Деньги из воздуха: «Аэрофлот» предложил брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах

В России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах. Такую инициативу Минтрансу направил «Аэрофлот», она была рассмотрена Росавиацией, рассказали «Известиям» два источника в крупных авиакомпаниях. Ведомство в своем заключении указало на социально-негативные риски платной регистрации, уточнил собеседник издания. Реализация идеи обяжет пассажира иметь технические средства, чтобы реализовать свое право на перелет, отметили эксперты.

Предоставить выбор

«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков, рассказали «Известиям» два источника в крупных авиакомпаниях. Инициатива направлена в Минтранс, уточнили они. Предложение предусматривает, что нужно внести изменения в федеральные авиационные правила (ФАП), исключив из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Росавиация рассмотрела предложение «Аэрофлота» и указала на социально-негативные риски предлагаемой меры, добавил собеседник «Известий».

В Минтрансе сказали «Известиям», что никаких решений по данному вопросу не принималось.

Росавиация не комментирует поступающие предложения и письма, сказали там. Любые изменения ФАП потребуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями, добавили в ведомстве.

С новым сбором Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил «Известиям», что речь об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. По его словам, сегодня тариф включает регистрацию на стойке в воздушной гавани, но всё больше людей пользуются онлайн-регистрацией.

— Для пассажиров дискаунтера («Победа» — 100-процентная «дочка» «Аэрофлота». — «Известия») снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей для тех, кто регистрируется онлайн, важно — это полностью соответствует мировой практике , — отметил он. — Для полносервисных компаний, таких как «Аэрофлот», регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива неактуальна.

Предложенное нововведение позволило бы пассажирам выбирать — платить за регистрацию в аэропорту или сделать это бесплатно онлайн, уточнил источник «Известий» в крупной авиакомпании. Стоимость билетов снизится на величину расходов компаний по регистрации пассажира, сказал собеседник издания.

Сегодня у «дочки» «Аэрофлота» — авиакомпании «Победа» — при онлайн-регистрации на рейс необходимо выбрать и оплатить место в салоне самолета. Стоимость такой услуги у лоукостера начинается от 149 рублей.

Сама по себе регистрация на стойке — лишь меньшая часть тарифа, который включает комплекс услуг по обслуживанию пассажира, обработке багажа, обеспечение контрольных процедур, сообщил «Известиям» представитель Домодедово. По его словам, многие авиаперевозчики в аэропорту осуществляют регистрацию самостоятельно и не прибегают для этого к услугам хендлинговой компании.

С новым сбором Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян

Сегодня самая высокая доля регистрирующихся онлайн пассажиров у сочинской авиагавани — 60%, рассказал источник «Известий» в авиаотрасли.

Справка «Известий» В 2018 году «Победа» уже предлагала Минтрансу ввести платную регистрацию в аэропортах. Тогда глава лоукостера Андрей Калмыков говорил в интервью, что давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить. Тогда он отмечал, что экономия пассажира на регистрации составит около 200 рублей на человека. «Победа» готова была «отдать эти деньги пассажирам» или не повышать на эту сумму тариф при росте расходов. Стоимость индивидуальной регистрации в российских аэропортах, по словам главы лоукостера, может составить около 1 тыс. рублей. В том же году «Победа» ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах — €25. Но спустя год Мосгорсуд признал ее незаконной. Тогда представитель лоукостера говорил, что более 90% клиентов авиакомпании регистрируются на зарубежных рейсах бесплатно онлайн. «Победа» после этого отменила сбор за регистрацию в зарубежных аэропортах.

Ограничить в правах

Сегодня законодательно не предусмотрено иного способа взимания платы за регистрацию в аэропорту, кроме включения ее в тариф, сказал управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Если Росавиация и Минтранс примут предложение «Аэрофлота» и внесут изменения в ФАП, тогда услуга платной регистрации будет законной, а до тех пор — нет, отметил эксперт.

Общероссийское объединение пассажиров предлагает выделить отдельно тариф за регистрацию пассажиров в аэропорту и предусмотреть возврат части оплаченных средств на счет пассажира, которые регистрируются на рейс онлайн, сообщил председатель организации Илья Зотов. По его словам, в качестве возвращаемых средств могут быть как дополнительные мили (но бонусные программы есть не у всех авиакомпаний), так и ваучер на конкретную сумму, который можно будет активировать на следующие полеты. Это нужно для того, чтобы мотивировать людей регистрироваться самостоятельно, заметил Илья Зотов.

— Мы считаем, что не все пассажиры в силу определенных причин и знаний смогут зарегистрироваться на рейс онлайн. Речь о пассажирах с инвалидностью, организованных группах детей, пожилых пассажирах. Было бы неправильно брать с данных категорий граждан дополнительную плату за регистрацию в аэропорту, — сказал он.

С новым сбором Фото: Pixabay

Чем больше ненужных услуг будет убрано из стоимости авиабилета, тем лучше пассажиру, считает ведущий эксперт Центра инфраструктурных проектов ВШЭ Андрей Крамаренко. Но нельзя делать платной ту услугу, от которой пассажир не может отказаться, сказал он.

— Появление платной регистрации в аэропортах обязывает пассажира иметь технические средства (телефон с дисплеем или компьютер с принтером), приобретаемые дополнительно для того, чтобы реализовать свое право на перевозку. Телефон, через который можно зарегистрироваться на рейс, есть не у каждого. Для людей старшего поколения зарегистрироваться на рейс онлайн — это большая проблема, — отметил эксперт.

Для введения платной регистрации в аэропорту нужно обеспечить посадку в самолет по мобильным посадочным талонам во всех аэропортах, обратил внимание Андрей Крамаренко. У пассажира должен быть выбор — либо зарегистрироваться онлайн и зайти в самолет по мобильному посадочному, либо по бумажному, но оформленному бесплатно на стойке регистрации, полагает он.

Кроме того, нужно признать мобильный посадочный документом строгой отчетности (как билет на поезд дальнего следования), чтобы его в бухгалтерии компаний признавали корпоративному клиенту, отправляющемуся в командировку, добавил эксперт. Или же стоит отменить необходимость штамповать посадочные талоны (в компаниях, особенно с госучастием, требуют посадочный талон со штампом), считает Андрей Крамаренко.