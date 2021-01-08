Тариф двухлетний: цены на авиабилеты могут сохраниться в 2021 году

Кризис в авиаотрасли продолжится и в 2021 году — перевозчики готовятся к длительному отсутствию спроса. Для пассажиров это означает низкие цены на билеты на внутренние рейсы большую часть года и высокие тарифы на немногочисленных международных направлениях. Обратная сторона медали — риск банкротств сразу нескольких игроков отрасли. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка и эксперты. Они считают, что первый в современной истории запрет на международное авиасообщение не может обойтись без жертв и кто-то из перевозчиков обязательно покинет рынок.

Кризис с продолжением

Авиакомпании и независимые сервисы по продаже билетов, опрошенные «Известиями», склоняются к тому, что кризис в отрасли воздушных перевозок не завершится и в этом году. События будут развиваться в зависимости от того, будет ли в полном объеме возобновлено международное авиасообщение и восстановится ли в этом случае спрос до масштабов 2019 года.

По итогам 11 месяцев 2020-го пассажиропоток российских компаний, по данным Росавиации, снизился на 46,2% и составил 64,1 млн пассажиров. Падение вызвано как весенними ограничениями на передвижения граждан в связи с пандемией COVID-19, так и снижением реальных доходов граждан из-за просадки экономики. И такого уровня пассажиропотока удалось достигнуть только вследствие жесткого демпинга: в условиях падения спроса авиакомпании были вынуждены бороться за пассажира, снижая маржинальность перевозок, подчеркнули источники «Известий» в отрасли.

Тариф двухлетний Аэропорт Симферополя, март 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В результате 2020 год запомнится как самый убыточный за всю новейшую историю гражданской авиации. Всероссийская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая крупнейших российских перевозчиков, оценила убытки игроков отрасли по итогам трех кварталов 2020-го в 140 млрд рублей. А по итогам года потери могут достигнуть 200 млрд рублей, что существенно превосходит антирекорд 2019-го в 38 млрд рублей (операционные убытки).

Можно было бы предположить, что в 2021 году авиакомпании поднимут цены, чтобы покрыть потери 2020-го. Но в авиации тарифы формируются в большей степени от спроса, чем от себестоимости услуги. А восстановления спроса рынок в 2021 году не ждет.

В 2020-м цены на билеты «UTair — Пассажирские авиалинии» на разных маршрутах снизились в среднем на 10–20% к уровню 2019 года, рассказал «Известиям» президент компании Павел Пермяков. В 2021 году падение среднего тарифа продолжится, предположил он.

Тариф двухлетний Аэропорт Шереметьево, май 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В своем бизнес-плане на 2021 год мы предусмотрели дальнейшее снижение тарифов еще на 5–10% относительно 2020-го . Из-за избытка самолетов на рынке и падения доходов населения кризис в авиаотрасли будет долгим, и UTair к этому подготовился, — сказал Павел Пермяков.

Цены на внутренние перелеты «Уральских авиалиний» снизились в 2020 году на 14%, сказали в авиакомпании. Прогнозировать изменение тарифа на 2021-й там затруднились из-за высокой неопределенности.

Рынок начнет восстанавливаться не раньше весны 2022 года, а 2021-й будет для отрасли очень тяжелым, говорила в начале декабря председатель совета директоров S7 Татьяна Филева в интервью РБК.

Разнонаправленное движение

Снижение цен на полеты по России фиксируют и сервисы по продаже билетов. Средний чек за перелет по стране составил в 2020 году 6,7 тыс. рублей за билет в одну сторону, это на 15% ниже, чем годом ранее , отметила руководитель направления «Авиабилеты» Tutu.ru Ольга Епихина. В 2021 году может произойти частичное восстановление цен на уровне 5–10% к 2020 году, если ситуация с пандемией стабилизируется и люди смогут путешествовать более активно , допустила она. На рынке сохраняется неопределенность, поэтому строить точные прогнозы сложно, добавила эксперт.

