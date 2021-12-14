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Стакановское движение: Минэнерго хочет снять запрет на продажу пива на АЗС

Позволит ли мера увеличить маржинальность автозаправочного бизнеса
Фото: Depositphotos/cherevkostock2020.gmail.com
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Стакановское движение: Минэнерго хочет снять запрет на продажу пива на АЗС
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2021-12-13 17:01:23
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Минэнерго предлагает вынести на обсуждение идею снятия запрета на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправках. Это следует из проекта доклада ведомства в правительство, с которым ознакомились «Известия». Мера наряду с другими позволит поддержать маржинальность АЗС в условиях риска резкого подорожания бензина сразу на два рубля в начале 2022 года, указано в документе. По оценкам представителей отрасли, реализация идеи может принести заправкам дополнительно 30–40 копеек с каждого литра топлива. Впрочем, уровень алкоголизации россиян снижается, а с учетом развития торговли стимулов покупать пиво по пути довольно мало, указали эксперты.

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Градус от подорожания

Есть риск, что в начале 2022-го розничные цены на автомобильный бензин вырастут на 2 рубля за литр, то есть прибавят 4% к нынешнему уровню. Об этом сказано в проекте доклада Минэнерго «О ситуации на рынке нефтепродуктов» председателю правительства Михаилуа Мишустину (документ есть у «Известий»). Чиновники напомнили, что в рамках политики налогового маневра с начала 2022 года вывозная таможенная пошлина на нефть уменьшится на одну шестую часть. Соответственно, снизятся рассчитываемые от этого показателя экспортные пошлины на все нефтепродукты. При этом на 4% будут проиндексированы ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо, а также увеличатся индикативные уровни оптовых цен в формуле «демпфера». Это снизит компенсационные выплаты по механизму нефтеперерабатывающим заводам, указано в проекте доклада.

Стаканные перспективы
заправка бензин авто
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Чиновники перечислили несколько способов поддержать заправочный бизнес и сдержать рост цен на топливо. В частности, в проекте доклада Минпромоторгу предложено вновь вернуться «к рассмотрению законодательной инициативы по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции». Продажи спиртного могут улучшить маржинальность АЗС, следует из документа.

В Минпромторге не предоставили официальный комментарий по этом вопросу. Источник «Известий» в ведомстве сказал, что министерство вернется к этой теме, если будет соответствующее поручение.

В Минэнерго заявили, министерство в целом ведет «системную работу по поддержке экономики заправки топливом».

«Известия» направили запросы в «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Газпром нефть».

Не первый раз

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Запрет на торговлю спиртным на АЗС введен в 2012 году. Идею отменить его обсуждали уже несколько раз. В 2016 году с инициативой вернуть торговлю алкоголем на АЗС выступал Российский союз предпринимателей и промышленников при поддержке Российского топливного союза. Тогда предложение поддержали в Минэкономразвития. В 2017 году такой законопроект в Госдуму внес сенатор Геннадий Орденов. Он предлагал снять запрет на торговлю напитками крепостью ниже 16,5%.

В 2020-м Минпромторг направлял в ФАС доклад о мероприятиях по содействию отраслям торговли и общепита, пострадавшим от пандемии коронавируса, включавший предложения по смягчению условий продажи алкоголя. Чиновники указывали, что может быть целесообразно разрешить продавать пиво на АЗС.

Главным противником возвращения спиртного на заправки всегда выступал Минздрав. Там оперативно не ответили на запрос «Известий».

Идея торговли пивом на АЗС уже достаточно давно потеряла актуальность, полагает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

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банки пиво напитки
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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— К счастью, уровень алкоголизации страны ощутимо снижается. В крупных городах у покупателей нет проблем с приобретением спиртного, появление сетей алкомаркетов и магазинов разливного пива максимально приблизило торговлю к порогу каждого дома. Стимулов покупать пиво на АЗС по дороге достаточно мало. И к тому же непонятно, почему именно в слабоалкогольной продукции видят какую-то панацею для АЗС — товар не дефицитный и не такой высокомаржинальный, — сказал эксперт.

Он добавил, что и вдали от крупных городов реализация инициативы вряд ли будет удачной.

Превращение отдельно стоящих АЗС в «центры местного досуга» с активной пивной торговлей вряд ли обрадует добропорядочных граждан и местные власти. При этом будет трудно наладить контроль за тем, чтобы торговля из дневной не превращалась в круглосуточную, а вдобавок к легальному пиву из-под прилавка не начал бы продаваться и более крепкий алкоголь, — отметил Валерий Андрианов.

Эксперт напомнил: по данным Росстандарта, 8,8% продаваемого через заправки топлива (в том числе 15% дизеля) составляет контрафакт.

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— Если даже по основному профилю своей деятельности АЗС не всегда могут соблюсти закон, то можно ли их подпускать к рынку алкоголя? Контрафактный бензин способен убить двигатель машины, а поддельный алкоголь уносит человеческие жизни, — подчеркнул Валерий Андрианов.

Плюс 40 копеек

Возможно, торговля спиртным и не решит все проблемы АЗС, особенно независимых, но сделает их маржинальность чуть выше, сказал «Известиям» глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Снятие запрета — это дополнительно 30–40 копеек на литр бензина, — поделился своей оценкой специалист.

С ним согласен вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

В условиях, когда большую часть года АЗС продают топливо в убыток, это будет подспорьем для бизнеса, — указал он.

Стаканные перспективы
продажа азс
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В последнее время доходность розничной продажи топлива действительно существенно снизилась, подтвердила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

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— Опт растет, а стоимость топлива на заправках, ввиду преимуществ АЗС – вертикально интегрированных компаний, изменяется непропорционально. Маржинальность, по разным оценкам, снизилась до 50%. Снятие запрета, безусловно, увеличит прибыльность, особенно независимых АЗС, ведь продажа сопутствующих товаров в свое время приносила около половины всего дохода от деятельности, — сказала эксперт.

Впрочем, проблемы АЗС нужно решать вкупе с пересмотром демпферного механизма, добавил Евгений Аркуша. Важно принять меры как можно скорее, так как уже в декабре начнутся закупки топлива на январь уже с учетом индексации акцизов в январе 2022 года, подчеркнул специалист.

Как сообщали «Известия», Минэнерго уже выступало с предложением скорректировать параметры демпферного механизма. В частности, сохранить темп индексации индикативных уровней оптовых цен для расчета демпфера в 2022 году на уровне 3% и увеличить для НПЗ компенсацию части разницы между ценой экспортного паритета и индикативным уровнем оптовой цены на автомобильный бензин с 68% до 90%. Об этом также сказано в проекте доклада Минэнерго в правительство. По оценкам специалистов министерства, совокупный экономический эффект для всех нефтяных компаний, владеющих НПЗ, будет положительным, а выпадающие доходы бюджета при цене нефти на уровне $80 могут составить 123 млрд рублей в год.

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