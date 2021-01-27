Не Москвой едины: бизнес предложил способ увеличить авиаперевозки в регионах

Авиабизнес попросил Росавиацию разрешить применять код-шеринговые соглашения (совместное обслуживание рейсов) на субсидируемых маршрутах. С такой инициативой к регулятору обратились холдинг «Аэропорты регионов» и шесть авиакомпаний. С письмом ознакомились «Известия». Пассажиры благодаря этому получат широкий выбор вариантов пути к месту назначения, также улучшится транспортная доступность в удаленных регионах, считают авторы инициативы. Авиакомпании повысят заполняемость рейсов на субсидируемых маршрутах, а у аэропортов увеличится трансферный пассажиропоток. Государству такая мера позволит улучшить эффективность расходования бюджетных средств и достичь доли 50% авиаперевозок в обход Москвы.

Можно, но нельзя

В декабре 2020 года главы российских авиакомпаний S7, Red Wings, IrAero, Utair, RusLine, UVT Aero и аэропортового холдинга «Аэропорты регионов» обратились к руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой рассмотреть возможность применения коммерческих соглашений о совместной эксплуатации рейсов (код-шеринг) на субсидируемых маршрутах. Это следует из письма, с которым ознакомились «Известия» . Его подписание «Известиям» подтвердили представители S7, RusLine и «Аэропортов регионов». Документ получили в Росавиации, сказал источник в ведомстве. Представитель агентства воздержался от комментариев.

Не Москвой едины Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Возможность применения код-шеринговых соглашений на субсидируемых маршрутах планируют обсудить на площадке Минтранса с участием Росавиации, сказал «Известиям» источник в крупной авиакомпании. Дата встречи еще не назначена, добавил он. Росавиация поддерживает инициативу, сказал «Известиям» источник, близкий к одному из крупных аэропортов.

Код-шеринг применяют в основном для организации трансферных перевозок. Каждая авиакомпания, заключившая такое соглашение, продает через собственные каналы билеты на рейс, который фактически выполняется одной из них. Российские перевозчики сегодня не подписывают код-шеринговые соглашения на субсидируемых маршрутах из-за рисков применения штрафных санкций, хотя действующие правила распределения субсидий не запрещают перевозчикам заключать такие договоры.

Авторы письма называют механизм субсидирования авиаперевозок по постановлению правительства № 1242 основным и наиболее эффективным драйвером формирования региональной маршрутной сети и развития авиаперевозок в обход Москвы. На 2021 год Росавиация утвердила 266 региональных маршрутов, на субсидирование которых выделено 14,4 млрд рублей, из них 7,7 млрд рублей — из федерального бюджета. Получатели около 70% средств — шесть авиакомпаний, подписавших письмо. По прогнозу Росавиации, рейсами по субсидируемым маршрутам в 2021 году смогут воспользоваться 3,7 млн пассажиров.

Все в плюсе

Участники рынка обратили внимание регулятора на то, что без применения код-шеринга на субсидируемых маршрутах невозможно развитие сети региональных узловых аэропортов и обеспечение транспортной доступности северных, северо-восточных и удаленных территорий. Совместная эксплуатация рейсов должна придать импульс развитию региональных аэропортов по многоуровневой хабовой модели, увеличению их трансферного пассажиропотока, считают авторы инициативы.

Пассажиры же получат широкий выбор вариантов пути к месту назначения, указано в письме. К сети субсидируемых прямых маршрутов добавятся стыковки между рейсами на таких маршрутах, также люди смогут комбинировать рейсы по субсидируемым маршрутам и не субсидируемым.

Не Москвой едины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По мнению авторов письма, авиакомпании повысят заполняемость и экономику субсидируемых рейсов за счет синергии маршрутной сети с другими перевозчиками , увеличат объемы трансферных перевозок и выручку от таких пассажиров. Перевозчики также расширят сеть продаж билетов благодаря каналам авиакомпаний-партнеров по код-шеринговым соглашениям.

Государство за счет этого механизма улучшит эффективность расходования бюджетных средств. Авторы письма утверждают, что субсидируемые рейсы смогут быстрее выходить на самоокупаемость за счет роста объемов трансферных перевозок и улучшения экономики маршрутов. А региональные узловые аэропорты станут альтернативой московскому авиационному узлу (в него входят Шереметьево, Домодедово и Внуково). Это станет дополнительным драйвером исполнения поручения президента Владимира Путина, по которому доля перевозок в обход Москвы к 2024 году должна достичь 50%.

По итогам 2020 года доля межрегиональных регулярных пассажирских рейсов (маршрутов) мимо столицы должна составить 42%, следует из письма Минфина в Минэк с прогнозными значениями показателей национальных и федеральных проектов в 2020 году (документ от 22 декабря есть в распоряжении «Известий»).

Неочевидный мотив

Холдинг «Аэропорты регионов», входящий в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, управляет крупными узловыми региональными аэропортами — в Екатеринбурге, Ростове, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, на Камчатке и в Новом Уренгое. Холдинг взял на себя роль организатора инициативы, отметили представители двух подписавших письмо авиакомпаний. Эта мера принесет больше выгоды операторам аэропортов, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Не Москвой Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Мотивация «Аэропортов регионов» в этом процессе продиктована тем, что холдинг разочаровался в способности Red Wings самостоятельно построить хабовую модель в Кольцово, считает источник «Известий» в одной крупной авиакомпании. По его словам, холдинг заинтересован в развитии хаба в Екатеринбурге за счет синергии двух базовых авиакомпаний — Red Wings и Ural Airlines. Но Red Wings опасается заключать коммерческое соглашение о совместной эксплуатации рейсов с Ural Airlines из-за рисков потерять субсидии, пояснил собеседник «Известий». Среди подписантов письма на имя главы Росавиации нет Ural Airlines — авиакомпания не осуществляет субсидированные рейсы по постановлению № 1242, пояснил источник, близкий к крупному аэропорту.

Осенью прошлого года глава подконтрольной Ростеху авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев анонсировал планы по созданию в Кольцово транзитного хаба — аналога и конкурента Толмачево в Новосибирске, который успешно развивает S7 Airlines. Red Wings с использованием регионального самолета SSJ 100 сможет подвозить из регионов пассажиров для магистральных и международных направлений Ural Airlines и наоборот — российские и международные пассажиры получат дополнительную возможность добраться до регионов не через Москву, а через Екатеринбург, рассказывал осенью представитель «Аэропортов регионов» газете «Ведомости».