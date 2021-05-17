Удар влет: подорожание топлива обойдется перевозчикам в 70 млрд рублей

Дополнительные расходы авиакомпаний из-за роста цен на авиакеросин в этом году могут составить около 70 млрд рублей, оценили в S7 Group. По данным Росавиации, с начала года стоимость топлива в крупнейших аэропортах страны выросла примерно на 20%. Для стабилизации ситуации ФАС предложила перевозчикам при закупке керосина применять биржевые и внебиржевые индикаторы, а также повысить ликвидность биржевых торгов топливом. Об этом говорится в письме Минтранса в адрес Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которую ведомство просит рассмотреть предложения ФАС. Эксперты считают, что предложенное антимонопольной службой формульное ценообразование позволит перевозчикам сгладить ценовые риски при приобретении авиакеросина.

Последствия роста

Из-за роста цен на авиатопливо авиакомпании понесут дополнительные расходы в 70 млрд рублей в год при сохранении котировок на уровне марта, сообщил замглавы S7 Group (в нее входит авиакомпания S7 Airlines) Дмитрий Куделькин, выступая на заседании комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре РСПП в конце апреля. Но они могут оказаться больше, потому что авиакеросин продолжает дорожать. Например, в мае в аэропортах Краснодарского края цены выросли более чем на 10% с марта и на 20–22% c начала года, следует из прайс-листа «Базового авиатопливного оператора», с которым ознакомились «Известия».

Удар влет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По данным Росавиации, в других крупных российских аэропортах в апреле стоимость авиатоплива также выросла примерно на 20% к январю: в Домодедово (+18%), Шереметьево (+22–26%), Пулково (+20%). В Астрахани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нальчике, Архангельске, Перми, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске, Тюмени, Сургуте — на 19–21%.

Рост стоимости авиатоплива в мае замедлился, но не остановился, сообщил «Известиям» представитель авиакомпании Smartavia.

— Авиакеросин продолжает расти в цене с начала мая, мы видим это практически во всех аэропортах присутствия, — отметил он.

Источник «Известий» в крупной авиакомпании сообщил, что в апреле средневзвешенная цена керосина в аэропортах ее маршрутной сети выросла почти на 10%. По его словам, в некоторых аэропортах цены подросли еще и в майские праздники. Самый дорогой керосин среди аэропортов в европейской части России, не считая северных, в Сочи и Симферополе. С 11 мая цена за тонну топлива там составила более 47 тыс. рублей без учета НДС и более 51 тыс. рублей соответственно. В эти города повышенный спрос на перелеты, и там всего по одному поставщику, объяснил собеседник.

Топливо сейчас является самой быстрорастущей статьей расходов авиакомпаний, указал представитель подконтрольной «Ростеху» авиакомпании Red Wings.

Удар влет Фото: ТАСС/Артем Коротаев

— Авиакеросин дорожал в апреле и мае, и мы опасаемся, что продолжит дорожать летом, — заявил он.

На начало мая цены на керосин ниже тех, что фиксировались в тот же период допандемийного 2019 года, сообщил «Известиям» представитель Минэнерго. По его словам, средневзвешенная цена при заправке «в крыло» на начало мая 2019 года составляла 53,5 тыс. рублей за т, в то время как в этом году на начало мая фактическая цена заправки не превышает 50 тыс. рублей.

— Биржевые цены демонстрируют похожую динамику, но при этом находятся ниже цен заправки: 42,3 тыс. рублей за т в мае 2021 года против 43 тыс. рублей за т топлива на начало мая 2019 года, — указали в Минэнерго.

Обуздать цены

Для стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов ФАС предложила авиакомпаниям при закупке топлива применять биржевые и внебиржевые индикаторы, а также повысить ликвидность биржевых торгов авиакеросином. Об этом говорится в письме Минтранса в адрес Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которую ведомство просит рассмотреть предложения ФАС (есть у «Известий»).

С 17 мая Санкт-Петербургская международная топливно-сырьевая биржа начнет рассчитывать и публиковать новые индексы цен на авиатопливо для реактивных двигателей, поставляемого в крыло воздушного судна, говорится на ее сайте. Сейчас публикуются только индексы авиакеросина в резервуарах топливозаправочных комплексов (ТЗК) аэропортов. Новые индексы будут отражать конечную цену топлива для реактивных двигателей с учетом стоимости доставки и заправки на борту воздушного судна.

