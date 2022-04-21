В минский путь: власти ищут пути наладить проезд фур из ЕС по Белоруссии
Власти работают над вариантами беспрепятственных поставок продуктов из ЕС через Белоруссию, выяснили «Известия». 16 апреля Минск запретил движение европейских большегрузов на своей территории в ответ на санкции. На этом фоне российский бизнес предложил правительству повлиять на Белоруссию и допустить приоритетный проезд фур из ЕС в РФ для части товаров. В крупных российских компаниях уже формируют списки конкретных наименований необходимой продукции. Бизнесу нужны европейское сырье, ингредиенты, упаковка и оборудование для производства продуктов, рассказали «Известиям» в профильных ассоциациях.
Важные поставки
Минсельхоз ищет пути для бесперебойных поставок товаров из Европы через Белоруссию, рассказали «Известиям» в ведомстве. Речь пойдет о конкретных наименованиях необходимой предприятиям продукции. Министерство уже сделало запрос производителям, чтобы собрать список такой номенклатуры, сообщил «Известиям» источник, близкий к ведомству. Издание направило запрос в правительства России и Белоруссии.
В апреле пищевики столкнулись с проблемами при ввозе продуктов из Европы. В начале месяца ЕС запретил российским и белорусским фурам передвигаться по территории союза. Исключения сделали для транспорта с продовольствием, продукцией АПК и лекарствами. В ответ на такие санкции Белоруссия 16 апреля ограничила передвижение зарегистрированных в ЕС фур по своей территории. Российские производители вынуждены перегружать товары из Европы на белорусской границе, сказали «Известиям» в ассоциации «Руспродсоюз». Машины ждут своей очереди на перегруз по несколько дней, в итоге скорость транспортировки увеличилась, добавили в организации.
Поэтому крупнейшие отечественные компании предложили российским властям договориться с Минском, чтобы допустить приоритетный проезд фур из ЕС по территории Белоруссии только для части товаров, рассказали «Известиям» в «Союзмолоке». Бизнес сейчас формирует такой перечень продукции, далее его представят правительству, рассказал источник в отрасли. Если кабмин одобрит эти предложения, то власти могут начать переговоры с Белоруссией. Желательно, чтобы фуры из Европы ехали до места назначения в России без остановки и перевалки груза: это затрудняет доставку скоропортящихся продуктов, добавили в ассоциации «Русбренд». Ведь условия хранения скоропортящихся продуктов не позволяют везти их с остановками для перегрузки продукции.
К приоритетной продукции в «Союзмолоке» отнесли оборудование, упаковочные материалы и комплектующие. В «Русбренде» подчеркнули, что для компаний также важны европейское сырье для детского питания и молочной продукции, концентрированные соки и другие ингредиенты, а также компоненты упаковки. «Руспродсоюз» направил в Минсельхоз и правительство свой перечень: компаниям необходим беспрепятственный доступ транспорта с упаковкой, ингредиентами, сырьем, запасными частями для оборудования пищевой промышленности, сказал зампред правления Дмитрий Леонов.
Также бизнес настаивает на упрощении доставки товаров для чайно-кофейной отрасли. В частности, речь идет о кофейных капсулах, фильтрованной бумаге для чайных пакетиков и другом. Кондитерской промышленности необходимы сахарозаменители, какао-пасты, карамель.
Нажали на паузу
Впрочем, пока что позиция властей относительно доставки грузов из Европы не сформирована, а среди представителей бизнеса нет однозначного мнения. Так, 15 апреля российские перевозчики Северо-Западного федерального округа, выполняющие международные рейсы, обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить иностранным фурам въезжать в Россию. Плюс реализовать на пунктах пропуска через границу подход «сухого порта»: перегружать или перецеплять товары с иностранных грузовиков на российские. Письмо подписали руководители 29 компаний, в том числе «Выборг-транса», «БВ Транса», «Арко-Турса», «Нордленда», СЗТК, «Евростара», «ДСВ Роуда» и других (документ есть у «Известий»).
В обращении к властям сказано: уже месяц у отечественных перевозчиков дефицит заказов, и быстро переориентироваться на перевозки в другие страны или внутри РФ сейчас не получится. Компании готовятся к масштабным увольнениям и допускают банкротства, сказано в письме. Под сокращения могут попасть до 11 тыс. водителей, сообщил «Известиям» источник в одной из компаний.
На последнем совещании в Минтрансе 19 апреля представители Минпромторга, Минсельхоза и ФТС высказались против введения запрета на въезд в Россию иностранных фур, сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Поэтому пока власти решили не вводить дополнительные меры, а мониторить, как реализуется механизм перецепки в Белоруссии, добавили в организации.
В АСМАП уточнили, что по итогам такой работы Россия всё же может ввести запрет на въезд для фур из ЕС. Это подтвердил и источник «Известий» в крупной логистической компании.
В пресс-службе Минтранса, а также в Минпромторге и ФТС на запросы «Известий» не ответили.