губернатора, о создании подобного коридора нужно договариваться с Брюсселем.

ЕС в шоке

С начала апреля Евросоюз перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, но для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Однако с 18 июня Вильнюс решил запретить перевозку в этот российский регион алкоголя, древесины, икры, металла, стройматериалов, удобрений, цемента и других товаров, составляющих в общей сложности около половины всего транзита в область.

Выстрел в ногу Фото: REUTERS/Vitaly Nevar

В России заявили, что Литва «действует агрессивно», выйдя «за пределы недружественных линий». В МИДе подчеркнули, что, если ограничения не отменят, Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов.

Брюссель выходка Литвы возмутила. В Евросоюзе отметили, что требуют от Вильнюса лишь проверять грузы на предмет попыток обхода санкций. Полностью запрещать транзит товаров, предназначенных для внутреннего российского рынка, в ЕС не собирались. Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к разрешению спора, посчитав Еврокомиссию ответственной за это. Дипломат отметила, что рестрикции, введенные против Москвы, касаются импорта и экспорта в РФ. Таким образом, снятие запрета на транзит не означает ослабления мер.

Многие немцы в комментариях под публикацией газеты Die Welt о запрете транзита в Калининградскую область раскритиковали неправомерные действия Вильнюса. «С таким неразумным отношением к делу разумную политику проводить невозможно», «Блокада Калининграда со стороны Литвы глупа, незаконна и опасна. Ее нужно немедленно прекратить, желательно при этом еще и извиниться», «Литва сама разжигает конфликт. Если все же дойдет до военного противостояния, НАТО не должна в это вмешиваться», — писали интернет-пользователи.

Выстрел в ногу Фото: ТАСС/Виталий Невар

Der Spiegel сообщил, что уже 10 июля Еврокомиссия может разрешить России использовать свою территорию для транзита всех товаров в Калининград, поскольку считает, что запрет способен привести лишь к эскалации конфликта. В Вильнюсе позицию Брюсселя посчитали «поражением». Президент Литвы Гитанас Науседа не раз сообщал, что «ни на какие уступки России» в вопросе транзита его страна не пойдет.

«Литва сама окажется в блокаде»

Если для внесения поправок в санкционный пакет потребуется согласие всех стран, которые его принимали, то у литовцев есть шанс сорвать соответствующее решение Брюсселя, сообщил в беседе с «Известиями» глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

— Вильнюс будет стараться продолжать эту политику, поскольку он сейчас ориентируется не на Брюссель, а на Вашингтон. Линия литовской государственной политики нацелена на максимальное обострение отношений с Россией, потому что благодаря этому она может надеяться на получение большего объема поддержки и внимания со стороны США. В этой истории Литва ведет свою игру, — пояснил эксперт.

По его словам, в то же время у Еврокомиссии достаточно инструментов для давления на литовские власти.

Выстрел в ногу Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Например, Польша осталась без € 35 млрд, которые ей должны были выделить. Литву и другую страну ЕС могут также лишить денежных средств. Тема Калининграда болезненна для России, и ЕС это осознал, раз начал давить на Вильнюс. В этом случае есть шанс, что Литва со своим эмбарго пойдет на попятную. Но только до следующего обострения. Потом Вильнюс так или иначе вернется к этой теме. Даже если Литва не захочет идти на уступки, России есть чем давить — полностью разорвать все экономические отношения с балтийскими республиками. Через Калининград из Польши в Литву идут транзитные грузы. Если Калининград откажется их пропускать, то тогда и Литва очень сильно пострадает. Она сама окажется в блокаде — по крайней мере, со стороны Евросоюза, — считает политолог.

Схожей позиции придерживается и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

— Процесс изменения грузопотоков в балтийском регионе идет давно. Сейчас, правда, в ускоренном режиме. Когда-то Рижский порт жил исключительно на грузах, которые шли транзитом в Россию и из России, то же с Клайпедой — там шли грузы из России и Белоруссии. Но РФ довольно давно и успешно занимается портовой инфраструктурой в Усть-Луге для замены транзита через балтийские страны. Так что нельзя сказать, что Россия очень нуждается в грузопотоках через Прибалтику. В целом балтийские страны достаточно давно идут по пути деиндустриализации, а теперь уничтожают и транспортную инфраструктуру, которая могла бы быть сильным экономическим элементом, причем не только с точки зрения получения доходов, — полагает специалист.

Политолог в разговоре с «Известиями» отметил, что если у страны есть прекрасный транспортный хаб, которым она успешно пользуется, то всегда в экономике возникает «мультипликационный эффект» — хаб начинает обрастать дополнительной инфраструктурой, потом производством.

Выстрел в ногу Фото: ТАСС/Александр Рюмин