Долговое сальто: самолетному бизнесу Utair снизят кредитную нагрузку

Обязательства авиакомпании Utair по кредиту перед Сбербанком в рамках его реструктуризации перейдут вертолетной «дочке». Это шаг в направлении разделения самолетного и вертолетного бизнесов между кредиторами, считают эксперты. Благодаря этому кредитная нагрузка самолетного сегмента Utair снизится почти на 30% — c 60 млрд рублей (без учета процентов) до 42,6 млрд рублей, а у вертолетного, напротив, вырастет на 17,4 млрд рублей. Сбербанку выгодно передать кредит вертолетному перевозчику, говорит источник «Известий», близкий к одной из сторон сделки. Вертолетный сегмент Utair более доходный и обеспечен заказами.

Минус кредит

Совет директоров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (бренд Utair) одобрил передачу до 22 января обязательств по кредиту Сбербанка в 17,4 млрд рублей, полученному в декабре 2015 года, своей вертолетной «дочке» — АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Это следует из протокола заседания совета директоров от 30 декабря, с которым ознакомились «Известия».

Кредит обеспечен поручительством «Сургутнефтегаза», структуры которого, согласно консолидированной отчетности авиакомпании за I полугодие 2020 года, контролируют Utair. В конце декабря кредит реструктурировали: срок погашения обязательств по нему перед Сбербанком перенесли на 10 лет — на декабрь 2032 года. Размер сделки по передаче прав требований на 17,4 млрд рублей (без учета процентов) вертолетной «дочке» составляет 36 млрд рублей, следует из сообщения Utair на ленте раскрытия информации. По словам источника «Известий», знакомого с реструктуризацией кредитов Utair, такие сделки всегда одобряются с запасом по сумме, включающей потенциальные проценты и пени. Обязательства по этому кредиту выросли за два года из-за допущенных компанией дефолтов с 17,4 млрд до 21,4 млрд рублей, пояснил он.

На втором дыхании Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В Utair объясняли просрочку в консолидированной отчетности. Среди перечисленных причин — обеспечение бесперебойной работы в низкий зимний сезон 2018–2019 годов, а также работа в условиях распространения коронавируса, потребовавшая перераспределения средств в пользу поддержания транспортной доступности в регионах, сохранения кадровых и производственных ресурсов.

«Известия» направили запрос в «Сургутнефтегаз».

Дела в синдикатах

Кроме кредита от Сбербанка в 2015 году (тогда Utair оказался на грани банкротства), авиаперевозчик получил два синдицированных кредита от 11 банков — семилетний на 19 млрд рублей (сейчас основной долг по нему составляет 15,3 млрд рублей) и 12-летний на 23,7 млрд рублей. В прошлом году один из участников синдикатов — банк «Россия» скупил у девяти кредиторов права требования к Utair на 27,3 млрд рублей (без процентов) за 25% от номинала (примерно за 6,8 млрд рублей), подсчитали «Известия». Сейчас у банка «Россия» консолидировано 96% синдицированных кредитов, по которым заложены в том числе контрольная доля Utair и 155 вертолетов, остальные 4% — у ВЭБ.РФ.

Свою долю в синдикатах госкорпорация выставила на торги в конце ноября, а аукцион был запланирован на 30 декабря. Но он не состоялся, мероприятие перенесли на 29 января, следует из графика проведения торгов. По словам источника «Известий», знакомого с консолидацией кредитов авиакомпании, перенос аукциона произошел из-за отсутствия заявок. ВЭБ.РФ продает права требования к авиакомпании на 1,39 млрд рублей (без учета процентов) по завышенной цене (за 671,4 млн рублей, т. е. за 48% от номинала), пояснил он.

На втором дыхании Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Все банки, в том числе Сбербанк, условия реструктуризации синдиката согласовали. Остался только ВЭБ. Или ему придется согласиться на условия реструктуризации, или снизить цену прав требований к Utair, или кто-то другой, возможно, согласится купить его долю по завышенной цене, — пояснил источник «Известий».

«Известия» направили запросы основным кредиторам «ЮТэйр». В Сбербанке отказались от комментариев.

Представитель ВЭБа сообщил «Известиям», что по решению коллегиальных органов госкорпорация будет реализовывать права требования к Utair на конкурентных торгах. Других решений пока не принималось, отметил он.

Последствия реструктуризации

При разработке схемы реструктуризации ее участники явно предусмотрели механизмы разграничения ответственности , говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

На втором дыхании Авиаремонтный комплекс компании Utair Engineering Фото: ТАСС/Марина Лысцева

— Данная схема вполне работоспособна только до момента, пока кредиторами с просроченными обязательствами остаются банки — участники схемы. В случае появления независимого кредитора, который решит в суде защищать свои интересы, в том числе путем подачи иска о банкротстве вертолетной компании, ответственность по ее долгам ляжет, скорее всего, на весь холдинг, в том числе и в рамках субсидиарной ответственности, — уточнил эксперт.

Он считает, что такое перераспределение долгов между компаниями может подтверждать наличие договоренностей не только между должником и кредиторами, но и между самими кредиторами.

Возможно, передача прав требований перед Сбербанком вертолетной «дочке» — это шаг в направлении разделения вертолетного и самолетного бизнесов между кредиторами, допустил ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко. С ним солидарен исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Эксперт считает логичным решение поделить активы между кредиторами. По его словам, разделение самолетного и вертолетного бизнесов уже операционно произошло: у вертолетного сегмента есть отдельное юрлицо — АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги».

На втором дыхании Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Облегчат нагрузку

Благодаря передаче обязательств по кредиту перед Сбербанком вертолетной «дочке» кредитная нагрузка самолетного сегмента Utair снизится почти на 30% — c 60 млрд рублей (без учета процентов) до 42,6 млрд рублей. У авиакомпании останется только один крупный кредитор — банк «Россия», который консолидировал около 37,6 млрд рублей долгов авиаперевозчика (без учета процентов).

Права требования к Utair у других кредиторов небольшие. У «Сургутнефтегаза», который выдал авиакомпании 12-летний займ в 2015 году, 3,6 млрд рублей (без процентов), у госкорпорации ВЭБ.РФ, выставившей кредит перевозчика на торги, — 1,39 млрд рублей.

Сбербанку выгодна передача обязательств вертолетной «дочке», говорит источник «Известий», близкий к одной из сторон сделки. По его словам, кредитное качество перевозчика станет лучше.

На втором дыхании Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Вертолетное подразделение компании всегда было более доходным и обеспеченным заказами, причем в значительной степени от нефтегазового сектора, пояснил директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий.

В России основная часть вертолетных работ приходится на регионы Уральского и Сибирского ФО. Там сконцентрировано большое число предприятий топливно-энергетического комплекса, обладающих финансовыми возможностями для привлечения авиации для собственных нужд, сказано в пояснениях к отчетности компании за 2019 год. Так, заказчиками авиационных работ на вертолетах «ЮТэйра» выступают «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Шлюмберже», а также местные администрации ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Кроме того, «ЮТэйр-Вертолетные услуги» обеспечивает транспортную поддержку гуманитарных миссий во всем мире в интересах ООН.