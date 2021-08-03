Безвывозная ситуация: экспорт бензина из РФ могут запретить в ближайшие дни

Правительство может заявить о запрете экспорта бензина уже в ближайшие дни . Так утверждают в Российском топливном союзе, информацию подтвердил источник «Известий» в правительстве. Чтобы сократить время на документальное оформление процедуры, власти решили не проводить оценку регулирующего воздействия этой меры, утверждают собеседники издания в отрасли. На прошлой неделе глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что ведомство обратилось в правительство с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина. В министерстве считают, что ограничение окажет стабилизирующий эффект на топливные цены. В отрасли говорят, что запрет на экспорт может не оказать сильно заметного влияния на ситуацию. По словам экспертов, российские производители и так поставляют более 90% нефтепродуктов на внутренний рынок, поэтому сдержать оптовые цены могли бы увеличение продаж на бирже и налоговые льготы.

Запретные поставки

Правительство может одобрить предложение Минэнерго о временном запрете экспорта бензина уже в ближайшие дни , сообщил «Известиям» президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. О том, что ведомство направило в кабмин такую инициативу, на прошлой неделе сообщал министр энергетики Николай Шульгинов. Он уточнял, что запрет может быть введен как минимум на три месяца. В ведомстве говорили, что решение о реализации меры может быть принято оперативно, так как необходимая нормативная база для введения временного запрета уже готова.

Безвывозная ситуация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Предложение Минэнерго могут одобрить, не дожидаясь оценки регулирующего воздействия (ОРВ; такое заключение готовит Минэкономразвития), что значительно ускорит принятие данной меры, объяснил Евгений Аркуша. В методических рекомендациях Минэкономразвития по проведению ОРВ сказано, что оценке подлежат нормативно-правовые акты, изменяющие действующие обязанности субъектов предпринимательской деятельности. Такая процедура может занимать больше месяца. Минэнерго попросило правительство утвердить предложенную меру без ожидания ОРВ, подтвердил источник в правительстве. «Известия» направили запросы в кабмин и в МЭР, там на момент публикации не ответили.

По словам источника издания, после одобрения правительства существует стандартный процедурный срок, чтобы все экспортеры подготовились и смогли закрыть контракты — это может быть около недели.

Евгений Аркуша подчеркнул, что ситуация на топливном рынке страны требует оперативных действий: бензин дорожает в опте, а затем и в рознице. Темп роста потребительских цен в ряде регионов уже выше темпов инфляции, добавил он. Нарушение баланса спроса и предложения на рынке происходит на фоне недостатка предложения, сказал Евгений Аркуша. Ситуация находится на особом контроле правительства, от Минэнерго ждут действий, в том числе оперативного запрета экспорта, заключил глава РТС.

Стабилизирующий эффект

Временное ограничение поставок нефтепродуктов за рубеж окажет стабилизирующий эффект на цены, считают в Минэнерго. В июле бензины по итогам торгов не раз обновляли исторические максимумы. Например, биржевая цена АИ-95 в европейской части России превысила отметку 60 тыс. рублей за 1 т . С тоимость АИ-92 вновь обновила исторический максимум 3 августа , следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Показатель превысил 57,6 тыс. рублей за 1 т.

В Минэнерго «Известиям» напомнили, что в июне 2021 года растущая динамика спроса на топливном рынке находилась под влиянием постепенного ослабления антикоронавирусных ограничений, а также сезонных факторов роста потребления топлива летом.

Безвывозная ситуация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В среднем в июне 2021 года ежесуточные отгрузки находились на суммарном уровне 102,7 тыс. — 56,5 тыс. т по АИ-92 и 46,2 тыс. т по бензину АИ-95. При этом во второй половине июля производство топлива, несмотря на продолжающийся период ремонтов ряда НПЗ, продолжило рост и ежесуточно составляло уже 105,9 тыс. т — за неделю с 19 по 25 июля ежесуточно на рынок поставлялось 60,1 тыс. т бензина АИ-92 и 45,8 тыс. т бензина АИ-95, — сказали в Минэнерго.

Там добавили, что продажи топлива на внутренний рынок по-прежнему выше, чем в аналогичные периоды прошлого года. Биржевые поставки сохраняются на уровне 30,5 тыс. т бензинов, отметили в ведомстве.

В министерстве считают, что продажи на внутренний рынок выгодны, и их высокий уровень сохраняется благодаря работе скорректированного демпфирующего механизма , который призван удерживать изменение розничных цен на топливо на уровне инфляции.

После завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу месяца дальнейший рост объемов производства бензина также поспособствует стабилизации биржевых цен , добавили в Минэнерго.

Воздействие под вопросом

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что запрет на экспорт не окажет значительного воздействия на рынок.

— У нас за рубеж выводится лишь 10% производимых бензинов . Более того, если запрет экспорта будет введен, он не коснется стран Евразийского союза, на долю которых приходятся основные поставки бензинов из РФ. Нынешние проблемы связаны с новым образовавшимся в ходе пандемии пиком спроса, который обеспечивается отпускниками, предпочитающими ввиду закрытых границ автотуризм. Поэтому это популистская мера, — уверен аналитик.

С ним согласен президент Национального топливного союза (НТС) Павел Баженов.

— Дело не только в том, как распределяется продукт между внутренним и внешним рынком, но и в том, как он распределяется внутри России. Ключевое звено ценообразования — биржа . От нее ценообразуется мелкий опт. Но через биржу проходит мало объема, предложение сейчас сравнительно небольшое, — пояснил он.

Безвывозная ситуация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Сейчас нормативы реализации топлива на бирже составляют 11% производства для бензина и 7,5% для дизеля . Ранее Минэнерго допустило подписание соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующих объемы и уровни цен в оптовом звене, а также увеличивающих биржевые нормативы до 15%.

Более эффективным для решения топливной проблемы было бы формирование госрезерва в периоды пониженного спроса либо стимулирование увеличения нефтеперерабатывающих мощностей , считает начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров. Дополнительный эффект сглаживания изменения цен можно обеспечить через промежуточное решение — путем увеличения биржевых продаж в специальные сессии, когда покупателями могут быть только небольшие игроки, не аффилированные с вертикально интегрированными нефтяными компаниями, добавил аналитик.

Как и в прошлом году, на июнь-июль 2021-го пришелся пиковый спрос на бензины , отметил Александр Фролов. Поэтому, если сейчас ввести запрет на экспорт нефтепродуктов, скорее всего, в августе действительно произойдет снижение оптовых цен на топливо, но только вот с ограничением это связано не будет , заключил эксперт.

Как писали «Известия», российские нефтяные компании уже сократили поставки бензина за рубеж. С 1 января по 15 июня 2021 года они произвели 17,7 млн т АИ-95, за рубеж поставили 10%. В начале лета доля экспортируемого бензина сократилась еще примерно до 5%, отметил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.