Транзитный кейс: что мешает решить проблему с поставками в Калининград

На днях Еврокомиссия собирается опубликовать разъяснения того, как в условиях санкций должен идти российский транзит в Калининградскую область . Литва, которая на протяжении 20 лет беспрепятственно пропускала товары из РФ в эксклав, выступает категорически против того, чтобы создавать «коридор» для подсанкционной продукции. Однако, как пояснили опрошенные «Известиями» эксперты, ситуация зависит от решения не Вильнюса, а Брюсселя . Москва тем временем взяла паузу и громких заявлений не делает: в Кремле лишь дали понять, что, надеясь на лучшее, готовятся к худшему.

Приоритет — у Брюсселя

Проблема с транзитом российских товаров из основной части РФ в Калининградскую область через Литву не находит решения уже более двух недель . И если в начале обострения казалось, что решать его придется по линии Россия — Евросоюз, то теперь понятно, что исход зависит от того, смогут ли договориться Брюссель и Вильнюс .

Введенный в марте четвертый пакет санкций предполагает запрет на импорт в ЕС российской стали . Но, по информации СМИ, в ближайшие дни Еврокомиссия должна опубликовать разъяснения темы перевозок. К ак сообщает Spiegel, в них она пропишет, что для транзита санкционных товаров в Калининград ограничений быть не должно ; правда, провозить можно будет не более тех объемов, что были до 24 февраля, когда Москва начала спецоперацию на Украине. Так Брюссель пытается предотвратить поставки российской продукции через Калининград в другие страны.

Литва, которая, вводя ограничения, ссылалась на общеевропейское решение о санкциях, по информации издания, осталась недовольной и расценивает такой шаг «как поражение» Еврокомиссии. По словам неназванного источника в литовском правительстве, с момента введения рестрикций 18 июня исключить российские товары из-под санкций требует Германия — ранее глава МИД этой страны Анналена Бербок подчеркивала, что меры касаются импорта и экспорта товаров из России и в Россию, но не из одной ее части в другую.

Транзитный кейс Товарные поезда на пограничной железнодорожной станции в Литве Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Позиция Вильнюса на этот счет категорична и определенна: как написал 25 июня в соцсетях президент страны Гитанас Науседа, «Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах» .

— В Евросоюзе малые страны, особенно те, что присоединились после 2004 года, зачастую используют масштабные внешнеполитические ситуации для того, чтобы торговаться с Брюсселем , Берлином и Парижем за какие-то бонусы и преференции в рамках ЕС, — пояснил «Известиям» доцент департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Сергей Шеин. — И Вильнюс показывает, что он может бросить вызов таким странам, как Россия и Китай, при этом оглядываясь на Еврокомиссию.

По словам эксперта, когда у ЕК другой взгляд на ту или иную ситуацию, Вильнюс начинает с ней торговаться. В ситуации с Калининградом речь вряд ли идет о конкретных бонусах, скорее так Литва хочет заручиться рычагом, чтобы потом напоминать Брюсселю о том, что она пошла ему на уступки , пояснил Сергей Шеин.

«Известия» обратились к Еврокомиссии с вопросами, когда Брюссель опубликует свои разъяснения и будут ли поправки, которые исключают калининградский транзит из-под санкций, прописаны в седьмом пакете санкций, как о том сообщало Bloomberg. В ЕК оперативного ответа не предоставили.

Так или иначе, но определяющим будет постановление Брюсселя, отмечают эксперты.

Транзитный кейс1 Фото: Global Look Press/XinHua/Zheng Huansong

— Приоритет имеет решение Евросоюза — именно он ввел санкции на заседании членов объединения, куда входит в том числе и Литва , — сказал «Известиям» директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. — Это не индивидуальные литовские санкции против России и ее товаров, а общеевропейские меры. Поэтому как-то «сочинять» их или переиначивать Вильнюс сам по себе не может. У него есть возможность ввести собственные ограничения, но пересмотреть меры, введенные на уровне ЕС, Литва не в силах .

«Надеется на лучшее»

Российская сторона в своих заявлениях сейчас взяла некоторую паузу, перейдя в режим ожидания . Как сказал 4 июля представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, каким будет ответ РФ, Москва «надеется на лучшее» и при этом «обдумывает различные сценарии в случае худшего развития событий» . План ответных действий в правительство и администрацию президента ранее передал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Уточнять их суть глава региона не стал.

«Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — сказал он в интервью «Ведомостям» 3 июля.

По словам губернатора, есть два способа решить проблему с транзитом: первый — «по линии МИДа добиться изменений в санкционном пакете», второй — «вывод новых судов на линию , связывающую Калининградскую область с основной территорией России, а также субсидирование морского тарифа, чтобы продукция не становилась дороже».

Транзитный кейс12 Фото: REUTERS/Vitaly Nevar

«Известия» обратились к Антону Алиханову с вопросом, есть ли крайний срок, до которого должен быть урегулирован вопрос с транзитом и после которого дефицит в регионе подсанкционных товаров достигнет критичного уровня. Губернатор на него отвечать отказался.

Справка «Известий» О том, что с 18 июня Литва ограничивает транзит товаров из основной части России по своей территории в Калининградскую область, 17 июня сообщил губернатор региона Антон Алиханов. Меры затронули, в частности, поставки металлов и стройматериалов. Вильнюс объяснил свое решение санкционным механизмом ЕС, отмечая, что решение было принято после консультаций с Еврокомиссией и по ее рекомендациям. Россия потребовала рестрикции отменить, пообещав ввести ответные меры в случае, если это сделано не будет. Как аргумент в пользу своих требований РФ использует соглашение между Москвой и Брюсселем, согласно которому с 1 января 2003 года работали механизмы беспрепятственного перемещения россиян и грузов между РФ и Калининградской областью через Литву.

Золотой пакет

На сегодня в отношении РФ действует шесть пакетов санкций Евросоюза. Они включают заморозку активов и запрет на въезд более чем 1 тыс. российских чиновников и бизнесменов, ограничения европейского экспорта в РФ, заморозку активов ЦБ, отключение российских банков от системы SWIFT и отложенное эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России.

До недавнего времени речи о седьмом пакете не было. Однако после саммита G7, который прошел с 26 по 28 июня в Германии, появилась информация, что ЕС может свои меры расширить . Лидеры «Большой семерки» тогда заявили: они «полны решимости сократить доходы России, в том числе от продажи золота ». Глава Евросовета Шарль Мишель на полях этого саммита сказал, что Брюссель также готов рассмотреть возможный отказ от российского ценного металла, но он должен «целиться в российскую экономику», а не в Евросоюз.

— С санкциями сейчас все весьма неопределенно, поэтому прогнозировать сроки и состав новых пакетов очень сложно, — сказал «Известиям» доцент департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ, научный сотрудник ЦКЕМИ Лев Сокольщик. — Сейчас Евросоюз больше нацелен на регулирование и исполнение тех санкционных режимов, которые уже были приняты. Насколько понимаю, задача стоит не в набирании новых рестрикций, а в повышении «качества» европейской санкционной политики .

Транзитный кейс123 Саммит лидеров G7 в Германии, 28 июня 2022 года Фото: REUTERS/Pool/Stefan Rousseau