Горючие новости: жителям Дальнего Востока и Сибири не хватает топлива

Жители Дальнего Востока и Сибири столкнулись с нехваткой топлива , рассказали «Известиям» представители бизнеса. Это связано с тем, что независимые АЗС (60% рынка) банкротятся из-за диспаритета цен или не имеют средств покупать топливо с запасом , из-за чего сокращают ассортимент. В итоге граждане вынуждены заправляться только у крупных компаний, а в некоторых субъектах у них всего 5–10 АЗС и на них выстраиваются очереди , рассказывают представители отрасли. ФАС призвала нефтяников не допустить дальнейшего роста цен на топливо всех видов и «настоятельно рекомендовала» увеличить объемы производства нефтепродуктов, говорится в протоколе заседания биржевого комитета службы от 27 октября (есть у «Известий»). Особое внимание она призвала обратить на обеспечение топливом ДФО. В Минэнерго «Известиям» сообщили, что в рамках суточного мониторинга запасов топлива обеспеченность бензином и дизелем превышает 10 суток .

Очередные трудности

Россияне на Дальнем Востоке и в Сибири столкнулись с дефицитом и недоступностью топлива из-за тяжелого экономического положения независимых АЗС, рассказал «Известиям» руководитель группы компаний «Омни» (объединяет три нефтебазы и 49 АЗС в Иркутской области и Забайкальском крае) Денис Писаревский. Он отметил, что из-за значительного роста цен в опте (например, дизтопливо за три года подорожало почти в два раза) заправки вынуждены работать в убыток .

Как писали «Известия», с 2019 года власти пытаются сдерживать подорожание бензина в рознице выше темпов инфляции посредством воздействия регуляторов, в первую очередь ФАС, на нефтяные компании . Их розничные сети работают в минус, однако убытки нефтяники могут компенсировать доходами от оптовых продаж нефтепродуктов, а также за счет механизма демпфера, предусматривающего выплаты из федерального бюджета, отметил Денис Писаревский. Так, например, при растущих биржевых ценах Независимая нефтегазовая компания (ННК) за счет собственных финансовых средств сдерживает повышение розничных цен, отметили там «Известиям».

Горючие новости Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В ряде регионов независимые АЗС из-за диспаритета оптовых и розничных цен сталкиваются с ситуацией, когда они вынуждены ставить цены на 5–7 рублей выше, чем у ВИНКов (вертикально интегрированных нефтяных компаний). В итоге потребитель уходит за ценой в крупные сети, а независимый сектор теряет клиентов, — сказал глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

Яркий пример диспаритета — ситуация с зимним дизелем: сейчас его оптовая цена составляет примерно 65 рублей за литр для независимых АЗС во Владивостоке, при этом розничная цена у ВИНКов составляет около 56 рублей, сказал глава Приморского топливного союза (входит в РТС) Владимир Чирсков.

Такая ситуация приводит к банкротству независимых АЗС, притом во многих регионах они составляют подавляющее большинство (в некоторых субъектах соотношение таково: 5–10 заправок ВИНКов против сотен независимых), добавил Денис Писаревский. Помимо прочего, те независимые сети, которые еще работают, не имеют возможности покупать товар с запасом из-за тяжелого финансового положения и отказа банков кредитовать такие АЗС .

— Если раньше запасы были на нефтебазах на 60 суток, то теперь с учетом роста оптовых цен, отгрузок с НПЗ товара, приобретенного по предоплате через 30–40 дней, времени в пути по железной дороге 10–20 дней, заправки практически работают с колес, — подчеркнул специалист.

В итоге в регионах, где заправки массово закрываются или сокращают свой ассортимент, топливо для граждан становится более труднодоступным , добавил он. В отдельных восточных субъектах, где диспаритет цен особенно ощутим, образуются большие очереди на АЗС ВИНКов , добавил Евгений Аркуша. В распоряжении «Известий» оказались фото из Владивостока, сделанные в выходные дни. На них можно увидеть, что даже не в пиковые периоды загрузки на заправках скапливаются машины.