Тариф двухлетний Проведение теста на коронавирус для прибывших в страну граждан в аэропорту Внуково Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— На динамику цен будет влиять ситуация с пандемией и действия стран: будут ли открываться границы, насколько восстановится авиасообщение или, напротив, будут новые ограничения, — пояснила Ольга Епихина.

По ее словам, если сразу ряд крупных авиакомпаний обанкротится и предложение перестанет превышать спрос, то билеты начнут дорожать . При этом цены по зарубежным направлениям сохранятся как минимум на уровне 2019 года. Они могут быть и выше, если строгие ограничения на перелеты в другие страны останутся в силе, а авиасообщение будет восстанавливаться точечно, сказала эксперт.

Уровень роста будет зависеть от конкретного направления, спроса и сезонности. К примеру, средний чек на полеты в Турцию в августе–сентябре 2020 года был на 20% выше, чем годом ранее, но в декабре 2020-го он уже на 5% ниже, чем в декабре 2019-го, отметили в Tutu.ru.

При условии сохранения карантинных мер и низкого спроса авиакомпании будут вынуждены снижать цены для стимулирования спроса, считает гендиректор Biletix Игорь Константинов. Но в случае снятия ограничений и нормализации эпидемиологической ситуации стоимость перелетов восстановится до уровня 2019 года, полагает он.

Тариф двухлетний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По данным сервиса, цены на билеты, забронированные в сентябре–декабре на январь–апрель по внутрироссийским направлениям (туда-обратно), снизились на 9%, до 6,1 тыс. рублей. Билеты, забронированные на май–сентябрь 2021 года, подешевели на 3%, до 10,9 тыс. рублей, по сравнению с тем же периодом 2019-го.

В Aviasales фиксируют незначительный рост цен на билеты в экономклассе по популярным направлениям на январь–май 2021 года — на 2% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Из-за предельно низкой глубины бронирования, когда полеты далее чем на два месяца вперед планируют только 7% россиян, прогнозировать динамику цен сложно, отметил руководитель авианаправления OneTwoTrip Леонид Рябоштан. Год назад такой горизонт планирования был у 15% пассажиров, уточнил эксперт.

Тариф двухлетний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Осенью 2020 года 69% билетов на самолеты куплено максимум за неделю до вылета, еще 24% пассажиров планируют путешествие не более чем за 30 дней , — отметил он.

Игра на выбывание

По итогам кризиса часть игроков уйдет с рынка авиаперевозок, полагает гендиректор Infomost Борис Рыбак. Это частично отразится на ценах, которые по мере прекращения работы авиакомпаний будут постепенно возвращаться к уровню 2019 года, спрогнозировал он.

— При текущем уровне тарифов авиакомпаниям сложно рассчитывать на окупаемость. При этом покупательная способность пассажиров продолжает снижаться, — сказал эксперт.

При низких ценах на перевозки на внутреннем рынке одновременно наблюдаются высокие тарифы на международные перелеты, на маршрутах, где авиакомпании могут поднять цены в силу низкой конкуренции и высокого спроса , добавил Борис Рыбак.

Тариф двухлетний Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Для сохранения отрасли авиаперевозок властям придется увеличить размер господдержки, так как самостоятельно покрыть убытки 2020 года перевозчики не смогут, считает эксперт.

В 2020 году власти выделили авиакомпаниям больше 20 млрд рублей в качестве антиковидной поддержки на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов.

В 2021 году в бюджете есть около 18 млрд рублей на поддержку перевозчиков — это деньги заложены в общенациональный план восстановления экономики, сообщал в декабре глава Минфина Антон Силуанов. Средства направят на поддержание летной годности воздушных судов, лизинговые операции и на региональные перевозки, отмечал чиновник. Также Минфин в 2021 году выделит дополнительные субсидии на авиаперевозки из центральной части страны на Дальний Восток, уточнял Антон Силуанов.