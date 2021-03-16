Взлет без посадки: авиакомпании столкнулись с подорожанием топлива

В России выросла стоимость авиакеросина. Это следует из прейскурантов двух авиатопливных операторов (есть в распоряжении «Известий»), направленных перевозчикам. Скачок цен подтвердили представители «Уральских авиалиний» и Smartavia. Стоимость керосина выросла в марте в большинстве российских аэропортов в среднем на 6–9%. В этом году это первый наиболее ощутимый для авиакомпаний скачок цен на топливо, сказал источник «Известий» в одном из перевозчиков. Подорожание керосина может отразиться на стоимости билетов, предупредили эксперты. Кроме того, рынок ожидает еще одного традиционного повышения цен на авиатопливо перед летним сезоном.

Топливный взлет

В марте перевозчики столкнулись с подорожанием авиационного керосина. Это следует из прейскурантов двух топливозаправочных операторов — «Лукойл-Аэро» и «Базового авиатопливного оператора» («дочка» «Роснефти»), с которыми ознакомились «Известия».

«Лукойл-Аэро» в период с 5 по 16 марта повысила стоимость авиатоплива в 20 российских аэропортах . Например, в Тюмени, Самаре и Екатеринбурге она выросла на 7%. С января у «Лукойла» подорожал авиакеросин также в Сыктывкаре на 9%, в Архангельске — на 8%, а в Нижнем Новгороде, Перми, Ростове и Нижневартовске — на 6%, следует из прейскуранта компании в сравнении с данными Росавиации, с которым ознакомились «Известия». «Базовый авиатопливный оператор» с 11 марта повысил стоимость авиакеросина в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика более чем на 9% относительно января, следует из документов компании.

Взлет без посадки Заправка топливом самолета Boeing 737 MAX 8 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Представители Smartavia и «Уральских авиалиний» подтвердили «Известиям» подорожание стоимости авиакеросина в марте. По словам последнего, скачок цен произошел в большинстве аэропортов в среднем на 6–7% . Перевозчик также ожидает традиционного повышения стоимости авиатоплива перед летним сезоном. Ранее источник «Известий» на рынке авиаперевозок объяснял, что поставщики топлива каждый год повышают цены на авиакеросин с началом высокого летнего сезона, как правило, в мае.

Ситуация на топливном рынке остается нестабильной, что может негативно отразиться на цене авиатоплива в мае-июне, сказал представитель Smartavia. По его словам, другой важный фактор, имеющий значение, — тенденция роста мировой цены на нефть. По данным аналитического агентства Platts, по состоянию на 5 марта месячное увеличение стоимости авиатоплива в Европе и СНГ составило 12%, а годовое — 33%.

На разных эшелонах

Авиакеросин дорожает тогда, когда растет объем перевозок, сказал источник «Известий» в крупной российской авиакомпании. По его словам, увеличение цен происходит в этом году уже не первый раз, но мартовский скачок стал наиболее заметным для перевозчиков. Для авиакомпаний подорожание больше чем на 2–3% уже ощутимо, добавил собеседник издания.

Представитель Red Wings сообщил «Известиям», что подорожание авиакеросина прежде всего негативно отражается на и без того плохой экономике авиакомпаний. По его словам, вероятно также и подорожание авиабилетов . Но возможности перевозчиков перекладывать рост стоимости керосина на пассажиров ограничены, так как спрос на перелеты очень эластичен, люди просто не могут позволить себе платить больше, объяснил он.

Взлет без посадки Самолеты в аэропорту Шереметьево Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас себестоимость авиаперевозок возвращается на уровень, который был до пандемии, а цена авиабилетов — нет, сказал источник «Известий» в другой крупной авиакомпании. По его словам, за счет сохраняющейся доступной цены на авиабилеты перевозчикам удается восстанавливать пассажиропоток. Однако разница между расходами и доходами компаний увеличивается, учитывая валютный курс, подорожание авиакеросина, отмену аэропортами антикризисных мер поддержки перевозчиков, аннулирование скидок на аэронавигационные сборы, объяснил он.

«Известия» направили запросы в «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Аэрофьюэлз».

Представитель «Уральских авиалиний» не ответил на вопрос «Известий», как авиакомпания собирается нивелировать рост стоимости авиакеросина. В S7 отказались комментировать ситуацию на рынке авиатоплива. В Smartavia уточнили, что перевозчик использует для этого маркетинговые и другие инструменты.

«Аэрофлот» с 10 марта уже повысил топливный сбор на внутренних рейсах, выполняемых в том числе «Россией» и «Авророй» под кодом SU, на 150 рублей в экономклассе, на 225 рублей в комфорт- и на 300 рублей в бизнес-классе, следует из информационного сообщения для агентов (есть у «Известий»).

Взлет без посадки Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Представители «Уральских авиалиний» и Smartavia полагают, что государство могло бы пересмотреть ставки возмещения акцизов из федерального бюджета, чтобы авиакомпании не перекладывали подорожание топлива на стоимость билетов.

Акциза вопрос

В начале февраля директор департамента инвестиционного анализа S7 Airlines Владимир Ким на совместном заседании комитета Торгово-промышленной палаты РФ по транспорту и Союза транспортников России выступил с презентацией мер господдержки отрасли. В их числе предлагалось понизить планку демпфера (компенсации из федерального бюджета стоимости авиакеросина) с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну с последующей индексацией в 2020–2024 годах.

Представитель Минтранса сообщил «Известиям», что ведомство не рассматривает такую меру.

Сейчас авиакомпании получают вычет из акциза на авиакеросин — 2,8 тыс. рублей за тонну. Согласно бухгалтерской отчетности лоукостера «Победа» за 2020 год, его расходы на топливо составили 9,9 млрд рублей, а возвращаемый акциз — 1,14 млрд рублей.

Взлет без посадки Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

С августа 2019 года размер этого вычета увеличен и поставлен в зависимость от динамики экспортных цен на авиатопливо. Но его увеличение ни одна российская авиакомпания еще ни разу не почувствовала, поскольку граница действия демпферной компоненты была установлена на высоком уровне — 48,3 тыс. рублей за тонну, сказал источник «Известий» в российской авиакомпании. По состоянию на 12 марта биржевая стоимость тонны авиатоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже составляла 42,5 тыс. рублей.

Новые риски

Цена на авиакеросин с прошлого года в связи с падением перевозок изменилась незначительно, сказал зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединяет производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. По его словам, объективных причин для повышения стоимости авиатоплива нет . Он считает, что перевозчики привыкли к тому, что керосин постоянно растет в цене и каждый год перед сезоном для запаса поднимают стоимость билетов. Топливные операторы, в свою очередь, страхуются от повышения цены летом, считает эксперт.

По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, рост издержек на топливо существенно увеличит финансовую нагрузку на компании. На фоне накопленных долгов и убыточности предыдущего периода повышение цен увеличит риски неплатежей — для авиакомпаний критически важно не допускать появления задолженности за керосин, отметил он.

Взлет без посадки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев