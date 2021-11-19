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Налетели на тарифы: АЗС грозят повысить цены из-за «Яндекса»

Что в отрасли назвали причиной подорожания топлива и какие меры в этой ситуации может принять ФАС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Налетели на тарифы: АЗС грозят повысить цены из-за «Яндекса»
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2021-11-18 17:17:37
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Цены на топливо на АЗС, подключенных к сервису «Яндекс.Заправки», могут вырасти, сообщили «Известиям» в Российском и Независимом топливных союзах, а также в региональном отделении «Опоры России». Информацию подтвердили владельцы сетевых компаний. В начале ноября «Яндекс» разослал владельцам заправок письма о том, что тарифы на использование приложения повышаются на треть с 1 декабря (документ есть у «Известий»). Сейчас к сервису подключено 8 тыс. АЗС из примерно 24 тыс. в стране, через него заправляются около 4,5 млн раз в месяц, сказали в «Яндексе». Повышение цен там объяснили необходимостью улучшения работы серверной части и обеспечения скорости функционирования приложения. В ФАС сказали, что готовы принять меры в случае выявления нарушений законодательства.

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«Яндекс» разослал письма владельцам АЗС о повышении цен на использование сервиса «Яндекс.Заправки» (позволяет водителям оплачивать топливо не выходя из машины), сообщил «Известиям» глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. По его словам, пока такие уведомления получили не все компании, а в основном небольшие заправочные сети.

В письме за подписью руководителя «Яндекс.Заправок» Романа Прудникова от 1 ноября в одну из сетевых компаний (есть у «Известий») сказано, что плата за использование сервиса поднимется на 1,2% с 1 декабря 2021 года. Сейчас стоимость услуг платформы составляет 1,99% плюс НДС от сумм платежей через приложение или же 2,39% в зависимости от контракта. Новые тарифы составят 2,99% плюс НДС или 3,59%, указано в документе.

По мнению Евгения Аркуши, обозначенное повышение комиссии на дополнительные 1,2% на сегодня неподъемно для независимых АЗС. Он подчеркнул, что в 2021 году заправочный бизнес столкнулся с такими сложностями, как значимый рост оптовых цен и нехватка предложения зимнего дизеля, а в нынешних условиях оптово-розничного диспаритета и без того вынужден работать в минус.

В итоге продолжить работать с приложением могут крупные компании, которые способны компенсировать убыточность своих заправочных сетей другими доходами, а независимым АЗС придется либо повышать цены, либо отказываться от работы с «Яндексом», — заключил Евгений Аркуша.

Запарочный бизнес
АЗС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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С таким прогнозом согласились и другие представители отрасли. В региональном отделении «Опоры России» отметили, что из-за роста издержек бизнес будет вынужден закладывать дополнительные траты в цену отпускаемого клиентам топлива. В итоге стоимость бензина и дизеля может вырасти на долю увеличения тарифа — то есть на 1,2% уже в декабре.

Представитель сети АЗС в Воронеже сказал «Известиям», что с новым тарифом требуемая «Яндексом» плата будет сопоставима с другими более значительными статьями расходов — например, с платами за перевалку топлива с ж/д на авто и хранением на нефтебазе. Однако отказаться от приложения сложно — в этом случае АЗС может потерять клиентов, считает он.

— Учитывая, что многие АЗС сегодня вынуждены работать в минус, указанное увеличение оплаты в непростом положении бизнеса действительно может стать неподъемной нагрузкой, — согласен президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Подорожание услуг «Яндекс.Заправок» вынудит собственников АЗС отказаться от сервиса либо компенсировать дополнительные издержки увеличением цен, считает он.

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Павел Баженов также отметил, что потенциальное вынужденное отключение заправок от сервиса не только негативно скажется на потоке клиентов АЗС, но также может лишить посетителей возможности дистанционной и бесконтактной оплаты топлива, а покупки через мобильные устройства стали важным инструментом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

— В связи с указанными факторами увеличение цен «Яндекс.Заправок» выглядит крайне несвоевременным. Думаю, ФАС стоит проверить обоснованность действий «Яндекса», — заключил Павел Баженов.

Исходя из средних цен на бензин и дизельное топливо, средняя комиссия сервиса составляет примерно 1,2 рубля с литра топлива по действующим тарифам, а около 1,8 рубля будет по планируемым с 1 декабря расценкам, сказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Сегодня АЗС в среднем отдает около 18 тыс. рублей на оплату комиссий приложению, с новыми тарифами сумма вырастет до 28 тыс., отметил эксперт. В целом по стране прибыль «Яндекса» за счет заправок может составлять более 1,5 млрд рублей в год по нынешним тарифам, а по новым, не учитывая потенциального роста количества покупок, вероятно, превысит 2,3 млрд, сказал Дмитрий Гусев.

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Сервис в цифрах

В ФАС «Известиям» сказали, что в ведомство не поступало обращений по поводу повышения цен на использование сервиса. Но служба готова принять меры реагирования в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, добавили там. Для этого компаниям, заявляющим об ущемлении своих интересов, необходимо предоставить в ФАС подтверждающие документы.

В «Яндексе» подтвердили обсуждение условий с сетями АЗС. По данным компании, в III квартале 2021 года пользователи «Яндекс.Заправок» залили больше 330 млн л топлива, то есть вдвое больше, чем год назад. А в сравнении с началом 2019 года, когда сервис только начал работать, рост достигает 1600%, при этом размер тарифа с тех пор не менялся, добавили в компании.

Там рассказали, что сегодня к сервису подключено 8 тыс. станций по всей России (из примерно 24 тыс. заправок в стране), в месяц через него заправляются около 4,5 млн раз. Чтобы обеспечить скорость работы на больших объемах трансакций, требуется постоянное обслуживание и улучшение серверной части во множестве дата-центров, отметили в компании.

Запарочный бизнес
АЗС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мы видим, что автоматизация оплаты на АЗС увеличивает пропускную способность станций и становится инструментом привлечения новых клиентов, — заключили в «Яндексе».

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По данным компании, не у всех игроков рынка есть возможность внедрять собственные IT-системы по бесконтактной оплате, когда клиент может не выходить из машины, но сервис востребован в пики пандемии.

Сейчас пользоваться «Яндекс.Заправками» могут порядка 1,5–2 млн человек, поэтому АЗС, которые будут вынуждены отказаться от услуг этого сервиса, могут потерять конкурентное преимущество, сказал «Известиям» эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. Подключение к программе действительно критично для привлечения клиентов, для которых наличие этой услуги принципиально, согласен аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Альтернатив для АЗС немного, но они есть, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. У крупных нефтяных компаний есть возможность самим разрабатывать мобильные приложения, добавила эксперт.

На рынке активно развиваются другие мобильные приложения, в том числе от крупных банков, позволяющие гражданам оплачивать покупки, поэтому в перспективе переход к другим сервисам может стать решением сложившейся непростой для заправок ситуации, заключил Андрей Лобода.

«Известия» направили запросы в Минэнерго и нефтяные компании.

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