 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Президент Польши Дуда выступил против продолжения диалога с Россией
Мир
Байден заявил о выделении Украине помощи на $800 млн
Мир
В МИДе надеются избежать конфронтации с НАТО
Мир
Псаки указала на стремление США вернуть дипломатов в Киев
Мир
Германия продолжит поставлять вооружение Украине
Мир
Глава Пентагона снова заявил о безуспешных попытках связаться с Шойгу
Экономика
В Чехии указали на зависимость страны от российских ресурсов
Мир
Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР приостановят с 11 мая
Мир
Пентагон заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине
Экономика
Компания Tenaris прекратила обслуживать энергетический сектор России
Мир
СМИ сообщило о новом пакете военной помощи Украине от США
/

Отменный настрой: почему ЕС решил резко порвать связи с Москвой

Шестой пакет санкций против России отрикошетит по европейской и мировой экономике
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
Главный слайд
Начало статьи
Отменный настрой: почему ЕС решил резко порвать связи с Москвой
2022-04-13 13:26:19">
2022-04-13 13:26:19
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После начала российской военной операции на Украине западные страны стремительно ввели жесточайшие санкции. На подходе — шестой пакет. Брюссель, до этого руководствовавшийся прагматической позицией, начал резко обрубать связи с Россией, осознавая при этом, что экономическое давление на Москву отрикошетит по самим странам ЕС, а мировой экономике, которая только начала восстанавливаться после пандемии, будет нанесен серьезный удар. Почему это произошло — разбирались «Известия».

Шестой пошел

Посольский отказ: может ли ЕС ограничить выдачу виз россиянам
Ряд стран объединения уже ввел заметные ограничения, а другие выдают документы в штатном режиме

«Страны Европейского союза разрабатывают шестой пакет санкций против России с «нефтяной опцией», — заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, в настоящий момент государства-члены «согласовывают общую позицию по вопросу рестрикций».

Предыдущий пакет санкций ввели только 8 апреля. Он касался заморозки активов некоторых российских банков, запрета на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружений, запрета на экспорт высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд, а также эмбарго на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии. Исключение составляет перевозка продовольствия и медицинских препаратов.

Брюссель запретил импорт из России древесины, серебра, морепродуктов, ввел квоты на ввоз калийных удобрений, а также остановил экспорт растений, бумаги, фотопленки и многого другого.

Отменный настрой
нефть
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Менее чем за месяц до этого в силу вступил четвертый пакет санкций. Он включал запрет на новые инвестиции в сфере российской энергетики, в черный список попало более 600 россиян. Страны ЕС запретили экспорт предметов роскоши.

Стремительно и жестко

«Конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты в рублях»
Глава Минэнерго Николай Шульгинов — об экспорте газа, мерах поддержки ТЭК и продаже недвиждимости в Европе

ЕС вводил ограничения стремительно и максимально жестко. На этом фоне США действуют более размеренно и продуманно. «В результате на втором месяце операции европейский потенциал экономической войны почти исчерпан, обратный эффект для собственной экономики велик, а цель — остановить Россию — не достигнута», — отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов.

Долгое время отношения Москвы и Брюсселя представляли собой взаимовыгодное финансово-экономическое взаимодействие, которое было подкреплено длительными культурно-историческими связями.

После распада Советского Союза довольно успешно развивалась экономическая интеграция между Россией и европейскими государствами, несмотря на разные политические преграды. Когда Европа решила «отменить» Россию и разорвать сложившиеся связи, оказалось, что ей самой приходится непросто, и антироссийские санкции всё больше беспокоят самих европейцев. Многие уже ощутили последствия на собственном кошельке: выросли цены на товары, газ, бензин и электричество.

В ЕС советуют в таком случае «понизить температуру в домах» и меньше ездить на машинах, но это не особо помогает.

Отменный настрой
продукты
Фото: ТАСС/ZUMA Press/Vincent Isore
Суд да дело: что означает отказ России платить по долгу в долларах
Ситуация по-прежнему является крайне неопределенной из-за своей исключительности

В Брюсселе признавались, что боятся продовольственного кризиса. «Мы следим за ситуацией и ее последствиями для наших сельхозпроизводителей и для продовольственной безопасности в мире в связи с тем, что Украина и Россия — крупные поставщики продуктов питания», — отреагировала официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер. Она утверждала, что «угрозы нет», но цены взлетят.

Европейские потребители начали запасаться необходимым. «Британия столкнулась с более серьезным экономическим потрясением, чем нефтяной кризис 1973 года. Цены на энергоносители растут, а запрет на импорт из России лишь ухудшит ситуацию», — описала происходящее одна из британских газет.

