«Конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты в рублях»

Цена нефти в ближайшее время может достичь $150 за баррель, допустил в интервью «Известиям» министр энергетики РФ Николай Шульгинов . Также он рассказал, что системообразующие компании в сфере ТЭК получат 7 млрд рублей в качестве компенсации льготных ставок по кредитам, в первую очередь они будут направлены пока 21 компании из 119. По словам министра, правительство уже подержало ряд инициатив ведомства, но от продажи алкоголя на АЗС пока придется воздержаться. Мера, как сказал Николай Шульгинов, могла бы привести к снижению стоимости бензина на заправках, но пока ситуация в рознице стабильная. Он рассказал о ходе переговоров по переводу оплаты за газ в рубли с европейскими компаниями. К слову, в странах Старого Света чиновник сейчас не бывает, а в прошлом году продал принадлежавшую ему недвижимость в ЕС.

Предложения на подбор

— Николай Григорьевич, санкции США и ЕС поставили предприятия ТЭК в непростую ситуацию. Минэнерго подготовило отраслевые меры поддержки. Какие из них правительство уже одобрило, какие войдут в антикризисный план кабмина?

— Правительством уже одобрен ряд общеэкономических мер , которые обеспечивают и свободу хозяйственной деятельности, и снижение количества проверок, и расширение возможностей налогового стимулирования. Есть меры, связанные с обеспечением бесперебойной работы предприятий ТЭК. Об этом говорил и [премьер-министр] Михаил Владимирович Мишустин в своем отчете в Госдуме, когда он называл пять приоритетов при разработке плана первоочередных действий в условиях санкционного давления. Это была одна из мер, потому что на первом месте — обеспечение бесперебойной работы предприятий. Создаются условия для выстраивания новых логистических и производственных цепочек, обеспечения компаний оборотными средствами. Отменены требования на запрет параллельного импорта, приняты и другие меры. Предусматривается содействие занятости граждан за счет предотвращения закрытия производств, реализации программ переобучения. Кроме того, ряд системообразующих компаний получат льготные кредиты. Это общеэкономические меры.

Министерство энергетики разработало и направило в правительство свои меры поддержки электроэнергетики, нефтяной и угольной отраслей . Из мер поддержки нефтяной отрасли, которые были приняты или находятся на стадии принятия, — доработка с Минфином расчета НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых. — «Известия») с учетом реальных условий на рынке . Нужно найти баланс между наполнением федерального бюджета и операционной рентабельностью добычи с учетом требований по стабилизации цен на нефтепродукты.

Также одобрена мера по индексации предельного размера вычетов для расчета НДД (налога на дополнительный доход, который платят нефтяные компании. — «Известия») с 2023 года на уровне, сопоставимом с реальной инфляцией . Кроме того, одобрена мера по смещению сроков на два года по модернизации НПЗ для целей налогового вычета в связи с задержкой с поставкой оборудования и изменениями условий финансирования. В настоящее время прорабатываем с Минфином России приемлемые параметры и условия при переносе срока как инвестиционных соглашений, так и соглашений о модернизации НПЗ. Напомню, что Минэнерго подписало инвестиционные соглашения с 21 НПЗ для модернизации и ввода в работу 50 установок вторичной переработки нефти на сумму порядка 1 трлн рублей.

Стоимость нефти в пределах Фото: РИА Новости/Пресс-служба мэрии Москвы

Приостановлены требования по равномерности и регулярности поставок нефтепродуктов на биржу для выплаты обратного акциза и демпфера.

В электроэнергетике меры одобрены в части наделения правительства дополнительными полномочиями по установлению размеров штрафов и пеней за невыполнение обязательств на оптовом и розничном рынке электроэнергии, а также в теплоснабжении, газоснабжении, водоотведении . Поддержана мера в части отмены штрафов за невыполнение инвестиционной программы сетевых компаний , а также мера по приостановлению действия требования по непревышению стоимости инвестпроектов над объемом финансовых средств, рассчитанных по так называемым укрупненным нормативам цен типовых технологических решений. Это требование приостановлено на 2022 год.

Поддержаны меры по наделению правительства полномочиями по установлению особенностей заключения, изменения и исполнения договоров, заключаемых на оптовом рынке электроэнергии — возможности пересмотра сроков ввода генерирующих объектов в соответствии с реальными возможностями производителей в новых условиях санкционного давления и невозможности поставки части комплектующих.

