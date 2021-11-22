Осилит едущий: с экотранспорта предложили брать плату за проезд по всем дорогам
Власти обсуждают введение сбора за проезд по дорогам страны для экологичных авто. Сейчас владельцы такого транспорта не платят за пользование дорожной инфраструктурой, но наравне с другими оказывают на нее негативное воздействие. Поэтому Минтранс предложил для них такую меру. Также ведомство выступает за введение акциза на экологичное топливо — газомоторное, электроэнергию, водород — и распространение на региональные дороги принципа «пользователь платит» в отношении грузовых автомобилей. Эти инициативы подготовлены для правительства как новые источники для пополнения дорожных фондов. С письмом ведомства в кабмин ознакомились «Известия». В правительстве сказали, что в настоящее время ведется экспертная проработка вопроса. В Минэке не поддержали предложения Минтранса, указав, что их реализация приведет к уменьшению спроса на электротранспортные средства в РФ. Пока он требует стимулирующих мер, но при масштабном переходе на такой вид транспорта предложения Минтранса оправданы, считают эксперты.
В поисках источников
В рамках формирования механизмов наполнения дорожных фондов с учетом перехода на экологическое топливо Минтранс предложил ввести покилометровую оплату проезда по автодорогам всех категорий для транспортных средств (ТС), работающих на альтернативных видах топлива. Также ведомство предложило включить экологичное топливо — газомоторное, электроэнергию, водород — в состав налогооблагаемой подакцизной продукции и распространить на региональные дороги принцип «пользователь платит» в отношении грузовых автомобилей. Эти инициативы содержатся в письме за подписью первого замминистра транспорта Андрея Костюка, направленном в правительство 18 октября (копия есть у «Известий»).
Сегодня, следует из письма министерства, одним из основных источников наполнения дорожных фондов являются доходы бюджетов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей. При этом транспортные средства на альтернативных видах топлива, которые получают всё большее распространение, в соответствии с Налоговым кодексом не относятся к подакцизной продукции и в формировании источников дорожных фондов не участвуют, указали в Минтрансе. Тем не менее такой транспорт наравне с традиционным оказывает «негативное воздействие на дорожные конструкции, поддержание в нормативном состоянии которых требует затрат из дорожных фондов».
Именно поэтому, ссылаясь в том числе и на международный опыт, Минтранс предложил рассмотреть перечисленные в письме инициативы по наполнению дорожных фондов.
Судя по документу, в ведомстве также считают необходимым с 2025 года установить объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в размере 1,3 трлн рублей в ценах 2024 года, подлежащий индексации на прогнозируемый уровень инфляции в соответствующем финансовом году.
В пресс-службе кабмина «Известиям» подтвердили получение письма и отметили, что в настоящее время ведется экспертная проработка вопроса. Там также напомнили, что президент Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета 19 октября поручил представить предложения по модернизации механизмов формирования дорожных фондов с учетом внедрения альтернативных видов топлива и необходимости обеспечения непрерывного финансирования предусмотренных транспортной стратегией РФ до 2030 года с прогнозом до 2035-го мероприятий по расширению, содержанию и ремонту автодорожной сети со сроком исполнения 30 марта 2022 года.
Чтобы сформировать консолидированную позицию, Минтранс попросил Минфин и Минэк представить свои замечания и предложения по обозначенным ведомством возможным механизмам формирования дорожных фондов, следует из письма и.о. директора департамента финансов министерства Дмитрия Лаптева (есть у «Известий»).
В Минтрансе и Минфине на запросы «Известий» не ответили. В Минэке же предложения Министерства транспорта по включению альтернативных видов топлива в состав налогооблагаемой продукции и переходу к системе покилометровой оплаты проезда не поддержали, указав, что они приведут к уменьшению спроса на электротранспортные средства. Это следует из письма замминистра экономического развития Ильи Торосова Минтрансу (есть у «Известий»). На дополнительные вопросы редакции в ведомстве не ответили.
Что с нагрузкой
Как следует из письма Минэка, в августе правительством была утверждена концепция по развитию производства и использованию электротранспорта в РФ на период до 2030 года. Одно из ключевых ее направлений — стимулирование спроса на отечественные электротранспортные средства ввиду его недостаточного уровня на российском рынке.
Согласно концепции, основные направления для стимулирования спроса — предоставление льготных условий пользования электротранспортной инфраструктурой, бесплатный проезд по платным участкам федеральных автодорог, отмена транспортного налога, бесплатная парковка и корректировка коэффициента расчета суммы утилизационного сбора с 2022 года. Нулевой налог на электромобили уже действует в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калужской, Липецкой, Курской, Тюменской, Амурской и Волгоградской (с одним двигателем мощностью не более 150 л.с.), а также в Кемеровской и Иркутской областях, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Забайкалье и Башкирии (в первые три года с момента покупки авто).
К 2024 году должно быть выпущено более 25 тыс. отечественных электромобилей различного класса. А в 2030 году их доля в общем объеме автопроизводства должна составить не менее 10%, а общее количество — 1,2 млн штук, сказал Илья Торосов на брифинге с журналистами 17 ноября. По словам замминистра, на развитие в РФ «вытягивающих» технологий в сфере производства электромобилей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) предусмотрено 38 млрд рублей.