Представитель Минтранса сообщил «Известиям», что письмо было направлено ведомством в АЭВТ для оценки авиаперевозчиками предложений ФАС. Позиция АЭВТ до настоящего времени не представлена, уточнил он. В АЭВТ уточнили «Известиям», что готовят позицию, воздержавшись от дальнейших комментариев.

ФАС предлагает авиакомпаниям активнее использовать биржевые механизмы и рекомендует закупать авиатопливо на биржевых торгах, сказал «Известиям» представитель ведомства, добавив, что это обеспечит прямую цепочку производитель–потребитель.

Удар влет Фото: ТАСС/Артем Коротаев

— Суть предложений ФАС сводится к насыщению внутреннего рынка авиакеросином и понижению начальных максимальных цен при проведении закупочных процедур. Если авиакомпании начнут выходить на биржевые торги и использовать биржевые индикаторы при формировании начальных максимальных цен, ценообразование станет прозрачнее. Это один из способов сдерживания цен, — пояснил он.

Также необходимо оптимизировать количество и стоимость логистических услуг по доставке авиационного керосина, указывают в ФАС. По словам представителя службы, необходимы механизмы для защиты рынка от ненужных перекупщиков, не выполняющих конкретных функций, но завышающих цены.

В Минэнерго считают, что потенциал для снижения транспортной составляющей в цене авиакеросина есть. Она составляет в среднем 5–10% в нормальном случае, отметил представитель министерства, уточнив, что для отдаленных регионов она выше.

Дополнить меры

Сегодня крупные авиакомпании закупают топливо по долгосрочным договорам напрямую у производителей и оплачивают его в течение всего действия контракта по действующим на данный момент ценам с авансированием в несколько дней, сказал представитель Red Wings. По его словам, закупки керосина на бирже — не выход.

— Во-первых, биржа продает товары с поставкой в определенной точке, то есть авиакомпаниям пришлось бы создавать логистический бизнес для доставки керосина в аэропорты. Во-вторых, керосин мы и сейчас покупаем оптом у крупнейших российских производителей с поставкой в десятки аэропортов — не факт, что биржевая цена была бы ниже, — пояснил он.

Smartavia не закупает керосин на бирже из-за отсутствия емкостей для его хранения, сообщил представитель авиакомпании, уточнив, что топливо закупается только у топливозаправочных комплексов (ТЗК) в аэропортах.

Удар влет Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Для преодоления кризиса в отрасли воздушных перевозок важно наличие действенного механизма сдерживания роста цен авиационного керосина, сказал «Известиям» представитель S7 Group.

— Таковым должен был стать демпферный механизм, однако из-за завышенного уровня демпфера он не эффективен и ни разу не применялся на практике, — указали в S7.

В компании предложили дополнить перечень мер по стабилизации ситуации на рынке авиакеросина мерой, направленной на снижение базового уровня демпфера с 48,3 до 40 тыс. рублей за т авиационного керосина, установленного на 2019 год, с последующей его индексацией в 2020–2024 годах на официальный уровень инфляции Росстата.

Поддержка авиакомпаний через демпферный механизм без его корректировки начнется только при росте цены авиатоплива более чем на 50%, сообщил на заседании РСПП Дмитрий Куделькин. В Минтрансе ранее говорили «Известиям», что такая мера не рассматривается.

Сгладить риски

Переход на биржевые и внебиржевые индикаторы может сделать глобальные цены на авиакеросин более прозрачными, амплитуда их скачков выровняется, но полностью не уйдет, так как рынок волатилен, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Предложение ФАС применять биржевые и внебиржевые индикаторы — это инициатива по использованию авиакомпаниями формульного ценообразования, которое направлено на сглаживание ценовых рисков при приобретении авиакеросина и снижение дополнительных топливных затрат, указал зампредседателя набсовета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Удар влет Фото: ТАСС/Артем Коротаев

По словам эксперта, формирование цены контракта не по котировкам дня закупки, а по средневзвешенной цене позволит компаниям снизить риски приобретения топлива по ценовым экстремумам, которые возникают из-за различных рыночных ситуаций. Например, внезапный ремонт нефтеперерабатывающего завода может поднять котировки резко вверх, и если приобретать топливо в этот день, можно значительно переплатить, объяснил эксперт. Формульное ценообразование с привязкой к месячному расчету снизит экстремум до 1/20 от месячного значения, добавил он.

Таким образом, использование биржевых индексов позволит авиакомпаниям закупать топливо по среднемесячной цене, которая даст возможность избежать рисков покупки по максимально возможной стоимости за месяц, заключил Дмитрий Гусев.

«Известия» направили запросы в правительство, Минфин, группу «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Utair, «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Аэрофьюэлз».