Блокада Шпицбергенграда: к чему может привести сложившаяся ситуация

Норвегия отказалась сделать исключение из санкций для грузов из РФ, отправленных для российских поселений на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане. В Москве пригрозили ответными мерами. Эксперты уверены: сложившаяся ситуация напоминает блокаду Калининградской области. Подробности происходящего — в материале «Известий».

Запретить нельзя разрешить

«Российской горнодобывающей компании «Артикуголь» не разрешено перевозить грузы на Шпицберген через материковую часть Норвегии — пропускной пункт «Стурскуг» на российско-норвежской границе. Соответствующая заявка была отклонена 15 июня 2022 года», — сообщил норвежский телеканал NRK со ссылкой на заявление МИДа. Причиной такого шага назвали антироссийские санкции.

Эти грузы из РФ предназначались для российских поселений на острове. Среди них «важные для обеспечения функционирования треста и генконсульства России на Шпицбергене товары, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств». В общей сложности на КПП «Стурскуг» находятся 20 т товаров для Шпицбергена.

Этот архипелаг в Северном Ледовитом океане принадлежит Норвегии. Однако там есть два поселка, в которых с 1930-х годов вели разработку угля советские, а впоследствии российские шахтеры. Крупнейшим из них считается Баренцбург, где проживает около 500 человек. К тому же там находится консульство России на Шпицбергене. Еще один поселок — Пирамида, в нем живут несколько десятков человек, которые занимаются научными исследованиями.

Блокада Шпицбергенграда1 Причал в российском поселке Баренцбург Фото: РИА Новости/Анастасия Яконюк

С конца апреля Осло запретил вход российских судов в норвежские порты, однако пообещал сделать исключение для Шпицбергена.

Жесткий ответ

После того как стало известно о запрете, в российский МИД вызвали временную поверенную в делах Норвегии в России Сольвейг Россебе и потребовали от Осло скорейшего решения вопроса. «Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Еще более резко отреагировали в российском медиапространстве. Так, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев назвал действия Осло аморальными и нарушающими права человека. По его словам, Норвегия пытается оставить российских шахтеров без продуктов.

Сенатор подчеркнул, что статус архипелага определен Парижским договором, заключенным в 1920-е. Согласно условиям соглашения, подписанного Советским Союзом и Норвегией, Москва признавала суверенитет Осло над архипелагом, но при условии, что не возникнет препятствий в доставке грузов работающим там гражданам.

С ним согласился член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

В беседе с «Известиями» он отметил, что Норвегия «продемонстрировала очередное неправомерное решение в отношении России».

— Ратующая за политику нейтралитета Норвегия ранее присоединилась к антироссийским санкциям, а сейчас поддалась соблазну совершить подлость в отношении РФ, а вдвойне подло то, что эти действия направлены против жителей поселений. Поступая таким образом, официальный Осло не предлагает альтернатив и в стремлении устроить подобный демарш не думает о людях, живущих на территории Шпицбергена, то есть, по сути, снимает с себя ответственность за свои же противоправные действия, — пояснил депутат.

Блокада Шпицбергенграда Российский поселок Баренцбург на архипелаге Шпицберген Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Он также выразил надежду, что Москва найдет возможность урегулировать ситуацию. «И возьмет на заметку этот поступок Норвегии так же, как действовала в ответ на устроенную Литвой сухопутную блокаду Калининграда», — добавил он.

Не по принципам арктической солидарности

Генконсул России на архипелаге Сергей Гущин в комментарии «Известиям» рассказал, что МИД Норвегии пока отказал только конкретному перевозчику, а не российскому посольству. Хотя, по мнению дипломата, скорее всего, ответ также будет отрицательным.

— Налицо факт дискриминации, так как только российскому перевозчику отказано в перевозке. Осло ничего не предлагает и не предлагал, мы сами себя обеспечивали, это был оптимальный маршрут автотранспортом, который функционировал десятилетиями. Всё необходимое доставляла Россия, в перевозке участвовали норвежские частные компании, но Норвегия на государственном уровне никак не участвовала, — пояснил он.

Дипломат отметил, что пока ситуация в поселениях из-за отсутствия поставок не критическая.

— Но идет подготовка к зимнему сезону — нужны запчасти, техническое оборудование, эксплуатация тепловетростанции — для нее нужны запчасти, которые застряли. Это всё доставлялось бесперебойно. Если ТЭЦ не будет работать, ситуация обострится и в зимних условиях это будет катастрофа. Непонятно, почему Норвегия как арктическая страна нарушает принцип арктической солидарности, — пояснил Гущин.

