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Наливай, отъезжай: насколько доступен бензин в странах Европы

Россия оказалась на втором месте по дешевизне автомобильного топлива
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/A. PÃ�Rez Meca
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Наливай, отъезжай: насколько доступен бензин в странах Европы
2021-07-28 12:04:46">
2021-07-28 12:04:46
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Средний гражданин Люксембурга может купить на среднюю зарплату 2,6 тыс. литров бензина, это больше остальных европейцев. Таковы результаты рейтинга доступности бензина в Европе, который опубликовали эксперты «РИА Рейтинг». Россия — в середине, на 16-м месте из 32 стран — участниц рейтинга; на среднюю зарплату у нас можно купить чуть больше 1000 л топлива. При этом цена на бензин в России оказалась одной из самых низких, дешевле — только в Казахстане. Подробности и выводы — в материале «Известий».

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Почему Люксембург возглавил рейтинг

Люксембург — лидер по доступности бензина. Причина — в относительно недорогом бензине при высоких доходах населения по европейским меркам. Также в топ-5 вошли Норвегия, Австрия, Великобритания и Ирландия. Замыкают рейтинг доступности страны Восточной Европы.

При этом реальные цены на бензин в европейских странах отличаются в разы. Так, самый дешевый бензин 95-го в пересчете на рубли — 34,3 рубля за литр — в Казахстане. Россия занимает второе место — 49,1 рубля. В Белоруссии — 58 рублей. Самый дорогой бензин — в Нидерландах (162,3 рубля), Дании (150 рублей) и Португалии (147,8 рубля). Приведенные цены отражают ситуацию на середину 2021 года.

Всего за полгода 2021 года литр 95-го подорожал больше всего в Словении (на 20,8%), Польше (20,2%) и на Кипре (18,6%). Самый меньший скачок в ценах зафиксирован в России (4%), Норвегии (10,9%) и Белоруссии (11,1%).

Наливай, отъезжай
заправка
Фото: РИА Новости/Антон Мотолько
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Тройка лидеров по самому недорогому дизельному топливу та же, что для Аи-95: Казахстан (33,6 рубля за литр), Россия (50 рублей), Белоруссия (58 рублей). Самый дорогой «дизель» продают в Швеции (145,3 российского рубля за литр), Великобритании (139 рублей) и Бельгии (134,5 рубля). С начала года цены на ДТ больше всего подскочили в Польше, Словакии, Словении и Латвии, больше чем на 17%.

Рейтинг про зарплаты

Данный рейтинг скорее оценивает средний уровень доходов населения, чем цену на бензин, уверен исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По дешевизне бензина Россия заняла второе место в рейтинге, дешевле бензин только в Казахстане. Но если сравнивать, сколько литров бензина может купить гражданин на среднюю по стране зарплату, Россия тут не лидирует и занимает только 16-е место. Бороться за уменьшение стоимости бензина, чтобы сравняться с лидером рейтинга Люксембургом, — это неверный путь. По территории и размеру населения наши страны несравнимы.

Эксперт критически подходит к тому, чтобы проводить жесткую корреляцию между доходами граждан и ценами на бензин:

Наливай, отъезжай
бензин
Фото: ТАСС/Zuma
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— Бензин — это не главная статья расходов населения, но его стоимость ложится на потребителя через повышение цен на остальные товары и услуги. Оптовые цены на бензин и дизель сейчас находятся на максимумах и на СПбМТСБ.

По мнению Тузова, высокая разница между ценами на бензин в России и ЕС — это благоприятный фактор для российской экономики, поскольку экспорт нефтепродуктов за рубеж выгоден.

В России всё стабильно

Основную часть стоимости российского бензина составляют налоги и акцизы, напоминает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман и указывает, что налоговая нагрузка на нефтяной сектор является основой наполнения бюджета России.

Аналитик прогнозирует укрепление позиций России в этом рейтинге: это произойдет, если мировые цены на нефть вырастут еще выше. Стабильность цен на бензин на российском рынке эксперт объясняет эффектом демпферного механизма.

Наливай, отъезжай
нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Благодаря демпферу российские розничные цены на бензин практически не растут даже в случае повышения цен на нефть, в то время как в Европе цена на бензин напрямую зависит от нефтяных котировок. Но работает и обратная логика — в случае падения цен на нефть в РФ цены на бензин, скорее всего, не упадут в отличие от Европы, — рассуждает Кауфман. — Сейчас в России розничные цены на бензин растут на уровне общей инфляции, и, вероятно, такая динамика продолжится. Рост выше уровня инфляции пресекается правительством, которое может запретить экспорт бензина, еще раз скорректировать демпфер и увеличить нормативы по продаже топлива на бирже. Но снижения или остановки роста цен тоже ждать не стоит из-за убыточности многих независимых НПЗ в текущей ситуации.

Система работает

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Этот рейтинг — своеобразная лакмусовая бумажка того, как развивается бензиновый рынок в Европе и каким потрясениям он подвержен, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

России удалось избежать резкого роста цен на бензин, который немедленно бы сказался на товарных ценах и, соответственно, на инфляции. Следовательно, несмотря на обширную критику, в том числе среди нефтяников, демпферный механизм работает. Так, если компании выгоднее продавать бензин за рубеж, государство компенсирует часть недополученной прибыли; если же выгоднее реализовывать нефтепродукты на внутреннем рынке, то компания доплачивает государству. Это помогло сохранить баланс.

Цены в ЕС растут очень неравномерно, но интенсивно, отмечает эксперт.

Наливай, отъезжай
заправка
Фото: Global Look Press/Gelhot/Fotostand
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Везде, кроме России, прирост двузначный, и только в РФ за полгода розничные цены на бензин поднялись всего на 4%, это ниже прогрессирующей инфляции, — продолжает аналитик. — Оптовую биржу лихорадит в месяц по 10–11%, но рядовой потребитель этого не замечает. Удержание цен на более-менее стабильном уровне по такой ситуации, безусловно, заслуга. В противном случае неконтролируемый рост стоимости бензина и дизеля и другие ценовые последствия накалили бы социальную обстановку.

Что касается привязки к средней зарплате, то этот ход не совсем релевантный, полагает эксперт.

Это даже более условно, чем тот же «индекс бургера»: пища нужна всем, но в то же время есть люди, которые вообще не пользуются автомобилем, предпочитая метро или, например, электрокар. Страны Европы сильно отличаются как по уровню зарплат, так и по уровню цен. В целом перерасчет зарплаты в бензиновые литры скорее любопытный момент, отражающий социально-экономическое положение страны, чем реальную доступность топлива, — заключает Екатерина Косарева.

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