Долгие поводы: в 2021-м авиакомпании рискуют не получить десятки Boeing

Российские авиакомпании в этом году рискуют остаться без ранее заказанных 27 самолетов Boeing 737 MAX, эксплуатация которых по всему миру была приостановлена из-за двух катастроф . Об этом «Известиям» рассказали источники среди перевозчиков. Поставки десятков самолетов были запланированы на этот год, но вопрос сдерживает в том числе необходимая сертификация Росавиацией. Этот процесс тормозит пандемия и ограничения на международное авиасообщение. Компании ожидают сертификации не раньше лета. Впрочем, эксперты считают, что российский авиарынок в настоящий момент и не нуждается в дополнительных бортах .

Не долетели

S7 Airlines, Ural Airlines, «Победа» и NordStar могут не получить большую часть запланированных к поставке в этом году Boeing 737 MAX (в прошлом году Boeing убрал из названия этой модели слово «MAX»). О переносе поставок десятков самолетов на более поздний срок рассказали в трех авиакомпаниях. По подсчетам «Известий», эти четыре перевозчика в нынешнем году должны были принять 27 таких машин. Это же число назвал и собеседник «Известий» в крупной авиакомпании . Вопрос с поставками 737 MAX на российский рынок сдерживает в том числе необходимость сертификации этих машин Росавиацией , сроки завершения которой остаются до сих пор неопределенными.

Долгие поводы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сертификация 737 MAX в России завершится не раньше лета, считают два источника «Известий» в двух крупных авиакомпаниях, заказавших эти самолеты . Один из них допустил, что этот процесс может затянуться до осени. Представитель Росавиации заверил, что процесс сертификации Boeing 737 MAX ведется в плановом порядке совместно с Авиарегистром России. Но он отметил, что точные сроки ее завершения называть в настоящее время преждевременно.

— Мероприятия по сертификации сдерживаются из-за условий пандемии и введенных ограничений на международное авиасообщение, которые осложняют процесс практического взаимодействия с центрами сертификации, находящимися за рубежом, — объяснял ранее представитель ведомства .

Российские специалисты, которые должны были отправиться в США в рамках сертификации 737 MAX, уже более месяца назад получили американские визы, но до сих пор по каким-то причинам не вылетели туда, рассказал источник «Известий» в крупной авиакомпании. Эту информацию подтвердил еще один собеседник, знакомый с ходом сертификации этого типа самолета в России.

Представитель Росавиации воздержался от комментариев.

В Boeing «Известиям» сообщили, что авиастроительная корпорация продолжает работать с Росавиацией, а также другими мировыми регуляторами и заказчиками, чтобы вернуть данный тип воздушного судна в эксплуатацию по всему миру с соблюдением высоких стандартов качества .

Долгие поводы Самолет Boeing 737 MAX 7 Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

— К концу 2021 года мы планируем поставить половину самолетов 737 MAX, находящихся на хранении, а большую часть оставшихся воздушных судов — в 2022 году. Мы тесно сотрудничаем с нашими заказчиками, чтобы определить оптимальные сроки поставок для каждого из них, — отметил представитель компании.

Справка «Известий» Первая катастрофа Boeing 737 MAX произошла 29 октября 2018 года в Индонезии. Самолет Lion Air, на борту которого находились 189 человек, летел из Джакарты в Панкалпинанг. Лайнер исчез с экранов радаров через 13 минут после взлета, экипаж запросил возвращение в аэропорт, после чего связь с ним пропала. Самолет упал у острова Ява. Вторая катастрофа случилась 10 марта 2019 года: Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 пассажирами на борту, выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Вскоре после взлета пилот подал сигнал бедствия и запросил разрешение вернуться в аэропорт. Через шесть минут после взлета связь с самолетом пропала. В обоих случаях авиакатастрофам предшествовала неисправность датчиков угла атаки и вызванная ей неадекватная работа системы предупреждения сваливания самолета (MCAS), которая ориентировалась на его данные. Оказалось, что в программе обучения летного состава не было информации о MCAS.

Поставили на стоп

По подсчетам «Известий», российские авиакомпании S7 Airlines, Ural Airlines, «Победа», Utair и NordStar в разные годы заказали в сумме 78 Boeing 737 MAX . Из них только две машины были поставлены в воздушный флот S7 Airlines до приостановки их эксплуатации во всем мире.

Представитель S7 сообщил «Известиям», что компания будет готова рассмотреть возвращение в расписание двух машин, а также появление там новых воздушных судов, только когда российские авиационные власти допустят самолеты данного типа к выполнению полетов и при поддержке производителя будет завершена переподготовка летного состава . При этом он заявил, что в настоящее время авиакомпания ведет переговоры по реструктуризации контрактов с мировыми лизинговыми компаниями на поставку 737 MAX.

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Крупнейшим российским заказчиком 737 MAX считается Utair: в 2018 году компания разместила заказ на 28 машин, следует из данных Boeing. По итогам первого полугодия 2020-го перевозчик сообщил в своей консолидированной отчетности, что перенес начало поставок этих машин на июнь 2023 года. Представитель Utair рассказал «Известиям», что компания обсуждает заказ с Boeing. По его словам, окончательных договоренностей о сроках поставки этих машин нет .

Нет подобных договоренностей с Boeing и у авиакомпании «Победа», заказавшей 20 таких самолетов , сообщил источник «Известий» в группе «Аэрофлот». По его словам, лоукостер планировал принять в этом году девять 737 MAX. В 2020-м он разместил два тендера на оказание консультационных юридических услуг для расторжения или реструктуризации договоров операционного лизинга на 20 заказанных самолетов, следует с сайта госзакупок. Представитель «Победы» воздержался от комментариев.

«Уральские авиалинии» ожидают поставок заказанных 737 MAX до конца 2021 года, сказал представитель авиакомпании, не уточнив их число . В 2018 году перевозчик разместил заказ на 14 таких самолетов, четыре из которых планировались к поставке в этом году, уточнил он.

Еще один заказчик 737 MAX в России — подконтрольная «Норникелю» авиакомпания NordStar, имеющая заказы на пять самолетов . Представитель перевозчика на запрос «Известий» на момент публикации не ответил.

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Увеличение провозных емкостей на российском рынке в настоящий момент не требуется , считает директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий.

Замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин добавляет, что профицит бортов существовал на российском рынке и до пандемии, а с резким падением объемов авиаперевозок в мире стал характерен и для глобального рынка . По его словам, текущие объемы перевозок можно обслужить за счет имеющегося флота.

В условиях обостренной конкуренции за каждого пассажира, которая выражается в низкой стоимости авиабилетов, увеличение провозной емкости на российском рынке за счет новых Boeing 737 MAX не окажет значительного влияния на цены, считает Александр Гущин.