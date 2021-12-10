Сбор из избы: для сдерживания цен на бензин условия демпфера могут пересмотреть

Индексация акцизов на топливо в 2022 году может привести к росту цен на бензин на 4%. Для предотвращения такого сценария Минэнерго предлагает скорректировать параметры демпферного механизма . В частности, сохранить темп индексации индикативных уровней оптовых цен для расчета демпфера в 2022 году на уровне 3% и увеличить для НПЗ компенсацию части разницы между ценой экспортного паритета и индикативным уровнем оптовой цены на автомобильный бензин с 68% до 90% . Эксперты полагают, что реализация этих изменений увеличит выплаты в адрес нефтяных компаний, однако у последних не появится дополнительных обязательств перед российскими потребителями и независимыми сетями АЗС.

Ждем системных решений

Правительство обсуждает предложения ФАС по корректировке демпферного механизма для сглаживания колебаний цен на топливо, но решения пока нет, сообщил журналистам замруководителя службы Виталий Королев в кулуарах Международного энергетического форума. Он напомнил, что антимонопольный орган недавно представил инициативы, направленные на стабилизацию цен на топливо. В частности, они касались возможности сохранения параметров топливного демпфера на уровне 2021 года без индексации на 2022-й .

«В настоящее время эти вопросы обсуждаются, доложены Александру Валентиновичу Новаку на прошлой неделе в очередной раз. Мы ждем системных решений, которые позволят нам уже на основании решения правительства это всё в жизнь проводить. Какое именно решение будет принято, мы чуть позже узнаем», — сказал Королев.

Справка «Известий» Демпферный механизм работает на разнице между экспортной ценой топлива и индикативной внутренней ценой, размер которой закреплен в законодательстве и ежегодно индексируется. Если эта разница положительная и экспортные поставки выгоднее продаж на внутренний рынок, бюджет компенсирует нефтекомпаниям примерно половину разницы, чтобы они сдерживали оптовые цены внутри страны. Если, напротив, разница становится отрицательной, уже нефтекомпании платят в бюджет.

Информацию о том, что параметры демпфера будут пересмотрены, «Известиям» подтвердили в Минэнерго. Также об этом рассказали два источника на рынке, знакомые с ситуацией .

Сбор из избы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам одного из них, изначально ФАС направила свои предложения в Минэнерго, после чего, скорректировав их, и «достаточно существенно», энергетическое ведомство отправило в правительство доклад на имя главы кабинета министров Михаила Мишустина .

«Планировалось, что речь пойдет об изменении индикативной цены и в декабре будет принято решение, но, судя по всему, уже вряд ли успеют», — отметил другой собеседник.

В пресс-службе ФАС лишь заявили, что «головными исполнителями по этому вопросу являются Минэнерго и Минфин, ФАС России — соисполнитель. В настоящее время ведомства ведут анализ необходимости корректировки демпфера на 2022 год».

Чего допустить нельзя

Как рассказали «Известиям» в Минэнерго, предпринятые топливным штабом меры, направленные на повышение поставок на организованные биржевые торги, стабилизацию биржевых цен, а также повышение равномерности поставок на нефтебазы и сети АЗС ряда регионов, повлияли на стоимость топлива на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), занимающих более 2/3 от общих продаж топлива.

« С начала года она менялась близкими к ИПЦ (индексу потребительных цен) темпами , а в большинстве случаев и ниже их. Так, при инфляции с начала года в 7,5% (данные Росстата на ноябрь), по информации Минэнерго, стоимость Аи-92 на заправках ВИНК с начала года изменилась на 6,4%, Аи-95 — на 6,3%, дизельного топлива — на 6,9%. К концу года ожидается сохранение аналогичной динамики цен», — отметили в ведомстве.

В Минэнерго заявили, что ведомством «регулярно проводится постоянный анализ достаточности системных экономических мер , таких как демпфер, сдерживающих негативное влияние внешней ценовой конъюнктуры».

Сбор из избы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

« Продолжается проработка целесообразности и просчитываются возможные варианты корректировок демпфера как по автомобильному бензину, так и по дизельному топливу с 1 января 2022 года для сохранения близких к инфляции темпов изменения цен», — отметили в пресс-службе министерства. Там добавили, что эта работа проводится с учетом и запланированных изменений акцизов, и индексации базовой цены отсечения в формуле демпфера.