Предложенные Минтрансом меры наполнения дорожных фондов приведут к повышению стоимости владения безуглеродными автомобилями и затормозят их внедрение, считает источник «Известий» в автомобильной отрасли.
— Машины на экологически чистом газовом топливе дороже традиционных видов техники, но они дают огромный социальный эффект для городов, снижая выбросы в десятки раз, поэтому их эксплуатацию нужно поддерживать различными стимулами, — добавил он.
По словам собеседника редакции, вопрос наполнения дорожных фондов важен с точки зрения строительства и ремонта дорог, но его можно решать за счет других источников, а не создания дополнительной нагрузки для владельцев экологически чистой техники.
Сегмент альтернативных видов топлива в РФ находится на раннем этапе развития и комплексно поддерживается государством, указали в Национальной газомоторной ассоциации. Там добавили, что для формирования устойчивого спроса на альтернативные виды топлива требуется фиксация комплекса мер поддержки на длительный срок — это даст потенциальным потребителям определенность и все необходимые вводные для принятия соответствующих инвестиционных решений.
Госполитика должна предполагать льготы для альтернативных видов топлива по всем налогам и сборам — на владение автомобилем (транспортный налог), акцизы, сборы за пользование дорогами (платные трассы и система «Платон»), а введение дополнительных сборов исключительно для ТС на альтернативных видах топлива носит ярко выраженный дискриминационный характер и идет вразрез с политикой властей в области декарбонизации и устойчивого развития, отметили в ассоциации.
Что со спросом
Для выполнения целей, заявленных проектом транспортной стратегии до 2035 года, — в частности, формирования и реализации проектов опорной дорожной сети, включая приведение в нормативное состояние ее дорог, — возникает необходимость обеспечения не только стабильного уровня наполнения дорожных фондов в реальном выражении, но и потребность в увеличении объемов этих фондов, говорит первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Горовая. По ее словам, выбытие источника доходов дорожных фондов в связи с переходом ТС на альтернативные виды топлива необходимо будет чем-то восполнить.
— Зарубежный опыт показывает эффективность внедрения платности автодорог как в части вопросов их разгрузки и переключения с личного транспорта на общественный, так и в части решения вопросов экологии. Очевидно, что в России тоже будут постепенно, со временем прибегать к механизму «пользователь платит», — считает эксперт.
Пока же спрос на экотранспорт требует стимулирующих мер, так как рынок только начал свое развитие. Стоимость таких авто выше традиционных, имеются ограничения в части удобства их использования из-за недостатка инфраструктуры, поэтому пользователи не ощущают реального экономического эффекта, отметила Татьяна Горовая.
По ее словам, как только запустится масштабное производство, себестоимость производства «альтернативных» транспортных средств начнет снижаться, появится соответствующая инфраструктура, и пользователи почувствуют существенную экономию. После этого постепенно можно будет возвращаться к вопросам снятия стимулирующих мер.
— Транспорт на альтернативных видах топлива занимает столько же места на дороге, как и традиционный, и также ее изнашивает, поэтому при масштабном переходе на такой вид автомобилей предложения Минтранса представляются оправданными, — заключила первый вице-президент ЦСР.
К слову, в ведомстве заявили и о сложностях администрирования взимания акцизов с экологичного топлива «из-за значительно более широкой сферы применения альтернативных энергоносителей по сравнению с традиционными видами автомобильного топлива».
Ввести и отменить
Пробег на электромобилях сейчас фантастически дешев по причине того, что акциз владельцы таких автомобилей не платят. Но электромобиль пока неудобен в эксплуатации, в том числе по причине отсутствия зарядных станций. Он приблизительно в два раза дороже аналогичного авто на классических видах топлива, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, если сейчас человек покупает электромобиль и сразу начинает экономить (а выгода может доходить до нескольких сотен тысяч рублей в год), то в случае введения прямых платежей, предложенных Минтрансом, такие машины в России покупать перестанут.
— Если же появится покилометровая оплата проезда для авто на альтернативных видах топлива, получится, что они будут платить за проезд вообще по любой дороге. При этом машины на бензине и дизеле бесплатно по дорогам не ездят: как минимум половина стоимости их заправки уходит в дорожные фонды в качестве акциза, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход от добычи (НДД) и других налогов, — пояснил автоэксперт.
Идея Минтранса в отношении грузовых автомобилей заключается в том, чтобы взимать с них плату за проезд по всем дорогам, кроме муниципальных. Сейчас грузоперевозчики вносят плату за проезд по федеральным дорогам и транспортный налог. С учетом предложения Минтранса для грузовых автомобилей транспортный налог, который уплачивается по региональному признаку в бюджеты субъектов РФ, нужно отменять, полагает Петр Шкуматов.
Стоит отметить, что в своем письме Минтранс указал, что инициатива по переходу к системе покилометровой оплаты проезда для ТС на экологичном топливе по автодорогам всех категорий «требует детальной проработки, в том числе разработки системы дифференциации платежей в зависимости от категорий дорог, вида транспортного средства и иных обстоятельств, а также с учетом высокого социального влияния такой системы оплаты».