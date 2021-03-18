Тариф к порядку: Минтранс просят отменить плату за выбор места в самолете

Минтранс попросили запретить авиакомпаниям брать обязательную плату за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров (письмо есть у «Известий»). Сегодня многие российские перевозчики не дают возможности пройти онлайн-регистрацию без доплаты за выбор места в самолете. Таким образом пассажир, не желающий платить деньги, может зарегистрироваться на рейс только в аэропорту, простояв в очереди. Навязывание платной услуги выбора места ущемляет права потребителей и противоречит законодательству, говорят эксперты.

Нельзя отказаться

Общественники попросили Минтранс обязать авиаперевозчиков отменить обязательный сбор с пассажира за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс. Это следует из обращения председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова министру транспорта Виталию Савельеву. С копией письма ознакомились «Известия». Представитель Минтранса сообщил «Известиям», что обращение поступило в ведомство.

Илья Зотов в своем письме просит министра рассмотреть возможность внести поправки в Федеральные авиационные правила, которые обязали бы авиакомпании назначать место в самолете при онлайн-регистрации на рейс, если пассажир отказался оплачивать услугу выбора конкретного места.

Тариф к порядку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сегодня многие российские перевозчики — «Победа», Utair, Red Wings, Nordwind, «Азимут», Smartavia — не дают клиентам возможности зарегистрироваться на рейс онлайн без оплаты выбора места в самолете. В таком случае зарегистрироваться бесплатно можно только в аэропорту, отстояв в очереди. Это не распространяется на тарифы, заранее включающие услугу выбора места. В авиакомпаниях «Известиям» подтвердили эту информацию.

Представитель «Нордавиа» (бренд Smartavia) сообщил «Известиям», что у каждого перевозчика разные возможности, но они несут расходы по регистрации пассажира, так как эта услуга является платной для компаний в аэропорту.

— Нецелесообразно загонять авиакомпании в законодательные рамки в этой плоскости, так как и аэропорт и перевозчики являются коммерческими структурами и работают в условиях рынка, — возмутился он.

Представители других перевозчиков на дополнительные вопросы не ответили.

Навязать услугу

Ряд российских авиакомпаний навязывают платную услугу выбора места в самолете при онлайн-регистрации на рейс и фактически объединяют эти две услуги , сказал «Известиям» Илья Зотов.

— Такое объединение делает онлайн-регистрацию тоже платной — пассажир не может пройти электронную регистрацию на рейс, не заплатив. С другой стороны, она сама по себе является бесплатной, так как пассажир оплачивает только выбор места в самолете, — пояснил он.

Тариф к порядку Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Илья Зотов добавил, что объединение двух услуг направлено на повышение доходов авиаперевозчиков и практически не оставляет выбора потребителям.

Доля пассажиров, проходящих электронную регистрацию и, соответственно, оплачивающих место в самолете, составляет 25–35%, сказали «Известиям» источники в трех авиакомпаниях, у которых регистрация обусловлена покупкой места в самолете. По подсчетам «Известий», в январе их доходы от этой услуги составили минимум 30 млн рублей.

Проигнорировать закон

Предоставление возможности онлайн-регистрации на рейс только после оплаты места в самолете — достаточно яркий пример противоречия законодательству, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, каждая услуга может быть предоставлена независимо от другой, поэтому обуславливание предоставления одной услуги другой противоречит нормам права.

Справка «Известий» Согласно статье ст. 16 ФЗ «О защите прав потребителей», запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). В ст. 421 ГК РФ говорится о том, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается.

С точки зрения закона и онлайн-регистрация, и услуга выбора места в салоне самолета не являются обязательными, но могут быть платными для пассажира , если это предусмотрено условиями договора перевозки, утверждает Дмитрий Горбунов.

Тариф к порядку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По его словам, авиакомпания может не оказывать услугу онлайн-регистрации, но зарегистрировать пассажира и назначить ему посадочное место она обязана , даже если клиент не хочет доплачивать за его выбор.

— Если пассажир проходит процедуру регистрации, онлайн или в здании терминала, ему в любом случае должно быть назначено посадочное место, потому что иначе перевозчик не сможет исполнить возложенные на него договором обязательства, — сказал юрист.

При онлайн-регистрации авиакомпания должна назначить посадочное место вне зависимости от того, будет ли пассажир оплачивать некие дополнительные услуги, добавил Горбунов.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев также считает неправильным навязывать платную услугу выбора места в самолете при онлайн-регистрации. По его словам, авиакомпании должны предоставить пассажиру возможность зарегистрироваться на рейс онлайн полностью бесплатно, назначая ему место в самолете исходя из того, как это нужно перевозчику. В этом случае права и интересы пассажира не будут ущемляться, добавил эксперт. Ситуация, когда клиенту назначается место автоматически, не лишает его возможности доплатить за выбор желаемого места, уточнил Олег Пантелеев.