Поставочная сцена: почему власти решили не запрещать экспорт бензина

Розничные цены на бензин удастся удержать в рамках инфляции до конца года, считают в отрасли. При этом власти не будут вводить запрет на экспорт нефтепродуктов из России. Такое решение было принято 9 августа на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщили «Известиям» три источника, знакомых с ходом встречи. Компаниям выдали рекомендации увеличить объем предложения на бирже, в том числе за счет резервов, а также обеспечить равномерные и регулярные поставки. Всё это может способствовать снижению цен на бензин. По мнению экспертов, мера, предложенная Минэнерго, изначально не была похожа на реальную.

Откуда ветер дует

Биржевые цены на топливо в России летом этого года несколько раз обновили исторические рекорды.

В рознице, по данным Росстата, средняя цена бензина в июле выросла на 0,7% по сравнению с июнем, с начала года он подорожал на 5,17%. При этом инфляция в стране в июле составила 0,31% в месячном выражении, а с начала года потребительские цены выросли на 4,51%. В годовом выражении розничные цены на бензин в РФ в июле выросли на 5,84%. Инфляция за этот период составила 6,46%.

Сложная ситуация на топливном рынке в России сложилась в связи с повышенным спросом на бензин на фоне роста внутреннего туризма из-за закрытых границ. Вместе с тем ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.

После роста цен на топливо Минэнерго выступило с инициативой запретить экспорт бензина на три месяца. Позднее министерство предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске процедуры эмбарго в ускоренном порядке. Кроме того, для снижения цен обсуждались соглашения с нефтяниками и повышение нормативов продаж топлива через биржу. После заявлений Минэнерго, подкрепляемых сообщениями ФАС России, стоимость бензина на бирже перешла к снижению.

Быстрее, больше, сильнее

В начале августа цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижалась несколько дней подряд.

В пятницу, 6 августа, стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу европейской части России по итогам торгов опустилась на 0,87%, до 56 879 рублей за тонну, отдаляясь от своего рекорда в 57 947 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 0,38%, до 58 849 рублей за тонну. Его рекордная цена 22 июля составила 60 029 рублей за тонну.



Цена дизельного топлива также продолжила снижение — на 0,5%, до 51 318 рублей за тонну. Рекорд цены дизеля был зафиксирован 16 июня — 52 012 рублей.

Накануне описываемых событий компания «Роснефть» скорректировала сроки плановых ремонтов на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и увеличила объем производства топлива, а также долю продаж на бирже, чтобы не допустить дефицита на рынке, сообщили журналистам в компании.

По словам источника «Известий», «Роснефть» отправила часть своих заводов на ремонт еще весной.

— Наверное, это проблема подрядчиков, заводы компании намерены были войти в строй в июне, — сказал источник «Известий», знакомый с ситуацией.

Тем не менее, как заявил в свое время представитель компании, «даже в условиях отрицательной рентабельности розничного сегмента «Роснефть» увеличивает объем производства топлива, максимально задействуя все производственные мощности с целью снижения угрозы дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен».

По его словам, в период пикового спроса компания скорректировала план-график ремонта крупнейших НПЗ, а также максимизировала продажи топлива на бирже.

По словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, лепту в увеличение объемов поставок топлива на биржу внес также «Сургутнефтегаз». А в «Лукойле» заявили, что планируют в августе нарастить объем предложения бензина и дизтоплива на бирже для стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщили журналистам в компании.

Нормативы по продаже на бирже составляют 11% объема произведенного бензина и 7,5% дизтоплива.

В «Лукойле» также подчеркнули, что перерабатывающих мощностей компании достаточно для обеспечения повышенного спроса на нефтепродукты в России и стабильных поставок.

Обошлось рекомендациями

По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, «мера (запрет на экспорт. — «Известия») изначально не была похожа на реальную. Скорее это был сигнал в сторону ВИНК о том, что пора бы что-то сделать с высокими оптовыми ценами. Но вместо значимого повышения нормативов обошлись, как обычно, рекомендациями».

— На самом деле мера изначально выглядела сырой и непроработанной. Во-первых, какие товары запрещать? Если запретить только товарный бензин, проще начать экспортировать сырье, а это привело бы к снижению уровня производства и падению биржевой реализации — ведь нормативы привязаны к производству. Если запретить более широкий перечень, то это ставит под угрозу многие НПЗ, которые экспортируют нетоварные нефтепродукты, — поделился мнением Павел Баженов. — Даже если производство не снизится, то как будет распространяться на внутреннем рынке продукт? Через мелкий опт? Тогда это никак не повлияло бы на ситуацию. Только один вариант помог бы — перенаправление объема через биржу. Но для чего тогда запрещать экспорт? Почему бы просто не увеличить нормативы?

Исторически в среднем через биржу проходило 18% от произведенного объема топлива, максимально — 25%. Действующий норматив по бензинам — 11%.

— Учитывая, что задача регулятора — сделать так, чтобы крупные игроки вели бы себя на рынке конкурентно, реализация в 25% по нормативу совсем не выглядит драконовской мерой. И именно это пора бы давно уже сделать, — считает Павел Баженов.

В разговоре с корреспондентом «Известий» глава Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил, что «к концу года розничная цена вряд ли будет идти вразрез с инфляцией». Однако у него вызывает опасение состояние независимых сетей, которые зависят от колебания оптовых и биржевых цен.

— Или отпускайте розницу, отменяйте дискриминационный демпфер и вводите адресное субсидирование потребителя. Да и вообще, разве справедливо, что экспортные 10% от объема производства определяют цену 90% бензинов, идущих на внутренний рынок? Пора уже пересмотреть действующие правила игры и создать полноценный рынок, — заключил Павел Баженов.

«Известия» направили запросы в аппарат вице-премьера Александра Новака и в Минэнерго.