Генконсул также рассказал подробности о том, как ранее осуществлялись поставки на Шпицберген. По его словам, часть грузов, которую завозили из России, отправляли контейнерами в северонорвежский порт через сухопутную российско-норвежскую границу.

Блокада Шпицбергенграда2 Контейнеры с 7 т продовольствия, предназначенными для россиян на Шпицбергене, на норвежско-российской границе Фото: РИА Новости/Павел Львов

— После этого их загружали на норвежские суда и отправляли в Баренцбург два или три раза в месяц. Такая была логистическая цепочка — это самый оптимальный вариант, выверенный годами, — пояснил дипломат.

Гущин также отметил, что есть возможность доставлять грузы на остров морским путем из Европы, в частности из Норвегии, Эстонии и Германии, а также из Архангельска и Мурманска. По его словам, пока в поселениях люди обеспечены продуктами питания как минимум до августа. Однако необходимы поставки оборудования.

«Известия» также обратились за комментарием к губернатору Шпицбергена Ларсу Фаузе. Изначально он согласился пообщаться с российским изданием, однако впоследствии пресс-служба политика сообщила, что «получила инструкции из Осло, согласно которым все запросы от СМИ по этому вопросу необходимо направлять в МИД Норвегии». Из внешнеполитического ведомства ответ на запрос редакции на момент публикации так и не поступил.

Воспользовалась моментом

Норвегия — не член ЕС, но при этом она поддержала все санкции ЕС, так что надеяться на то, что Осло будет вести себя по-другому, не приходится. Страна действует в русле евро-атлантической солидарности, отметил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Павел Гудев.

— Многие говорят, что суверенитет Норвегии над Шпицбергеном неполный. Но это неправильно, в Парижском договоре 1920 года прописано, что суверенитет Норвегии полный, но все остальные участники этого соглашения обладают равными правами по осуществлению различных видов экономической деятельности как на самом архипелаге, так и в прилегающих к нему территориальных водах. Это дает России равные права с Норвегией. Но проблема правового характера заключается в том, что Осло воспользовался ситуацией с санкциями, чтобы ограничить те или иные виды деятельности России на архипелаге и в прилегающих морских акваториях , — пояснил специалист.

Блокада Шпицбергенграда3 Фото: Global Look Press/dpa/Steffen Trumpf

Он отметил, что норвежцы после вступления в силу Конвенции ООН по морскому праву в 1982 году сформировали все возможные морские зоны, на которые получили разрешение. Россия всегда придерживалась позиции, что такие морские зоны не могут быть созданы без согласия всех участников Парижского соглашения 1920 года. Но Норвегия сделала это в одностороннем порядке, распространив свою юрисдикцию вокруг Шпицбергена. С тех пор позиция Осло не меняется. Норвежцы считают, что нормы современного международного морского права и нормы национального законодательства более важны, чем нормы и положения Парижского договора 1920 года.

По мнению специалиста, помимо этого, Москва усилила позицию Осло в 2010 году, когда был подписан договор о разграничении в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Со стороны России его подписывал занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев, со стороны Норвегии — занимавший пост премьер-министра Норвегии, а ныне генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Россия уступила норвежцам, не стала добиваться исполнения своей позиции, на которой настаивала в советские годы, что нужно разграничивать по секторальной линии. В этом договоре проблема Шпицбергена не была урегулирована, ее замяли. В документе не упоминается о существовании Парижского договора 1920 года. Россия тогда считала, что можно поступиться некоторыми правовыми аргументами для развития сотрудничества между двумя странами. Сегодня норвежцы в ответ поддерживают все возможные санкции, Столтенберг в НАТО использует крайне жесткую риторику в адрес Москвы. У России с Норвегией никакие противоречия не были урегулированы в 2010 году, они до сих пор существуют. Этот кейс посерьезнее, чем с Калининградом, хотя там живет больше людей, — уверен эксперт.

Схожей позиции придерживается и генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

— Этот случай похож на недавний литовский скандал вокруг Калининградской области: ЕС принимает решение по санкциям, а страны, которые входят в него или, как в случае Норвегии, примыкают к нему, стараются обеспечить максимальное выполнение распоряжений по ограничительным мерам, — пояснил политолог.

Блокада Шпицбергенграда4 Грузовые поезда после запрета Литвы на транзит товаров в соответствии с санкциями ЕС в Калининград Фото: REUTERS/Vitaly Nevar

По его словам, в нынешней ситуации, как и в случае с Литвой, «формальное следование санкционным решениям ведет к результатам, которые, по всей видимости, не учитывались теми, кто их принимал».