Инициативы Великобритании об отправке войск на Украину маскируются под гуманитарные миссии, но их истинная цель — служить интересам Киева. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в королевстве Андрей Келин.

«Периодически используемый здесь в данном контексте термин «миротворцы» не просто лукавый, а в корне неверный. Все прекрасно понимают, что идея присутствия контингентов европейских стран на Украине не имеет даже намека на беспристрастность. Они действовали бы исключительно в интересах Киева. Желая затруднить выход на мирные развязки, англичане пытаются внедрить заведомо провокационные элементы — на сей раз в виде некоего совместного с Парижем плана с фокусом на обеспечение военного присутствия западников на Украине», — отметил российский дипломат.

Журнал The National Interest (NI) 4 марта сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен отправить войска на Украину, чтобы применить пятую статью Устава НАТО. Согласно ей, в случае стороннего вооруженного нападения на страну, входящую в альянс, другие государства — члены альянса должны прийти на помощь.

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Пришли по-английски: Лондон снова пытается сорвать урегулирование конфликта на Украине