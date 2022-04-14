Отменный настрой: почему ЕС решил резко порвать связи с Москвой

После начала российской военной операции на Украине западные страны стремительно ввели жесточайшие санкции. На подходе — шестой пакет. Брюссель, до этого руководствовавшийся прагматической позицией, начал резко обрубать связи с Россией, осознавая при этом, что экономическое давление на Москву отрикошетит по самим странам ЕС, а мировой экономике, которая только начала восстанавливаться после пандемии, будет нанесен серьезный удар. Почему это произошло — разбирались «Известия».

Шестой пошел

«Страны Европейского союза разрабатывают шестой пакет санкций против России с «нефтяной опцией», — заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, в настоящий момент государства-члены «согласовывают общую позицию по вопросу рестрикций».

Предыдущий пакет санкций ввели только 8 апреля. Он касался заморозки активов некоторых российских банков, запрета на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружений, запрета на экспорт высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд, а также эмбарго на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии. Исключение составляет перевозка продовольствия и медицинских препаратов.

Брюссель запретил импорт из России древесины, серебра, морепродуктов, ввел квоты на ввоз калийных удобрений, а также остановил экспорт растений, бумаги, фотопленки и многого другого.

Отменный настрой Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Менее чем за месяц до этого в силу вступил четвертый пакет санкций. Он включал запрет на новые инвестиции в сфере российской энергетики, в черный список попало более 600 россиян. Страны ЕС запретили экспорт предметов роскоши.

Стремительно и жестко

ЕС вводил ограничения стремительно и максимально жестко. На этом фоне США действуют более размеренно и продуманно. « В результате на втором месяце операции европейский потенциал экономической войны почти исчерпан, обратный эффект для собственной экономики велик, а цель — остановить Россию — не достигнута », — отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов.

Долгое время отношения Москвы и Брюсселя представляли собой взаимовыгодное финансово-экономическое взаимодействие, которое было подкреплено длительными культурно-историческими связями.

После распада Советского Союза довольно успешно развивалась экономическая интеграция между Россией и европейскими государствами, несмотря на разные политические преграды. Когда Европа решила «отменить» Россию и разорвать сложившиеся связи, оказалось, что ей самой приходится непросто, и антироссийские санкции всё больше беспокоят самих европейцев. Многие уже ощутили последствия на собственном кошельке: выросли цены на товары, газ, бензин и электричество.

В ЕС советуют в таком случае «понизить температуру в домах» и меньше ездить на машинах, но это не особо помогает.

Отменный настрой Фото: ТАСС/ZUMA Press/Vincent Isore

В Брюсселе признавались, что боятся продовольственного кризиса. « Мы следим за ситуацией и ее последствиями для наших сельхозпроизводителей и для продовольственной безопасности в мире в связи с тем, что Украина и Россия — крупные поставщики продуктов питания », — отреагировала официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер. Она утверждала, что «угрозы нет», но цены взлетят.

Европейские потребители начали запасаться необходимым. « Британия столкнулась с более серьезным экономическим потрясением, чем нефтяной кризис 1973 года. Цены на энергоносители растут, а запрет на импорт из России лишь ухудшит ситуацию », — описала происходящее одна из британских газет.

Переплетение разных факторов

Такие последствия для европейских стран во многом связаны с отсутствием субъектности ЕС, уверена доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— Принятие решений даже по газу и нефти решается совместно с США и во многом под их давлением. Еще в 2014 году американцы открыто говорили, что повлияли на позицию ЕС по вопросам санкций. И европейское общество, и политический истеблишмент сильно разогреты: они уступают России в конкуренции на постсоветском пространстве, в Сирии, но признать свои ошибки не могут. Легче просто сказать, что не получается проводить собственную линию из-за авторитарной России, и на нее возложить ответственность за свои промахи. Этим всегда занималась Прибалтика: объясняла все проблемы в разных сферах соседством с Россией. Эта позиция «жертвы» позволяет осуществлять разные типы манипуляций , — пояснила эксперт в беседе с «Известиями».

Федор Лукьянов отмечает еще один важный фактор — на Западе уходит модель бизнеса, нацеленного лишь на извлечение прибыли. « Изменился характер капиталистического производства. Расовые, гендерные, антиколониальные, экологические темы, составившие каркас бизнес-стандарта ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), стали способом трансформации деловой среды в развитых странах. Появились требования к этической ответственности бизнеса, резко повысившиеся в условиях расцвета на Западе культуры «новой моральной чувствительности» », — уверен политолог.

Отменный настрой Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

По его словам, очередной виток монополизации рынков приводит к тому, что они «окончательно превращаются в субъектов политического управления, которым необходимо демонстрировать социально-политическую ответственность».

Во многом настолько жесткая реакция Брюсселя связана и «с дивидендами, которые долгое время ЕС получал от взаимодействия с Россией», полагает эксперт. С одной стороны, действия Москвы зачастую вызывали раздражение в Европе, с другой — приходилось скрывать недовольство из опасения потерять выгодные экономические контракты. « Когда события приняли совсем крутой оборот, предохранители сорвало, и многие испытали облегчение от того, что не надо больше играть в партнерство », — уверен Лукьянов.

Поменялись и концептуальные подходы. До этого отношения Европы и России строились на фундаменте общей победы во Второй мировой войне. Об этом не забывали даже во время острых политических кризисов. Ситуация стала меняться с приходом в евро-атлантические институты стран Восточной Европы.

Осенью 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, которая возлагала равную ответственность за развязывание Второй мировой на нацистскую Германию и на СССР. Это стало своего рода водоразделом.

«Запад ведет себя как Восток»

«Идейно-этическое размежевание возникло не 24 февраля, но после начала спецоперации зацементировалось. Экономические потери Европы будут расти, и для их оправдания политическим элитам потребуется дальнейшая демонизация врага. Проще говоря, тяготы и лишения простого гражданина легче обосновать, если идет священная война со злом. В целом разрыв, который происходит между Россией и Европой, намного глубже и принципиальнее, чем можно было предположить», — резюмировал Лукьянов.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков в разговоре с «Известиями» отмечает, что Запад исторически действовал более рационально, эмоциональность свойственна Востоку.

Отменный настрой Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Но сейчас западные государства поступают максимально эмоционально, без опоры на целесообразность. Обрубая связи с Россией, они, по сути, перекрывают себе кислород. Во многом такая жесткая позиция европейцев связана с колоссальным давлением, которое на них оказывают американцы , — пояснил эксперт.

Результат этого давления будет заключаться в том, что Вашингтон выиграет.