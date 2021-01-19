Ниже класс: в России обсуждают создание новых лоукостеров

В России планируется создать новые авиакомпании-лоукостеры. Они могут базироваться в аэропортах Жуковского, Челябинска и Калининграда. Поручение проработать этот вопрос дал министр транспорта Виталий Савельев, а руководитель Росавиации Александр Нерадько попросил авиакомпании подготовить предложения и наработки. Это следует из документов регулятора, с которыми ознакомились «Известия». Авиаперевозчики выступят с докладами 20 января на совещании в Росавиации, на которое также пригласили Сбербанк. Эксперты говорят, что в России уже многие авиакомпании работают по лоукост-модели. Поэтому нужно заниматься не созданием новых, а формированием благоприятных условий для уже существующих.

На новенького

Бывший первый замминистра транспорта и руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил проработать вопрос по созданию лоукостеров в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом базироваться авиакомпании могут в том числе в Калининграде, Жуковском, Челябинске и других городах. Об этом «Известиям» рассказали источники в крупнейших авиакомпаниях и Росавиации. По словам одного из них, изначально это было поручение министра транспорта Виталия Савельева.

Росавиация попросила ведущие российские авиакомпании подготовить свои предложения и наработки. Перевозчики должны были представить их авиационному регулятору на прошлой неделе, сообщил источник «Известий» в одной из крупных компаний. 20 января перевозчики выступят с докладами на совещании в Росавиации, посвященном организации и развитию низкотарифных перевозок для обеспечения мобильности населения между регионами России.

Ниже класс:1 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

К участию в мероприятии приглашены S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Азимут» и «Ямал» , сказал один из собеседников «Известий». По его словам, авиакомпании группы «Аэрофлот» не приглашены, потому что в ее состав входит низкобюджетный перевозчик «Победа». Представители приглашенных перевозчиков, кроме «Азимута», подтвердили «Известиям» свое участие в мероприятии. Представитель ростовской авиакомпании на момент публикации не ответил.

На совещании планируется обсудить целесообразность создания новых авиакомпаний, специализирующихся на низкотарифных перевозках, или формирования соответствующего сегмента на базе действующих. Также запланировано обсуждение необходимых мероприятий для создания режима благоприятствования для оперирования лоукостеров, следует из повестки мероприятия (есть в распоряжении «Известий»).

Согласно документу, совещание должно пройти под председательством Александра Нерадько. На встречу пригласили представителей Сбербанка. По словам источника «Известий», участие Минтранса в мероприятии не планируется. Представители Росавиации и Минтранса не стали комментировать рабочее совещание. Сбербанк на момент публикации на запрос «Известий» не ответил.

Ниже класс:2 Министр транспорта Виталий Савельев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вопрос создания лоукостеров в России начал прорабатываться после назначения экс-главы «Аэрофлота» Виталия Савельева на должность министра транспорта, считает источник «Известий» в одной из крупнейших авиакомпаний. Ранее на заседании профильного комитета Госдумы 9 ноября Савельев заявлял, что число таких лоукостеров, как «Победа», в России должно быть больше, а потенциальными регионами для новых низкобюджетных компаний он называл среднюю полосу России и Дальний Восток. Позднее в ноябре 2020 года Александр Нерадько, выступая на пленарном заседании конференции «Транспортная неделя – 2020», сообщил о заинтересованности и стремлении многих российских авиакомпаний создавать лоукост-подразделения.

Российский акцент

По оценкам отраслевого информационного портала CAPA — Centre for Aviation, доля низкобюджетных авиакомпаний на мировом рынке в 2019 году составила 32,9%. В России же на долю единственного низкобюджетного перевозчика «Победа» по итогам 2019 года приходилось 8%, а в 2020 году — 13%.

Исторически появление лоукостеров привело к глобальному изменению коммерческих политик авиакомпаний, сказал главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

— Лоукостеры раскатали тот сегмент, который раньше вообще не летал: это пассажиры с невысоким уровнем дохода, с консервативной моделью потребления. Они неожиданно выяснили, что можно дешево полететь на курорты, к друзьям и родственникам либо просто в какую-то поездку. Лоукост-модели позволяют существенно увеличить объем перевозок за счет открытия новых потребительских групп, — пояснил эксперт.

Сегодня многие российские авиакомпании по характеру предлагаемых услуг и ценовой политике уже являются лоукостерами, отметил Федор Борисов. Крупные и средние отечественные воздушные перевозчики, работающие в рамках регулярного расписания, используют так называемую гибридную модель (дешевый базовый тариф и платные допуслуги) и мало чем отличаются от «Победы», добавил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Федор Борисов считает правильным развивать лоукост-модель в России, но создавать для этого авиакомпании не нужно. Напротив, важно формировать базовые условия для того, чтобы существующие перевозчики могли более эффективно управлять своими издержками и самостоятельно переходить к модели лоукоста, отметил эксперт. Ведь это не юридическая форма, это модель бизнеса.

Российский рынок достаточно давно живет в режиме обостренной ценовой конкуренции. В результате многие авиакомпании операционно убыточные и не имеют в себе достаточно ресурсов и возможности для создания полноценных лоукост-подразделений, считает заместитель группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.

— Работа таких авиакомпаний подразумевает существенный объем перевозок, чтобы иметь возможность договариваться с аэропортами о более выгодных тарифах. Поэтому развивать лоукост-перевозки в Сибири и на Дальнем Востоке будет достаточно сложно, — заключил эксперт.

Создавать новый бизнес на дне кризиса, когда самолеты и услуги персонала дешевые, а все конкуренты в долгах — решение рискованное, но потенциально выигрышное, добавил Олег Пантелеев.