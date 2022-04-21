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В минский путь: власти ищут пути наладить проезд фур из ЕС по Белоруссии

Почему российским производителям важна быстрая доставка из Европы
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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В минский путь: власти ищут пути наладить проезд фур из ЕС по Белоруссии
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2022-04-20 17:24:26
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Власти работают над вариантами беспрепятственных поставок продуктов из ЕС через Белоруссию, выяснили «Известия». 16 апреля Минск запретил движение европейских большегрузов на своей территории в ответ на санкции. На этом фоне российский бизнес предложил правительству повлиять на Белоруссию и допустить приоритетный проезд фур из ЕС в РФ для части товаров. В крупных российских компаниях уже формируют списки конкретных наименований необходимой продукции. Бизнесу нужны европейское сырье, ингредиенты, упаковка и оборудование для производства продуктов, рассказали «Известиям» в профильных ассоциациях.

Важные поставки

Минсельхоз ищет пути для бесперебойных поставок товаров из Европы через Белоруссию, рассказали «Известиям» в ведомстве. Речь пойдет о конкретных наименованиях необходимой предприятиям продукции. Министерство уже сделало запрос производителям, чтобы собрать список такой номенклатуры, сообщил «Известиям» источник, близкий к ведомству. Издание направило запрос в правительства России и Белоруссии.

В минский путь
Грузовые автомобили в распределительном продуктовом центре
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В апреле пищевики столкнулись с проблемами при ввозе продуктов из Европы. В начале месяца ЕС запретил российским и белорусским фурам передвигаться по территории союза. Исключения сделали для транспорта с продовольствием, продукцией АПК и лекарствами. В ответ на такие санкции Белоруссия 16 апреля ограничила передвижение зарегистрированных в ЕС фур по своей территории. Российские производители вынуждены перегружать товары из Европы на белорусской границе, сказали «Известиям» в ассоциации «Руспродсоюз». Машины ждут своей очереди на перегруз по несколько дней, в итоге скорость транспортировки увеличилась, добавили в организации.

Поэтому крупнейшие отечественные компании предложили российским властям договориться с Минском, чтобы допустить приоритетный проезд фур из ЕС по территории Белоруссии только для части товаров, рассказали «Известиям» в «Союзмолоке». Бизнес сейчас формирует такой перечень продукции, далее его представят правительству, рассказал источник в отрасли. Если кабмин одобрит эти предложения, то власти могут начать переговоры с Белоруссией. Желательно, чтобы фуры из Европы ехали до места назначения в России без остановки и перевалки груза: это затрудняет доставку скоропортящихся продуктов, добавили в ассоциации «Русбренд». Ведь условия хранения скоропортящихся продуктов не позволяют везти их с остановками для перегрузки продукции.

В минский путь
Сотрудник таможни и водитель после осмотра грузового автомобиля
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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К приоритетной продукции в «Союзмолоке» отнесли оборудование, упаковочные материалы и комплектующие. В «Русбренде» подчеркнули, что для компаний также важны европейское сырье для детского питания и молочной продукции, концентрированные соки и другие ингредиенты, а также компоненты упаковки. «Руспродсоюз» направил в Минсельхоз и правительство свой перечень: компаниям необходим беспрепятственный доступ транспорта с упаковкой, ингредиентами, сырьем, запасными частями для оборудования пищевой промышленности, сказал зампред правления Дмитрий Леонов.

Также бизнес настаивает на упрощении доставки товаров для чайно-кофейной отрасли. В частности, речь идет о кофейных капсулах, фильтрованной бумаге для чайных пакетиков и другом. Кондитерской промышленности необходимы сахарозаменители, какао-пасты, карамель.

Нажали на паузу

Впрочем, пока что позиция властей относительно доставки грузов из Европы не сформирована, а среди представителей бизнеса нет однозначного мнения. Так, 15 апреля российские перевозчики Северо-Западного федерального округа, выполняющие международные рейсы, обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить иностранным фурам въезжать в Россию. Плюс реализовать на пунктах пропуска через границу подход «сухого порта»: перегружать или перецеплять товары с иностранных грузовиков на российские. Письмо подписали руководители 29 компаний, в том числе «Выборг-транса», «БВ Транса», «Арко-Турса», «Нордленда», СЗТК, «Евростара», «ДСВ Роуда» и других (документ есть у «Известий»).

В обращении к властям сказано: уже месяц у отечественных перевозчиков дефицит заказов, и быстро переориентироваться на перевозки в другие страны или внутри РФ сейчас не получится. Компании готовятся к масштабным увольнениям и допускают банкротства, сказано в письме. Под сокращения могут попасть до 11 тыс. водителей, сообщил «Известиям» источник в одной из компаний.

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Грузовики в очереди на пересечении границы
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

На последнем совещании в Минтрансе 19 апреля представители Минпромторга, Минсельхоза и ФТС высказались против введения запрета на въезд в Россию иностранных фур, сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Поэтому пока власти решили не вводить дополнительные меры, а мониторить, как реализуется механизм перецепки в Белоруссии, добавили в организации.

В АСМАП уточнили, что по итогам такой работы Россия всё же может ввести запрет на въезд для фур из ЕС. Это подтвердил и источник «Известий» в крупной логистической компании.

В пресс-службе Минтранса, а также в Минпромторге и ФТС на запросы «Известий» не ответили.

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