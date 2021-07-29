Наливай, отъезжай: насколько доступен бензин в странах Европы

Средний гражданин Люксембурга может купить на среднюю зарплату 2,6 тыс. литров бензина, это больше остальных европейцев. Таковы результаты рейтинга доступности бензина в Европе, который опубликовали эксперты «РИА Рейтинг». Россия — в середине, на 16-м месте из 32 стран — участниц рейтинга; на среднюю зарплату у нас можно купить чуть больше 1000 л топлива. При этом цена на бензин в России оказалась одной из самых низких, дешевле — только в Казахстане. Подробности и выводы — в материале «Известий».

Почему Люксембург возглавил рейтинг

Люксембург — лидер по доступности бензина. Причина — в относительно недорогом бензине при высоких доходах населения по европейским меркам. Также в топ-5 вошли Норвегия, Австрия, Великобритания и Ирландия. Замыкают рейтинг доступности страны Восточной Европы.

При этом реальные цены на бензин в европейских странах отличаются в разы. Так, самый дешевый бензин 95-го в пересчете на рубли — 34,3 рубля за литр — в Казахстане. Россия занимает второе место — 49,1 рубля. В Белоруссии — 58 рублей. Самый дорогой бензин — в Нидерландах (162,3 рубля), Дании (150 рублей) и Португалии (147,8 рубля). Приведенные цены отражают ситуацию на середину 2021 года.

Всего за полгода 2021 года литр 95-го подорожал больше всего в Словении (на 20,8%), Польше (20,2%) и на Кипре (18,6%). Самый меньший скачок в ценах зафиксирован в России (4%), Норвегии (10,9%) и Белоруссии (11,1%).

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Тройка лидеров по самому недорогому дизельному топливу та же, что для Аи-95: Казахстан (33,6 рубля за литр), Россия (50 рублей), Белоруссия (58 рублей). Самый дорогой «дизель» продают в Швеции (145,3 российского рубля за литр), Великобритании (139 рублей) и Бельгии (134,5 рубля). С начала года цены на ДТ больше всего подскочили в Польше, Словакии, Словении и Латвии, больше чем на 17%.

Рейтинг про зарплаты

Данный рейтинг скорее оценивает средний уровень доходов населения, чем цену на бензин, уверен исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

— По дешевизне бензина Россия заняла второе место в рейтинге, дешевле бензин только в Казахстане. Но если сравнивать, сколько литров бензина может купить гражданин на среднюю по стране зарплату, Россия тут не лидирует и занимает только 16-е место. Бороться за уменьшение стоимости бензина, чтобы сравняться с лидером рейтинга Люксембургом, — это неверный путь. По территории и размеру населения наши страны несравнимы.

Эксперт критически подходит к тому, чтобы проводить жесткую корреляцию между доходами граждан и ценами на бензин:

— Бензин — это не главная статья расходов населения, но его стоимость ложится на потребителя через повышение цен на остальные товары и услуги. Оптовые цены на бензин и дизель сейчас находятся на максимумах и на СПбМТСБ.

По мнению Тузова, высокая разница между ценами на бензин в России и ЕС — это благоприятный фактор для российской экономики, поскольку экспорт нефтепродуктов за рубеж выгоден.

В России всё стабильно

Основную часть стоимости российского бензина составляют налоги и акцизы, напоминает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман и указывает, что налоговая нагрузка на нефтяной сектор является основой наполнения бюджета России.

Аналитик прогнозирует укрепление позиций России в этом рейтинге: это произойдет, если мировые цены на нефть вырастут еще выше. Стабильность цен на бензин на российском рынке эксперт объясняет эффектом демпферного механизма.

— Благодаря демпферу российские розничные цены на бензин практически не растут даже в случае повышения цен на нефть, в то время как в Европе цена на бензин напрямую зависит от нефтяных котировок. Но работает и обратная логика — в случае падения цен на нефть в РФ цены на бензин, скорее всего, не упадут в отличие от Европы, — рассуждает Кауфман. — Сейчас в России розничные цены на бензин растут на уровне общей инфляции, и, вероятно, такая динамика продолжится. Рост выше уровня инфляции пресекается правительством, которое может запретить экспорт бензина, еще раз скорректировать демпфер и увеличить нормативы по продаже топлива на бирже. Но снижения или остановки роста цен тоже ждать не стоит из-за убыточности многих независимых НПЗ в текущей ситуации.

Система работает

Этот рейтинг — своеобразная лакмусовая бумажка того, как развивается бензиновый рынок в Европе и каким потрясениям он подвержен, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— России удалось избежать резкого роста цен на бензин, который немедленно бы сказался на товарных ценах и, соответственно, на инфляции. Следовательно, несмотря на обширную критику, в том числе среди нефтяников, демпферный механизм работает. Так, если компании выгоднее продавать бензин за рубеж, государство компенсирует часть недополученной прибыли; если же выгоднее реализовывать нефтепродукты на внутреннем рынке, то компания доплачивает государству. Это помогло сохранить баланс.

Цены в ЕС растут очень неравномерно, но интенсивно, отмечает эксперт.

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— Везде, кроме России, прирост двузначный, и только в РФ за полгода розничные цены на бензин поднялись всего на 4%, это ниже прогрессирующей инфляции, — продолжает аналитик. — Оптовую биржу лихорадит в месяц по 10–11%, но рядовой потребитель этого не замечает. Удержание цен на более-менее стабильном уровне по такой ситуации, безусловно, заслуга. В противном случае неконтролируемый рост стоимости бензина и дизеля и другие ценовые последствия накалили бы социальную обстановку.

Что касается привязки к средней зарплате, то этот ход не совсем релевантный, полагает эксперт.