Это перечень, который сегодня уже одобрен, но сама процедура подготовки предложений еще идет, мы каждую неделю выходим с новыми предложениями . Какие-то из них одобряются, какие-то переносятся на более поздний срок.

— Какой объем средств будет направлен на поддержку системообразующих компаний в сфере ТЭК?

— В сфере ТЭК поддержка одобрена пока для 119 системообразующих компаний . Мы считаем, что этот перечень не закрыт, и будем, исходя из ситуации, проблем, выходить с предложениями по его дополнению. Пока им планируется выделить субсидии в размере около 7 млрд рублей для компенсации льготных ставок по кредитам , это соответствует кредитному портфелю около 58 млрд рублей. В первую очередь они будут направлены пока 21 компании из 119 . Это независимые компании в области добычи и нефтесервиса , им сегодня крайне нужны оборотные средства. Думаю, что по мере возникновения проблем у других компаний мы будем выходить с предложениями о расширении этого перечня.

Стоимость нефти в пределах Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

У других компаний есть свои критерии, они связаны в основном со снижением выручки. Мы считаем, что у электроэнергетиков, которые занимаются покупкой и продажей электроэнергии, при наступлении неплатежей тоже могут возникнуть проблемы. Мы тогда будем этот перечень дополнять.

— А крупный бизнес обращался за поддержкой?

— Крупный бизнес тоже есть в перечне системообразующих компаний, но критерии у них еще более жесткие, поэтому сегодня речь о крупном бизнесе не идет в части выхода в правительство с предложениями по их поддержке.

Баррели и рубли

— Как работает механизм оплаты нашего газа в недружественные страны в рублях? Прибалтийские государства ранее отказались от такой схемы. Кто-то последует их примеру?

— Конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты в рублях . Такая форма расчета никак не увеличивает затраты покупателей . Нужно также иметь ввиду, что другие игроки не могут сегодня обеспечить замену российскому газу ни по объемам, ни по наличию соответствующей инфраструктуры . Мы наблюдаем реальные переговоры с компаниями, со странами, которые рассматривают такую возможность (расчета в рублях. — «Известия»).

— США уже отказались от наших энергоресурсов, в том числе нефти, газа, ЕС рассматривает такую возможность и еще отказ от угля. Какие у нас от этого потери, как мы можем их нивелировать?

— Отказ как таковой еще не наступил. Нивелировать потери можно только поиском новых альтернативных маршрутов и новых рынков, чем мы сегодня вместе с компаниями и занимаемся .

— Какие это могут быть новые рынки?

— Рынки, не связанные с США и Европой.

— Эксперты прогнозируют, что возможный запрет на закупку российской нефти может привести к росту цен на нее до $150 за баррель. Вы согласны с такими прогнозами? Какую стоимость нефти нам стоит ожидать в ближайшее время?

— В условиях такой неопределенности заниматься прогнозированием — довольно трудная задача, особенно при неконструктивном поведении западных политиков в отношении этой ситуации. Думаю, что все международные компании, которые занимаются прогнозами, будут в целом их пересматривать, потому что они были сделаны исходя из других предпосылок. Никто ранее не учитывал изменение геополитической и экономической ситуации.

Стоимость нефти в пределах Фото: ТАСС/Егор Алеев

Стоимость нефти в пределах $80– 150 за баррель в принципе возможна, но наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли . Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен.

— Что значит для крупных российских нефтяных и энергетических компаний выход из их акционерного капитала иностранцев? Насколько сильно этот факт повлияет на их деятельность и развитие? Как можно сейчас сократить эти риски?

— На деле можно говорить пока о гипотетическом выходе . Прорабатываем сейчас разные варианты, ведь компании же не просто выйдут, им нужно найти покупателя. Некоторые иностранные игроки заявляют о том, что не будут заниматься новыми инвестиционными проектами, но продолжат реализовывать действующие инвестпроекты. Наша задача — отслеживать эту ситуацию, контролировать сохранение рабочих мест на предприятиях. Это одна из главных задач плана первоочередных действий, о которых говорил председатель правительства в Госдуме.

— Насколько снизятся инвестиции в эти компании и притормозится ли их развитие?

— Мы пока не наблюдаем конкретных договоренностей по этой теме . Можно только делать прогнозы, но я бы не стал сейчас прогнозировать, насколько снизятся инвестиции. Мы работаем для того, чтобы оценить ситуацию и выходить из нее достойно.