Параметры возможных изменений в Минэнерго не уточнили, однако в распоряжении «Известий» оказался проект доклада ведомства главе кабмина . Как отмечается в документе, «в рамках реализации политики налогового маневра в нефтяной отрасли с начала 2022 года вывозная таможенная пошлина на нефть уменьшится на одну шестую часть и снизятся вывозные таможенные пошлины на все нефтепродукты соответственно, так как они рассчитываются от пошлины на нефть».

Вместе с этим в соответствии с Налоговым кодексом будут проиндексированы на 4% ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо, а также увеличатся индикативные уровни оптовых цен в формуле демпфера на автомобильный бензин и дизельное топливо, что снизит компенсационные выплаты нефтеперерабатывающим заводам, уточняется в докладе.

Вследствие такой комбинации существует «риск одномоментного увеличения розничной цены на автомобильный бензин при переходе в 2022 год, который может составить более 2 рублей за литр (рост на 4% к текущему среднему уровню цен)», пишут авторы доклада и подчеркивают: « чего допустить нельзя ».

Как отмечается в документе, обеспечить нормальную топливную маржу независимой розницы при недопущении роста цен на бензин и дизель выше инфляции можно за счет корректировки параметров демпфера, «а именно, за счет снижения индикативного уровня оптовой цены, а также за счет увеличения уровня компенсации в формуле демпфера ». Дополнительно такие корректировки параметров позволят ограничить сверхдоходы НПЗ в сценарии низких мировых цен на нефть и смогут обеспечить дополнительные доходы бюджета.

Сбор из избы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В частности, для нивелирования риска резкого повышения розничных цен на моторное топливо в 2022 году предлагается рассмотреть следующий вариант: сохранить темп индексации индикативных уровней оптовых цен на автомобильный бензин и дизтопливо для расчета демпфера на уровне 3% от текущих значений. А также увеличить для НПЗ уровень компенсации части разницы между ценой экспортного паритета и индикативным уровнем оптовой цены на автомобильный бензин с 68% до 90% .

По оценкам Минэнерго, совокупный экономический эффект для всех нефтяных компаний, владеющих НПЗ, будет положительным, а выпадающие доходы бюджета при цене нефти на уровне $80 могут составить 123 млрд рублей в год.

Что нефтянику хорошо

По словам генерального директора независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаила Турукалова, реализация этих изменений приведет к тому, что выплаты в адрес нефтяных компаний за поставку бензина на внутренний рынок вырастут, однако у ВИНК не появится дополнительных обязательств перед российскими потребителями и независимыми сетями АЗС .

— Предложение Минэнерго по корректировке бензинового демпфера не исправит баланс интересов на топливном рынке, не сможет сдержать удорожание бензинов в опте и на заправках, но при этом его реализация приведет к еще большим выплатам в адрес ВИНК, — отмечает эксперт.

По его словам, существенно не меняет сложившуюся на рынке ситуацию и позиция ведомства по дизтопливу . Оно поддерживает снижение лимита выплаты демпферов по отклонению цены дизеля на рынке РФ от его условной цены с 20% до 15%.

«Вариант более существенного снижения допустимого уровня отклонения от индикативных оптовых цен может быть дополнительно рассмотрен в случае корректировок комплекса параметров демпфирующего механизма», — уточняется в докладе.

Сбор из избы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В нем не упоминается инициатива ФАС по распространению лимита выплаты демпферов на сезонные марки дизельного топлива. Даже если лимит выплаты демпферов по отклонению будет рассчитываться по сезонному товару, нефтяным компаниям вряд ли придется значительно снижать биржевые цены на ДТЗ в начале 2022 года.

«Если условная цена дизтоплива в 2022 году составит 52 250 рублей за тонну, то 15-процентный лимит выплаты демпферов по отклонению оптовой цены от условной составит 60 088 рублей за тонну. А средний биржевой индекс ДТЗ для европейской части России с 1 по 26 ноября составил 60 629 рублей за тонну», — пояснил Михаил Турукалов.

Как показывают приведенные цифры, нефтяным компаниям не потребуется значительно снижать цены на зимнее дизтопливо, чтобы гарантировать получение демпферов , заключил собеседник.

Руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов и вовсе полагает, что демпферный механизм стоит отметить. «Надо ввести адресную субсидию гражданам и либерализовать цены», — заключил собеседник.

В Минфине и нефтяных компаниях («Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз») не предоставили комментариев о своей позиции в части изменения параметров демпферного механизма.