Горючие новости-1 Пробки на АЗС Владивостока скапливаются даже в непиковые часы Фото: ИЗВЕСТИЯ Горючие новости-2 Водители вынуждены заправляться только на АЗС крупных компаний (на фото — один из участков трассы Владивосток — Уссурийск) Фото: ИЗВЕСТИЯ Горючие новости-4 Владивосток Фото: ИЗВЕСТИЯ Горючие новости-3 Владивосток Фото: ИЗВЕСТИЯ

16 ноября стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь выросла, обновив свой рекорд, и достигла 61 528 рублей за т. Цена бензина снизилась — АИ-92 опустился по итогам торгов на 1,81%, до 50 582 рублей за т, а АИ-95 — на 1,58%, до 52 104 рублей. Однако если сравнивать с теми ценами, что были год назад, то стоимость АИ-92 выросла на 10%, АИ-95 — на 7,5%, отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Особый регион

В Минэнерго с позицией бизнеса не согласились и сказали, что информация о дефицитах топлива в регионах ДФО не поступала в ведомство ни от региональных властей, ни от представителей розничного бизнеса .

— В рамках суточного мониторинга запасов топлива везде обеспеченность автомобильным бензином и дизельным топливом превышает 10 суток , — заявили там «Известиям».

Сообщения о дефиците топлива поступают от членов Независимого топливного союза (НТС), сказал «Известиям» глава организации Павел Баженов.

Горючие новости Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Это вполне ожидаемо, например, ДФО — в принципе дефицитный федеральный округ по производству топлива . ЖД-субсидия по-прежнему буксует в межведомственных согласованиях, а значит, более привлекательным для альтернативных поставщиков ДФО пока не стал, — отметил президент НТС.

Всего в СФО и ДФО в совокупности пять крупных НПЗ — стоит всего одному из них встать на плановый (или тем более на внеплановый) ремонт , автоматически уменьшается предложение нефтепродуктов, их дефицит или резкий рост цен может возникнуть в любом регионе этих округов, отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Еще больше ситуация обострилась в связи с нехваткой зимнего дизеля, вызванной налоговым ужесточением Минфина, сказал Дмитрий Гусев. Как писали «Известия», в этом году ведомство сообщило производителям зимнего дизеля (ДТЗ), получаемого смешением летнего ДТ и авиакеросина, об уплате акциза, который ранее с бизнеса не собирался. «В итоге потерялась экономическая целесообразность производства ДТЗ методом смешения на нефтебазах, а этот способ частично компенсировал недостающее предложение на рынке», — добавил Евгений Аркуша.

Горючие новости Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

ФАС призвала нефтяников не допустить дальнейшего роста цен на топливо всех видов и «настоятельно рекомендовала» увеличить объемы производства нефтепродуктов , говорится в протоколе заседания биржевого комитета антимонопольной службы от 27 октября. Также она призвала обратить внимание на обеспечение топливом ДФО.

— Рекомендации, как обычно, останутся рекомендациями. Несмотря на проблемы восстановления экономики после 2020 года, никто не спешит ослаблять регуляторные требования в нашей отрасли. Отсюда — рост цен и шок со стороны предложения, — высказал свое мнение «Известиям» президент НТС Павел Баженов.

Увеличение производства нефтепродуктов должно помочь снизить стоимость топлива на бирже , считает аналитик «Финама» Сергей Кауфман. Дополнительными возможными мерами решения проблем могли бы стать увеличение нормативов продажи топлива на бирже, корректировка демпферного механизма или временное снижение налоговой нагрузки на сектор , добавил он. Если говорить про ДФО, то уже достаточно долгое время ведется обсуждение вопроса о субсидировании поставок топлива в данный регион, заключил аналитик. В Минэнерго отметили, что соответствующий механизм должен заработать в 2022 году .

«Известия» направили запросы в ФАС и нефтяные компании.