Переплетение разных факторов

Такие последствия для европейских стран во многом связаны с отсутствием субъектности ЕС, уверена доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

У каждого — своя: чего ждать от новой мировой финансовой системы
Гегемония доллара может скоро закончиться, но сама валюта не исчезнет, считают опрошенные «Известиями» эксперты

— Принятие решений даже по газу и нефти решается совместно с США и во многом под их давлением. Еще в 2014 году американцы открыто говорили, что повлияли на позицию ЕС по вопросам санкций. И европейское общество, и политический истеблишмент сильно разогреты: они уступают России в конкуренции на постсоветском пространстве, в Сирии, но признать свои ошибки не могут. Легче просто сказать, что не получается проводить собственную линию из-за авторитарной России, и на нее возложить ответственность за свои промахи. Этим всегда занималась Прибалтика: объясняла все проблемы в разных сферах соседством с Россией. Эта позиция «жертвы» позволяет осуществлять разные типы манипуляций, — пояснила эксперт в беседе с «Известиями».

Федор Лукьянов отмечает еще один важный фактор — на Западе уходит модель бизнеса, нацеленного лишь на извлечение прибыли. «Изменился характер капиталистического производства. Расовые, гендерные, антиколониальные, экологические темы, составившие каркас бизнес-стандарта ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), стали способом трансформации деловой среды в развитых странах. Появились требования к этической ответственности бизнеса, резко повысившиеся в условиях расцвета на Западе культуры «новой моральной чувствительности»», — уверен политолог.

Отменный настрой
газ
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

По его словам, очередной виток монополизации рынков приводит к тому, что они «окончательно превращаются в субъектов политического управления, которым необходимо демонстрировать социально-политическую ответственность».

Во многом настолько жесткая реакция Брюсселя связана и «с дивидендами, которые долгое время ЕС получал от взаимодействия с Россией», полагает эксперт. С одной стороны, действия Москвы зачастую вызывали раздражение в Европе, с другой — приходилось скрывать недовольство из опасения потерять выгодные экономические контракты. «Когда события приняли совсем крутой оборот, предохранители сорвало, и многие испытали облегчение от того, что не надо больше играть в партнерство», — уверен Лукьянов.

Пусто место: оплата газа рублями мотивирует западные банки оставить «дочки» в РФ
Какие варианты по покупке энергоресурсов за нацвалюту есть у ЕС

Поменялись и концептуальные подходы. До этого отношения Европы и России строились на фундаменте общей победы во Второй мировой войне. Об этом не забывали даже во время острых политических кризисов. Ситуация стала меняться с приходом в евро-атлантические институты стран Восточной Европы.

Осенью 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, которая возлагала равную ответственность за развязывание Второй мировой на нацистскую Германию и на СССР. Это стало своего рода водоразделом.

«Запад ведет себя как Восток»

«Идейно-этическое размежевание возникло не 24 февраля, но после начала спецоперации зацементировалось. Экономические потери Европы будут расти, и для их оправдания политическим элитам потребуется дальнейшая демонизация врага. Проще говоря, тяготы и лишения простого гражданина легче обосновать, если идет священная война со злом. В целом разрыв, который происходит между Россией и Европой, намного глубже и принципиальнее, чем можно было предположить», — резюмировал Лукьянов.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков в разговоре с «Известиями» отмечает, что Запад исторически действовал более рационально, эмоциональность свойственна Востоку.

Отменный настрой
восток
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Не жми на газ: новые западные санкции не затронули энергетику
Великобритания и США объявили очередные рестрикции, а Евросоюз не смог договориться

— Но сейчас западные государства поступают максимально эмоционально, без опоры на целесообразность. Обрубая связи с Россией, они, по сути, перекрывают себе кислород. Во многом такая жесткая позиция европейцев связана с колоссальным давлением, которое на них оказывают американцы, — пояснил эксперт.

Результат этого давления будет заключаться в том, что Вашингтон выиграет.

— ЕС, в свою очередь, всё больше будет превращаться в придаток Соединенных Штатов. Российские власти не раз отмечали, что изолировать страну невозможно, а самоизоляцией мы заниматься не собираемся. А значит, Москва будет укреплять взаимодействие со странами Востока, что будет идти ей на пользу с учетом роста востокоцентричности современного миропорядка. Страны Европы в ответ получат повышение цен, ухудшение благосостояния граждан. Всё это становится возможным благодаря действиям гегемона в лице США. До этого у большинства европейских стран были хорошие отношения с Москвой, но сейчас они этим жертвуют на благо не своим собственным интересам, — подытожил политолог.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022