Горючее и горячительное

— Среди возможных мер поддержки ранее называли расширение ассортимента товаров, разрешенных к продаже на АЗС, в частности, слабоалкогольных напитков, в том числе пива. Когда планируется принять это решение?

— Мы с такой мерой выходили, несколько лет назад эта мера была поддержана в правительстве. Сегодня она поддержки в кабмине не нашла, поэтому о сроках говорить пока рано . Мы не просто хотели бы там продавать, мы понимали, что это повышает эффективность деятельности независимых заправок и может привести к снижению стоимости бензина . Наша оценка была — 0,3 рубля на литр.

— Какие меры сейчас принимаются Минэнерго для того, чтобы ситуация с ценами на бензин и дизель в рознице были стабильными и не росли?

— Ситуация и сегодня стабильная . Цены с начала года на оптовом рынке составляют 43–47 тыс. рублей за тонну, они снизились на 10%. В рознице они выросли, по данным Росстата, всего на 0,7% . Мы за этим следим. Такое соотношение оптовых и розничных цен пока устраивает и нефтеперерабатывающие компании, которые имеют неплохую экономику, и тех, кто занимается реализацией бензина и нефтепродуктов. В качестве одной из мер сдерживания цен мы ранее анонсировали повышение выплаты по демпферу . Соответствующий закон находится в Госдуме, и мы пока ожидаем решения по нему.

Стоимость нефти в пределах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, в связи с часто меняющейся ситуацией каждые два дня мы проводим в министерстве заседания оперативного штаба. Наша задача — отслеживать ситуацию и по бензину, и по дизелю.

— Когда вы ожидаете принятия закона по демпферу?

— Пока мы не называем сроков.

Запчасти и целое

— Как вы в целом оцениваете восстановление отрасли после пандемии?

— Всегда что-то происходит в стране, в экономике, но энергетика должна адекватно реагировать на эти вызовы и обеспечивать работу экономики.

Если мы говорим об электропотреблении, то оно уже восстановилось в 2021 году, превысив показатели 2020-го . С начала этого года оно увеличилось еще, превысив показатели 2021 года более чем на 2%. Причем эта зима была теплая, и если бы она была обычная, рост потребления был бы даже выше. Что касается нефтепродуктов, то в 2021 году мы практически восстановились по спросу на них . Не восстановились, возможно, только по керосину в связи с логистическими ограничениями.

— Какой уровень импортозамещения сегодня в российском ТЭКе?

— Всегда нужно рассматривать конкретный сегмент отрасли, и в этом сегменте находить критическое оборудование, компоненты, которые нужны. Потому что, может быть, и 99% импортозамещаем, но нет критически важного оборудования, и это проблема. По разному оборудованию, компонентам ситуация разная. Мы направили перечень критически важного оборудования в Минпромторг, и министерство этим активно занимается.

В условиях отсутствия запчастей для оборудования, конечно, ищутся аналоги, в том числе производимые в России, или которые будут производиться в России . Тема важная, занимаются ей уже много лет, просто сейчас снова активизировалась эта работа в условиях изменившейся ситуации. В электроэнергетике проблем мы пока точно не видим. Что касается нефтепереработки, нефтедобычи, есть отдельные компоненты, сегменты и оборудование, но я думаю, что исходя из возможностей поиска альтернативного оборудования от других поставщиков, с ситуацией ТЭК справится.

Стоимость нефти в пределах Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

— «Лукойл» на днях сообщил о рисках остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за проблем с отгрузкой топлива на фоне западных санкций. Какие вы видите пути решения проблемы?

— Мы работаем над обращением компании. Считаем, что это проблема локальная, которую можно решить на штабе . Минэнерго на очередном заседании штаба с компаниями в том числе эту проблему будет обсуждать. Сегодня есть технические возможности для того, чтобы мазут использовать на электростанциях в некоторых регионах, поэтому будем решать эту проблему.

Есть еще проблема сжигания попутных нефтяных газов. Их получают в результате добычи нефти, направляют на газоперерабатывающие заводы, из них производят СУГ. Сегодня есть проблема реализации СУГ, и компаниям нужно принимать решение: или снижать добычу, или увеличивать сжигание ПНГ. С Минприроды мы в контакте и ищем решение. С одной стороны, у нас есть экологическая повестка, с другой — мы не должны в это тяжелое время штрафами ухудшать операционную деятельность компаний.

— Близится период подачи деклараций кабинета министров. Согласно прошлой декларации, у вас была недвижимость в Европе. Сейчас в силу геополитических обстоятельств вы бываете там?