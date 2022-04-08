До последней бочки: собьет ли стратегический резерв США мировые цены на нефть

Президент США Джо Байден объявил о развертывании программы вывода стратегических запасов нефти на мировой рынок. Согласно обнародованным на прошлой неделе планам, объемы составят примерно 180 млн баррелей нефти за полгода, то есть миллион баррелей в сутки (примерно 1% от мирового спроса). На данный момент этого недостаточно, чтобы заменить поставки российской нефти в полном объеме. А учитывая, что особого увеличения добычи от других стран ждать не приходится, можно предполагать, что сами американские лидеры не верят, что ограничения в отношении России будут действовать долго. Подробности — в материале «Известий».

Большая распродажа

Высвобождение нефти из стратегических резервов является подлинно беспрецедентным. Предыдущие рекорды были установлены в 2000 году (когда обнаружилась нехватка топлива в штатах Северо-Востока) и в 2011-м (на фоне «арабской весны»), в обоих случаях из резервуаров выкачивали в шесть раз меньше, не более 30 млн баррелей. В конце 2021 года на фоне стремительного роста нефтяных цен было принято решение выделить часть запасов на то, чтобы не дать ценам подняться выше $100 за баррель. Попытка потерпела неудачу, хотя тогда дневная норма была втрое ниже, чем в этот раз.

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Общий объем резерва, располагающегося в четырех подземных хранилищах (по два в Техасе и Луизиане), насчитывал в конце 2021 года 594 млн баррелей, что составляет примерно месяц от общего потребления нефти в США и около 60 дней импорта. Стоит отметить, что стратегический резерв в основном содержит именно ту нефть, которая США импортируется. Дело в том, что легкая «сладкая» нефть со сланцевых месторождений не всегда годится для американских НПЗ, заточенных под более тяжелую, с высоким содержанием серы. Запасы на декабрь 2021 года уже являлись самыми малыми с начала века, поскольку США на протяжении многих лет постепенно распродавали «стратегическую» нефть для закрытия части дефицита бюджета. Дональд Трамп предложил заполнить резерв до отказа в 2017 году, когда цены были относительно низкими, но идея была заблокирована конгрессом со ссылкой на недостаток средств.

За последние несколько месяцев запасы США еще немного уменьшились: по предыдущей программе было распродано около 30 млн баррелей из запланированных 50 млн. Таким образом, новый план предполагает реализацию без малого трети от накопленных американским государством стратегических резервов.

Одним миром

Надо сказать, что рост цен произвел впечатление на многих участников мирового рынка, и Международное энергетическое агентство созвало экстренное совещание, на котором также решило объявить о всеобщей распродаже нефти из резервов общим объемом 120 млн баррелей. 60 млн (из объявленных ранее 180 млн) примут на себя США, еще столько же — остальные страны, являющиеся участниками МЭА. Мало какие страны обладают сопоставимыми с США стратегическими запасами (американские резервы составляют около 40% мировых), так что выполнить задачу на 60 млн баррелей им будет непросто. Позиция Китая, который резко наращивал свои запасы последние полтора года, также до конца не понятна, хотя объективно КНР заинтересована в смягчении энергетического кризиса и падении цен на нефть.

Предполагается, что из-за санкций, а по большей части из-за вызванных ими логистических рисков, мировое предложение нефти и нефтепродуктов сократится на 2–3 млн баррелей. Таким образом, даже если планы США и МЭА по продаже резервов реализуются полностью (и это отдельные планы, не совпадающие друг с другом), это позволит закрыть лишь от 40 до 65% потребности в российской нефти на протяжении полугода. Что касается более долгого срока, здесь ситуация еще менее ясная.

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Основные надежды возлагаются на ОПЕК+, которая продолжает наращивать (по крайней мере, на бумаге) объемы добычи. Однако прислушиваться к мнению со стороны экспортеры не захотели и дополнительные ресурсы на рынок не выбросили. В апреле прирост добычи составит всё те же 400 тыс. баррелей в сутки, что и в предыдущие месяцы. На самом деле это число может оказаться еще меньше: в эти сотни тысяч баррелей включается и российская доля, составляющая примерно одну пятую от общего объема. В условиях санкций Россия вряд ли сможет выполнять даже прежние квоты (более того, российская квота недовыполнялась даже до начала спецоперации на Украине).

Но и у других стран есть свои сложности. К примеру, Ирак недовыполнил мартовскую квоту из-за протестов, ремонтных работ, а также апгрейда портовых сооружений, работа над которыми может занять еще один квартал. В любом случае серьезно нарастить добычу Ираку будет нелегко.

Что касается Саудовской Аравии и ОАЭ, стран, располагающих самыми большими возможностями по увеличению добычи, то они не хотят этого делать по целому ряду причин. По большому счету, арабские нефтяные монархии устраивают нынешние цены, которые, с одной стороны, весьма выгодны (и позволяют той же Саудовской Аравии закрывать похудевший за годы дешевой нефти бюджет с профицитом), а с другой, не грозят обвалом в обозримом будущем из-за снижения спроса.

Судьба ядерной сделки с Ираном по-прежнему неясна. В любом случае, даже если санкции будут сняты завтра, существенный прирост добычи возможен будет лишь через некоторое время, как раз не раньше периода, когда выброс на рынок ресурсов из стратегических запасов будет завершен.

Временная мера

Наконец, есть сланцевые производители в США. Несмотря на заметный (примерно 20–25%) рост числа буровых в США в последние два месяца, добыча растет куда более медленными темпами. Это неудивительно: в последние пару лет американские нефтяники перестали стремиться к росту любой ценой. Дело тут и в низкой рентабельности бизнеса в конце 2010-х, которая сильно остудила пыл нефтяников, и в позиции активистов-инвесторов, которые примерно с 2019 года начали отзывать свои вложения из бизнесов по добыче углеводородов.

В этой ситуации активизировались небольшие непубличные фирмы, на которые не давят «зеленые» акционеры. Но и у них свои затруднения: банки не очень горят желанием выдавать займы компаниям, не подходящим под стандарты ESG. Кроме того, всё еще не исчезли проблемы с цепочками поставок: недавно, например, нефтяники США столкнулись с нехваткой стальных труб. В общем, радикальное увеличение добычи в Америке на сей раз вряд ли возможно.

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На данный момент получается, что стратегические резервы США (и, возможно, еще некоторых стран) являются единственным ресурсом, противостоящим общему падению предложения на мировом рынке из-за ограничений, введенных против России. При этом даже в краткосрочной перспективе попытка опустить цены интервенцией не очень получилась: непосредственно после объявления Байдена нефть подешевела, упав ниже $100 за баррель, а затем снова выросла в цене.

В более долгосрочном плане перспективы решения тем более сомнительны. В отсутствии реальных факторов, играющих на снижение цен, продажа нефти из резервов может оказаться совершенно бесполезной. Такая стратегия может иметь смысл лишь при условии, что ее авторы уверены в том, что перебои на мировом рынке (точнее, ограничения против России) сугубо временны. Как временная мера распечатывание резервов всё же лучше, чем совсем ничего.

Впрочем, существует и вариант, что нынешние цены на нефть долго всё-таки не продержатся. Но это возможно лишь в случае, если нынешние глобальные проблемы, начиная от последствий антироссийских санкций и до разрыва цепочек снабжения, выльются в масштабный экономический кризис и рецессию по всему миру, в результате которых цены на энергоносители упадут сами по себе.